Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος: Πρώτη φορά στην Τεχνόπολη

Snapshot Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος παρουσιάζουν για πρώτη φορά το project «Ακομπλεξ

Άριστα» στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων στις 5 Ιουνίου.

Οι παραστάσεις τους έχουν ξεχωρίσει για την αυθεντικότητα και την ενέργειά τους, με περιοδείες σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει δικά τους τραγούδια, διασκευές και εναλλαγές ρόλων, προσφέροντας μουσική χωρίς φίλτρα.

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν guests από διαφορετικές γενιές, δημιουργώντας διάλογο ανάμεσα σε παλιές και νέες φωνές.

Η συναυλία ξεκινά στις 21:00 με τιμές εισιτηρίων από 13€ προπώληση για ορθίους και 15€ για καθήμενους. Snapshot powered by AI

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων χειμερινών εμφανίσεων που ξεχώρισαν για την ενέργεια και την αυθεντικότητά τους, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος φέρνουν το ανανεωμένο project «Ακομπλεξ-Άριστα» για πρώτη φορά στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Οι κοινές τους παραστάσεις εξελίχθηκαν γρήγορα σε ένα από τα πιο δυνατά live acts της πόλης, ενώ ταξίδεψαν σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, δημιουργώντας ένα πιστό κοινό που ακολουθεί τη μουσική τους διαδρομή.

Αυτό το καλοκαίρι, κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα και ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη σκηνή της Τεχνόπολης σε μια συναυλία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, με ανανεωμένο ρεπερτόριο, νέες ενορχηστρώσεις και την ίδια ακατέργαστη, αληθινή ενέργεια που τους χαρακτηρίζει.

Το βασικό στοιχείο του project παραμένει αδιαπραγμάτευτο: Μουσική χωρίς φίλτρα.

Δικά τους τραγούδια, αγαπημένες διασκευές, απρόσμενες επιλογές και εναλλαγές ρόλων συνθέτουν ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στη συγκίνηση, τον παλμό και την εκτόνωση.

Στη σκηνή μαζί τους θα βρεθούν ξεχωριστοί guests που σημάδεψαν τα εφηβικά τους χρόνια αλλά και νεότερες φωνές που φέρνουν μια φρέσκια ματιά, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στις γενιές.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος κάνουν το ντεμπούτο τους στην Τεχνόπολη και μας καλούν σε μια βραδιά ελευθερίας, ρυθμού και αυθεντικής επικοινωνίας με το κοινό.

INFO

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 5 Ιουνίου

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Εισιτήρια

Προπώληση:

Ορθίων: 13€

Καθήμενων: 15€

Ταμείο:

Ορθίων: 17€

Προπώληση:

more.com



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300

press@athens-technopolis.gr, www.athens-technopolis.gr



Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

Διαβάστε επίσης