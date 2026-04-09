Αγρίνιο: Άνδρας φέρεται να έβαλε γατάκια σε σακούλα
Ο άνδρας συνελήφθη
Μήνυση εις βάρος άνδρα που φέρεται να έβαλε γατάκια σε πλαστική σακούλα στην περιοχή των Εργατικών στο Αγρίνιο, υπέβαλε μια γυναίκα με αποτέλεσμα αυτός να συλληφθεί για κακοποίηση ζώων.
Το περιστατικό σύμφωνα με το sinidisi.gr, σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης και η καταγγέλλουσα ενημέρωσε τις Αρχές θεωρώντας ότι ο συλληφθείς έβαλε τέσσερα νεογέννητα ζώα στη σακούλα, προκειμένου να τα πετάξει.
Ωστόσο, ο άνδρας μη αποδεχόμενος το περιεχόμενο της καταγγελίας υπέβαλε μήνυση για ψευδή καταμήνυση και η υπόθεση πρόκειται να πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης.
