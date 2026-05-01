Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Jazz στο Μουσείο - Μία ακόμη βραδιά για το «George Kontrafouris Quartet»

Ο κύκλος συναυλιών «Her Voice» εστιάζει στη γυναικεία παρουσία στη μουσική μέσα από εννέα παραστάσεις που φωτίζουν τη δημιουργία και την έκφραση γυναικών καλλιτεχνών.

Η σειρά συναυλιών «Her Voice», στο πλαίσιο του Jazz στο Μουσείο του Ίδρυματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, δεν είναι απλώς ένα ακόμη μουσικό πρόγραμμα. Είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η τζαζ στην Ελλάδα εξελίσσεται, συναντά άλλες μορφές τέχνης και - κυρίως - δημιουργεί χώρο για το αύριο.

Όταν η εμπειρία συναντά τη νέα γενιά

Η συγκεκριμένη συναυλία φέρνει στη σκηνή τον Γιώργο Κοντραφούρη και τον ντράμερ Alex Coulon, οι οποίοι συμπράττουν με νέες μουσικούς από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο - την Ελευθερία Παπαοικονόμου (φωνητικά) και τη Νικολέττα Φλούμη (μπάσο).

Δεν πρόκειται απλώς για μια συνεργασία, αλλά για μια ουσιαστική «μεταβίβαση» εμπειρίας. Οι νεότερες καλλιτέχνιδες συμμετέχουν ενεργά, παρουσιάζοντας πρωτότυπες συνθέσεις και νέες ερμηνείες αγαπημένων κομματιών.

Πέρα από τα όρια της τζαζ

Η σειρά «Her Voice» ανοίγεται σε νέες μουσικές διαδρομές, ενσωματώνοντας στοιχεία από την κλασική μουσική, το λυρικό τραγούδι και άλλες μορφές έκφρασης. Έτσι, η τζαζ δεν παρουσιάζεται ως ένα «κλειστό» είδος, αλλά ως μια ανοιχτή, εξελισσόμενη γλώσσα.

Ένας πυρήνας δημιουργίας

Ο Γιώργος Κοντραφούρης, με διεθνείς συνεργασίες και έντονη εκπαιδευτική παρουσία - από το Ωδείο Athenaeum μέχρι τη Sibelius Academy - αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής τζαζ σκηνής. Η παρουσία του σε τέτοιες συμπράξεις ενισχύει ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα αυτών των συναυλιών: όχι ως απλές εμφανίσεις, αλλά ως χώρους δημιουργίας και ανταλλαγής.

Το αμφιθέατρο του Μουσείου

Μια πλατφόρμα για τη σύγχρονη τζαζ

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη σταθερή επιμέλεια και καλλιτεχνική κατεύθυνση του Δημήτρη Τσάκα, το Jazz στο Μουσείο έχει καταφέρει κάτι ουσιαστικό: να δημιουργήσει μια σκηνή όπου το κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή με την «καθαρή» τζαζ, αλλά και με καλλιτέχνες που δύσκολα θα άκουγε αλλιώς ζωντανά.

Για πέντε συνεχόμενα χρόνια, αυτές οι συναντήσεις λειτουργούν σαν σημείο αναφοράς - όχι μόνο για τους φίλους του είδους, αλλά και για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Σε μια εποχή όπου η μουσική καταναλώνεται γρήγορα, τέτοιες πρωτοβουλίες δημιουργούν κάτι διαφορετικό: μια πραγματική εμπειρία ακρόασης. Έναν χώρο όπου μπορείς να ακούσεις και να ανακαλύψεις.

INFO

Συντελεστές:

Γιώργος Κοντραφούρης: πιάνο

Ελευθερία Παπαοικονόμου: φωνητικά

Νικολέττα Φλούμη: μπάσο

Alex Coulon: ντραμς

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Τσάκας

Οργάνωση παραγωγής:

Αναστασία Ταμουρίδου - ARTos & Θέαμα

Πληροφορίες:

Πέμπτη 7 Μαΐου | 20.30

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Γενικό Εισιτήριο: 20€

Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Σχετικά με τον κύκλο συναυλιών Jazz στο Μουσείο :

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει την ενότητα μουσικών παραστάσεων Jazz στο Μουσείο, μια σειρά συναυλιών-αφιέρωμα σε διαφορετικά ρεύματα της τζαζ. Μια φορά τον μήνα, η τζαζ συναντά τις εικαστικές τέχνες στο Μουσείο και μαζί μας οδηγούν σε ένα μουσικό ταξίδι στην ιστορία του είδους, με αφετηρία το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή και υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα.

Μετά από πέντε επιτυχημένες χρονιές, ο αγαπημένος κύκλος συναυλιών επεκτείνεται και εξελίσσεται. Ανοίγεται σε νέες μουσικές διαδρομές, ενσωματώνοντας πλέον την κλασική μουσική, το λυρικό τραγούδι και άλλες μορφές έκφρασης που αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της μουσικής τέχνης. Ο νέος θεματικός κύκλος, με τίτλο “Her Voice”, τοποθετεί τη γυναίκα στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής αναζήτησης – ως δημιουργό, ως ερμηνεύτρια, ως πηγή έμπνευσης. Μέσα από εννέα μοναδικές συναυλίες, το πρόγραμμα εξερευνά τη γυναικεία παρουσία και επιρροή στον μουσικό κόσμο, φωτίζοντας τη φωνή, την εμπειρία, την έκφραση και τη δημιουργία.

07/05: George Kontrafouris Quartet – International Jazz Day

