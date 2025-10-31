Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

Το καταφύγιο Humane Society of the North Bay παρουσίασε έναν ολοκαίνουργιο εξωτερικό χώρο “catio”, σχεδιασμένο για να προσφέρει στα γατάκια προς υιοθεσία καθαρό αέρα και τον ήλιο που επιθυμούν.

Η κατασκευή διαθέτει περιμετρικό περίβλημα από σκληρό δίχτυ, ώστε οι γάτες προς υιοθεσία να μπορούν να βιώνουν την ύπαιθρο σε ασφαλές περιβάλλον. Οι πολυεπίπεδες πλατφόρμες της τούς επιτρέπουν επίσης να «κουρνιάζουν» και να ξεκουράζονται σε διάφορα ύψη.

https://www.instagram.com/p/DQXSuR3jfpN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Χάρη σε δωρεές, ο χώρος είναι επιπλέον εξοπλισμένος με δέντρα – παιχνίδια για γάτες, αισθητηριακά παιχνίδια και άνετα κρεβάτια για τους αιλουροειδείς φίλους του καταφυγίου. Ωστόσο, ένα από τα καλύτερα στοιχεία του catio είναι ότι δίνει στους ενδιαφερόμενους για υιοθεσία την ευκαιρία να βλέπουν και να αλληλεπιδρούν άνετα με τις γάτες.

«Το γεγονός να έχεις τον χώρο να είσαι έξω και να περιπλανηθείς, ή την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθείς με άλλες γάτες σε έναν υγιές και ασφαλές περιβάλλον, ωφελεί τους πάντες», ανέφερε η εργαζόμενη στο Cat Staff, Κριστίνα Τζορτζ, μιλώντας στους Times – Herald.

Το πλήρες όνομα του χώρου είναι Ila Emerson Memorial Catio, προς τιμήν της αείμνηστης κατοίκου του Βαγιέχο. Ως γνωστή φιλόζωος και συχνή ανάδοχος ζώων, η Έμερσον είχε στενούς δεσμούς με τη Humane Society και αργότερα κληροδότησε την περιουσία της στο ίδρυμα.

Από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση, το έργο χρειάστηκε περίπου 7 εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης μιας ολοκαίνουργιας ξύλινης βεράντας. Οι τοπικές επιχειρήσεις Foster Lumber και Golden State Lumber συνέβαλαν επίσης με υλικά για τον νέο χώρο, ο οποίος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τον ειδικό στα catio με έδρα το Marin, Ρότζερ Σιέρα, και τον γιο του, Μπρουκ.

Από την 1η Νοεμβρίου, το καταφύγιο ανακοίνωσε και την έναρξη της ετήσιας ειδικής προσφοράς για μειωμένες τιμές υιοθεσίας σε μαύρες ή tuxedo γάτες. Λόγω του στίγματος της φαινομενικής… κακοδαιμονίας, οι υιοθεσίες των μαύρων γατών τίθενται προσωρινά σε παύση μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, για την προστασία τους

Από τον Νοέμβριο, όμως, θα προσφέρονται εκπτώσεις 50 δολαρίων στα τέλη υιοθεσίας για γατάκια και 25 δολαρίων για γάτες άνω των 6 μηνών. Υπάρχει, επίσης, έκπτωση ύψους 50 δολαρίων για την υιοθεσία ζεύγους γατών ($25 για καθεμία).