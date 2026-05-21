Έγκλημα στο Δαφνί: Έπρεπε να ήταν δεμένος ή όχι ο 48χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε 59χρονο;

«Όταν δίνεται εντολή να δεθεί κάποιος τρόφιμος δεν σημαίνει ότι είναι όλη την ώρα δεμένος», τόνισε στο Newsbomb.gr ο Μιχάλης Γιαννάκος

Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η εντολή να δεθεί κάποιος τρόφιμος στο Δαφνί δεν σημαίνει ότι παραμένει δεμένος όλο το 24ωρο, καθώς ο γιατρός μπορεί να τον λύνει ανάλογα με την ψυχιατρική του κατάσταση.
  • Ο 48χρονος τρόφιμος ομολόγησε ότι στραγγάλισε τον 59χρονο συγκάτοικό του, αλλά όλα τα σενάρια εξετάζονται και η αλήθεια της ομολογίας ερευνάται.
  • Στο Δαφνί δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές για μονόκλινα δωμάτια, με αποτέλεσμα τρόφιμοι με εντολή να είναι δεμένοι να συγκατοικούν με άλλους ασθενείς.
  • Η σορός του 59χρονου παρελήφθη από την ιατροδικαστική υπηρεσία και η νεκροψία θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου του.
  • Οι νοσηλευτές και γιατροί επιχείρησαν ΚΑΡΠΑ επί 1,5 ώρα στον 59χρονο μετά τον δυνατό ήχο που ακούστηκε από το δωμάτιό του, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του στη ζωή.
Αναπάντητα παραμένουν τα περισσότερα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο 59χρονου τροφίμου στο Δαφνί, του οποίου την τέλεση ομολόγησε 48χρονος έτερος ασθενής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του 59χρονου είχε εκδοθεί εντολή, ο 48χρονος να είναι δεμένος. Ωστόσο, όπως είπε στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, όταν δίνεται εντολή να δεθεί κάποιος τρόφιμος δεν σημαίνει ότι είναι όλη την ώρα δεμένος και με εντολή γιατρού, ανάλογα με την ψυχιατρική του εικόνα, ορισμένες ώρες της ημέρας τον λύνουν.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, «δεν γίνεται ένας άνθρωπος να είναι δεμένος όλη την ώρα και αν δόθηκε εντολή ο 48χρονος να είναι δεμένος, προφανώς λύθηκε με εντολή γιατρού», ενώ ανέφερε ότι ακόμα και τρόφιμοι για τους οποίους υπάρχει εντολή να είναι δεμένοι, παραμένουν στο ίδιο δωμάτιο με άλλους τρόφιμους, καθώς δεν υπάρχουν οι υποδομές στο Δαφνί για μονόκλινα δωμάτια.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, πάντως, τόνισε για ακόμα μια φορά ότι όλα τα σενάρια εξετάζονται ακόμα, καθώς «όταν ένας άνθρωπος που νοσηλεύεται σε Ψυχιατρική Κλινική λέει κάτι, δεν μπορεί να μην ερευνηθεί αν λέει την αλήθεια», αναφερόμενος στην ομολογία του 48χρονου.

Η σορός του 59χρονου παρελήφθη από την ιατροδικαστική υπηρεσία και η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης, περίπου στις 3:30 το πρωί ακούστηκε ένας δυνατός ήχος από δωμάτιο του ψυχιατρικού τμήματος στον Β' όροφο και οι νοσηλευτές έτρεξαν αμέσως να δουν τι έγινε. «Μπαίνοντας στο δωμάτιο, είδαν τον 59χρονο που είχε πέσει από το κρεβάτι και δεν είχε σφυγμό», περιέγραψε στο Newsbomb.gr, ο κ. Γιαννάκος, συμπληρώνοντας πως αμέσως έσπευσαν στο δωμάτιο γιατροί και ψυχίατροι, οι οποίοι επί 1,5 ώρα έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 59χρονο, προσπαθώντας να τον επαναφέρουν στη ζωή. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό και λίγη ώρα αργότερα ο 48χρονος συγκάτοικός του ομολόγησε ότι τον έπνιξε, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.

