Τουρκία: Βίντεο με μητέρα γάτα που πήγε το μωρό της στον κτηνίατρο
Μια μητέρα-γάτα συγκίνησε τους χρήστες του διαδικτύου, όταν μετέφερε το μικρό της σε κτηνιατρείο για φροντίδα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε στην Τουρκία, όταν μια γάτα πήρε το γατάκι της και το μετέφερε στο κτηνιατρείο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η γάτα κρατάει προσεκτικά το μικρό της στο στόμα και το οδηγεί στον γιατρό. Αφού ο κτηνίατρος περιποιείται το γατάκι, η μητέρα περιμένει υπομονετικά και στη συνέχεια το παίρνει πίσω, επιστρέφοντας μαζί του στο σπίτι τουε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στα Βασιλικά Φαρσάλων στη Λάρισα
17:05 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ