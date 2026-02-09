Θεραπεία με… γατάκια ενάντια στο άγχος των εξετάσεων: Μία διαφορετική «ανάσα» για τους φοιτητές

Αγκαλιές, νάζια, νιαουρίσματα και λιγότερο άγχος

Newsbomb

Θεραπεία με… γατάκια ενάντια στο άγχος των εξετάσεων: Μία διαφορετική «ανάσα» για τους φοιτητές
themedium.ca.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτό είναι το πιο γλυκό… αντίδοτο στο άγχος. Η Ένωση Φοιτητών Ψυχικής Υγείας (Mental Health Student Association – MHSA) διοργάνωσε για πρώτη φορά εκδήλωση Kitten Therapy, προσφέροντας στους φοιτητές έναν εναλλακτικό και φιλικό τρόπο αποφόρτισης από το στρες της εξεταστικής περιόδου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 6η Φεβρουαρίου στο Student Centre, σε συνεργασία με τη Men’s Wellness Group (MWG) και την οργάνωση Sending Sunshine. Στον χώρο, οι φοιτητές κάθονταν σε στρώματα γιόγκα, ενώ μικρά γατάκια κινούνταν ελεύθερα, παίζοντας και αλληλεπιδρώντας μαζί τους.

https://www.instagram.com/p/DUTzK5tEeHn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Κάποιοι φοιτητές αγκάλιαζαν τα γατάκια, ενώ, άλλοι έπαιζαν μαζί τους με ειδικά παιχνίδια. Τα ζώα, γεμάτα ενέργεια και περιέργεια, έτρεχαν στον χώρο και πηδούσαν παιχνιδιάρικα, δημιουργώντας μία χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα, που προκάλεσε γέλια και στιγμές ξεγνοιασιάς.

Η πρόεδρος της MHSA, Μανβίρ Ντόταρ, μίλησε στη Medium για τη φιλοσοφία του συλλόγου και τη σημασία της συγκεκριμένης δράσης. Όπως ανέφερε, η ψυχική υγεία των φοιτητών παραμένει ένα ζήτημα που συχνά συνοδεύεται από κοινωνικό στίγμα, παρά το γεγονός ότι επηρεάζει έντονα τη φοιτητική ζωή.

Όπως τόνισε, στόχος της εκδήλωσης ήταν να δημιουργηθεί μία δράση διαφορετική από τις συνηθισμένες, που να προσελκύει περισσότερους φοιτητές και παράλληλα να είναι προσβάσιμη σε όλους. Η επαφή με ζώα, μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό μέσο χαλάρωσης για όσους δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν άλλες μορφές υποστήριξης, όπως επεσήμανε.

Η ανταπόκριση των φοιτητών ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες των διοργανωτών. Όπως ανέφερε η Ντόταρ, στην εκδήλωση συμμετείχαν 63 φοιτητές, ενώ, περισσότεροι από 120 βρέθηκαν σε λίστα αναμονής. Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της MHSA κατακλύστηκαν από θετικά σχόλια και μηνύματα, με πολλούς να ζητούν την επανάληψη της δράσης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη πρωτοβουλία της MHSA που περιλάμβανε ζώα και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Μήνα Ψυχικής Ευεξίας, μίας καμπάνιας διάρκειας 4 εβδομάδων με σειρά εκδηλώσεων. Μέχρι το Reading Week, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί δέκα δράσεις, ενώ, το πρόγραμμα συνεχίστηκε και την επόμενη εβδομάδα με επιπλέον εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο των επόμενων δράσεων, η MHSA ανακοίνωσε τη διοργάνωση δραστηριότητας αποφόρτισης με ελεύθερη συμμετοχή στο Wellness Den του Health and Counselling Centre τη 10η Φεβρουαρίου, καθώς και πώληση τριαντάφυλλων και φωτογραφικό περίπτερο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τη 13η Φεβρουαρίου, στο κτήριο William G. Davis.

Η Μανβίρ Ντόταρ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Kitten Therapy θα καθιερωθεί ως ετήσια εκδήλωση, παρά το γεγονός ότι εκείνη ολοκληρώνει τις σπουδές της. Όπως ανέφερε, ακόμη και μερικά λεπτά αλληλεπίδρασης με τα γατάκια φάνηκαν να έχουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στη διάθεση και την ψυχική υγεία των φοιτητών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι απώλειες στην Κίνα μεταφέρουν την πίεση στην Ευρώπη

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Μύριζε σαν γκάζι, ήταν πολύ έντονο» – Πάνω από 25 καταθέσεις εργαζομένων του εργοστασίου

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 94.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ: 313 προσαγωγές και καμία σύλληψη για τις μολότοφ και τον τραυματισμό αστυνομικού

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεραπεία με… γατάκια ενάντια στο άγχος των εξετάσεων: Μία διαφορετική «ανάσα» για τους φοιτητές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Λήγει η προθεσμία για αιτήσεις – Ο αστερίσκος για να λάβετε την έκπτωση

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ανοίγει σήμερα το Σύστημα ΟΣΔΕ/ΕΑΕ 2024-2025 για διορθώσεις και συμπληρώσεις

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ο καθηγητής Κλαίρης εξηγεί γιατί το ελληνικό αλφάβητο διέδωσε την γνώση σε όλη την ανθρωπότητα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: «Η γλώσσα μας είναι το θεμέλιο της δυτικής σκέψης» λέει στο Newsbomb ο Γιώργος Κουμουτσάκος

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παραιτήσεις, σκάνδαλα και ακυρώσεις γάμων, η Ντόρα, ο Κώστας και η Α' Αθήνας, ο γρίφος του Παύλου, η επόμενη μέρα στη ΓΣΕΕ χωρίς Παναγόπουλο, το «πρώτο τραπέζι» Τσίπρα, ο πήχης του Μαρινάκη και οι βασιλόπιτες

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (9/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Φεβρουαρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι τρεις πρωταγωνιστές που καθόρισαν το ντέρμπι του Φαλήρου

06:32LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Σειρές σε θέση μάχης και καθηλωτικά επεισόδια

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι τα «παιχνίδια αγάπης»: Η μυστηριώδης «εφαρμογή» που αναθέτει σε παιδιά ύποπτες «αποστολές»

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από απόπειρα κλοπής βαν στα Σπάτα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η παρουσίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ: Τα πρώτα ονόματα και οι «στόχοι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι τρεις πρωταγωνιστές που καθόρισαν το ντέρμπι του Φαλήρου

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Το δεύτερο κινητό «έκαψε» τον σμήναρχο - Ο ρόλος της γυναίκας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

04:24LIFESTYLE

Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga – Εμφάνιση με έντονο κοινωνικό συμβολισμό αλλά χωρίς ευθείες πολιτικές αιχμές

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και σκόνη η Δευτέρα – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Τσικνοπέμπτη

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παραιτήσεις, σκάνδαλα και ακυρώσεις γάμων, η Ντόρα, ο Κώστας και η Α' Αθήνας, ο γρίφος του Παύλου, η επόμενη μέρα στη ΓΣΕΕ χωρίς Παναγόπουλο, το «πρώτο τραπέζι» Τσίπρα, ο πήχης του Μαρινάκη και οι βασιλόπιτες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι τα «παιχνίδια αγάπης»: Η μυστηριώδης «εφαρμογή» που αναθέτει σε παιδιά ύποπτες «αποστολές»

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Super Bowl: Οργισμένη αντίδραση Τραμπ για το σόου του Bad Bunny – «Είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ