Πεύκη: Βίντεο ντοκουμέντο με άνδρα που εκπαίδευε τα σκυλιά του σκοτώνοντας γατάκια
Σκηνές φρίκης κατέγραψε κάτοικος σε πάρκο της Πεύκης το μεσημέρι της Κυριακής (31/08) όπου άνδρας φέρεται να χρησιμοποιούσε τα δύο σκυλιά του για να επιτίθενται σε γατάκια, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ζώων
Το μεσημέρι της Κυριακής 31 Αυγούστου, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ένας άνδρας εμφανίστηκε σε πάρκο της Πεύκης με τα δύο σκυλιά του, το ένα μαύρο και το άλλο άσπρο-μαύρο, παρόμοιο με δαλματίας, για «εκπαίδευση». Όπως καταγγέλλεται, άφησε τα ζώα του να επιτεθούν σε γατάκια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο από αυτά.
Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb, ο άνδρας φαίνεται να κρατά στα χέρια του ένα νεκρό γατάκι, να το σηκώνει από το έδαφος και κατόπιν να αποχωρεί μαζί με τα σκυλιά του.
Δείτε το βίντεο:
Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι και καταγγέλλουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ο ίδιος άνδρας φέρεται να έχει επαναλάβει αντίστοιχες πρακτικές. Έχουν ήδη ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους.