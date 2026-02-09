Θεραπεία με… γατάκια ενάντια στο άγχος των εξετάσεων: Μία διαφορετική «ανάσα» για τους φοιτητές

Αυτό είναι το πιο γλυκό… αντίδοτο στο άγχος. Η Ένωση Φοιτητών Ψυχικής Υγείας (Mental Health Student Association – MHSA) διοργάνωσε για πρώτη φορά εκδήλωση Kitten Therapy, προσφέροντας στους φοιτητές έναν εναλλακτικό και φιλικό τρόπο αποφόρτισης από το στρες της εξεταστικής περιόδου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 6η Φεβρουαρίου στο Student Centre, σε συνεργασία με τη Men’s Wellness Group (MWG) και την οργάνωση Sending Sunshine. Στον χώρο, οι φοιτητές κάθονταν σε στρώματα γιόγκα, ενώ μικρά γατάκια κινούνταν ελεύθερα, παίζοντας και αλληλεπιδρώντας μαζί τους.

Κάποιοι φοιτητές αγκάλιαζαν τα γατάκια, ενώ, άλλοι έπαιζαν μαζί τους με ειδικά παιχνίδια. Τα ζώα, γεμάτα ενέργεια και περιέργεια, έτρεχαν στον χώρο και πηδούσαν παιχνιδιάρικα, δημιουργώντας μία χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα, που προκάλεσε γέλια και στιγμές ξεγνοιασιάς.

Η πρόεδρος της MHSA, Μανβίρ Ντόταρ, μίλησε στη Medium για τη φιλοσοφία του συλλόγου και τη σημασία της συγκεκριμένης δράσης. Όπως ανέφερε, η ψυχική υγεία των φοιτητών παραμένει ένα ζήτημα που συχνά συνοδεύεται από κοινωνικό στίγμα, παρά το γεγονός ότι επηρεάζει έντονα τη φοιτητική ζωή.

Όπως τόνισε, στόχος της εκδήλωσης ήταν να δημιουργηθεί μία δράση διαφορετική από τις συνηθισμένες, που να προσελκύει περισσότερους φοιτητές και παράλληλα να είναι προσβάσιμη σε όλους. Η επαφή με ζώα, μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό μέσο χαλάρωσης για όσους δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν άλλες μορφές υποστήριξης, όπως επεσήμανε.

Η ανταπόκριση των φοιτητών ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες των διοργανωτών. Όπως ανέφερε η Ντόταρ, στην εκδήλωση συμμετείχαν 63 φοιτητές, ενώ, περισσότεροι από 120 βρέθηκαν σε λίστα αναμονής. Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της MHSA κατακλύστηκαν από θετικά σχόλια και μηνύματα, με πολλούς να ζητούν την επανάληψη της δράσης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη πρωτοβουλία της MHSA που περιλάμβανε ζώα και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Μήνα Ψυχικής Ευεξίας, μίας καμπάνιας διάρκειας 4 εβδομάδων με σειρά εκδηλώσεων. Μέχρι το Reading Week, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί δέκα δράσεις, ενώ, το πρόγραμμα συνεχίστηκε και την επόμενη εβδομάδα με επιπλέον εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο των επόμενων δράσεων, η MHSA ανακοίνωσε τη διοργάνωση δραστηριότητας αποφόρτισης με ελεύθερη συμμετοχή στο Wellness Den του Health and Counselling Centre τη 10η Φεβρουαρίου, καθώς και πώληση τριαντάφυλλων και φωτογραφικό περίπτερο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τη 13η Φεβρουαρίου, στο κτήριο William G. Davis.

Η Μανβίρ Ντόταρ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Kitten Therapy θα καθιερωθεί ως ετήσια εκδήλωση, παρά το γεγονός ότι εκείνη ολοκληρώνει τις σπουδές της. Όπως ανέφερε, ακόμη και μερικά λεπτά αλληλεπίδρασης με τα γατάκια φάνηκαν να έχουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στη διάθεση και την ψυχική υγεία των φοιτητών.