Τρία γατάκια σώθηκαν στο παρά πέντε από μηχάνημα τεμαχισμού - Άκουσαν τα κλάματά τους και πάγωσαν

Snapshot Τρία νεογέννητα γατάκια παγιδεύτηκαν μέσα σε βιομηχανικό τεμαχιστή στο Oyster Bay της Νέας Υόρκης.

Οι εργαζόμενοι άκουσαν τα κλάματα των γατιών πριν ενεργοποιήσουν το μηχάνημα και σταμάτησαν τη λειτουργία του.

Κάλεσαν διασώστη, ο οποίος αποσυναρμολόγησε τον εξοπλισμό και απεγκλώβισε με ασφάλεια τα γατάκια.

Τα γατάκια βρέθηκαν ζωντανά και χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς και παραδόθηκαν για φροντίδα με μπιμπερό.

Η γρήγορη αντίδραση των εργαζομένων απέτρεψε τον θάνατο των γατιών από το μηχάνημα. Snapshot powered by AI

Μια απίστευτη διάσωση σημειώθηκε στο Oyster Bay της Νέας Υόρκης, όταν εργαζόμενοι σε χώρο συντήρησης άκουσαν κλάματα να έρχονται από το εσωτερικό ενός βιομηχανικού τεμαχιστή και αποφάσισαν να ελέγξουν το μηχάνημα πριν το θέσουν σε λειτουργία.

Λίγο αργότερα ανακάλυψαν ότι μέσα στον εξοπλισμό είχαν παγιδευτεί τρία νεογέννητα μαύρα γατάκια. Αν το μηχάνημα είχε ενεργοποιηθεί, όπως ανέφερε ο διασώστης ζώων John DeBacker, τα μικρά ζώα δεν θα είχαν καμία πιθανότητα να επιβιώσουν.

Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν αμέσως. Σταμάτησαν κάθε διαδικασία, άρχισαν να αποσυναρμολογούν τμήματα του μηχανήματος και κάλεσαν τον DeBacker, γνωστό στην περιοχή για δύσκολες επιχειρήσεις διάσωσης ζώων.

Τα κλάματα που τους έκαναν να σταματήσουν

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι εργαζόμενοι άκουσαν ήχους που έμοιαζαν με «κραυγές» μέσα από τον τεμαχιστή και, αντί να τον θέσουν σε λειτουργία, αποφάσισαν να ψάξουν την πηγή τους.

Όταν άνοιξαν το μηχάνημα, είδαν τα τρία μικροσκοπικά γατάκια εγκλωβισμένα στο εσωτερικό του. Ένας από τους εργαζόμενους τα σκέπασε με μια πετσέτα, ώστε να τα κρατήσει ζεστά και ασφαλή μέχρι να φτάσει βοήθεια.

https://www.instagram.com/p/DeDS_LHgSOh/

Αποσυναρμολόγησαν το μηχάνημα κομμάτι-κομμάτι

Βίντεο από την επιχείρηση δείχνει τον John DeBacker και τους εργαζομένους να αποσυναρμολογούν προσεκτικά τον εξοπλισμό για να αποκτήσουν πρόσβαση στα ζώα.

Σε κάποια στιγμή εμφανίζονται τα κεφάλια των μικρών γατιών ανάμεσα στα μεταλλικά μέρη, προτού ανασυρθούν ένα-ένα και μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο.

Ο DeBacker έγραψε αργότερα ότι η γρήγορη αντίδραση των εργαζομένων ήταν εκείνη που ουσιαστικά έσωσε τα γατάκια, καθώς ο τεμαχιστής θα μπορούσε να τα σκοτώσει ακαριαία αν είχε τεθεί σε λειτουργία.

Και τα τρία γατάκια είναι καλά

Η διάσωση είχε ευτυχές τέλος. Και τα τρία γατάκια ανασύρθηκαν ζωντανά και χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Στη συνέχεια παραδόθηκαν σε άνθρωπο που ανέλαβε τη σίτισή τους με μπιμπερό, καθώς είναι ακόμη πολύ μικρά για να τραφούν μόνα τους.

Σύμφωνα με τον DeBacker, η κατάστασή τους είναι καλή και, όταν μεγαλώσουν αρκετά, αναμένεται να δοθούν για υιοθεσία.

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