Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Jazz στο Μουσείο - Μία ακόμη βραδιά για το «George Kontrafouris Quartet»

Μια ζωντανή συνάντηση εμπειρίας και νέων φωνών, όπου η τζαζ γίνεται διάλογος, εξέλιξη και κοινή εμπειρία πέρα από τη σκηνή την Πέμπτη 7 Μαΐου

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Γιώργος Κοντραφούρης

  • Η σειρά συναυλιών «Her Voice» στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή προωθεί την εξέλιξη τηςζαζ στην Ελλάδα με ένταξη νέων μουσικών και μορφών τέχνης.
  • Ο Γιώργος Κοντραφούρης και ο Alex Coulon συνεργάζονται με νέες μουσικούς από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, παρουσιάζοντας πρωτότυπες συνθέσεις και νέες ερμηνείες.
  • Η τζαζ στο πλαίσιο του «Her Voice» ενσωματώνει στοιχεία από κλασική μουσική και λυρικό τραγούδι, αναδεικνύοντας την τζαζ ως εξελισσόμενη μουσική γλώσσα.
  • Το Jazz στο Μουσείο, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα, λειτουργεί ως πλατφόρμα για τη σύγχρονη τζαζ και για την ανακάλυψη νέων καλλιτεχνών.
  • Ο κύκλος συναυλιών «Her Voice» εστιάζει στη γυναικεία παρουσία στη μουσική μέσα από εννέα παραστάσεις που φωτίζουν τη δημιουργία και την έκφραση γυναικών καλλιτεχνών.
Πέμπτη 7 Μαΐου - 20.30
Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Η σειρά συναυλιών «Her Voice», στο πλαίσιο του Jazz στο Μουσείο του Ίδρυματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, δεν είναι απλώς ένα ακόμη μουσικό πρόγραμμα. Είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η τζαζ στην Ελλάδα εξελίσσεται, συναντά άλλες μορφές τέχνης και - κυρίως - δημιουργεί χώρο για το αύριο.

Όταν η εμπειρία συναντά τη νέα γενιά

Η συγκεκριμένη συναυλία φέρνει στη σκηνή τον Γιώργο Κοντραφούρη και τον ντράμερ Alex Coulon, οι οποίοι συμπράττουν με νέες μουσικούς από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο - την Ελευθερία Παπαοικονόμου (φωνητικά) και τη Νικολέττα Φλούμη (μπάσο).

Δεν πρόκειται απλώς για μια συνεργασία, αλλά για μια ουσιαστική «μεταβίβαση» εμπειρίας. Οι νεότερες καλλιτέχνιδες συμμετέχουν ενεργά, παρουσιάζοντας πρωτότυπες συνθέσεις και νέες ερμηνείες αγαπημένων κομματιών.

Πέρα από τα όρια της τζαζ

Η σειρά «Her Voice» ανοίγεται σε νέες μουσικές διαδρομές, ενσωματώνοντας στοιχεία από την κλασική μουσική, το λυρικό τραγούδι και άλλες μορφές έκφρασης. Έτσι, η τζαζ δεν παρουσιάζεται ως ένα «κλειστό» είδος, αλλά ως μια ανοιχτή, εξελισσόμενη γλώσσα.

Ένας πυρήνας δημιουργίας

Ο Γιώργος Κοντραφούρης, με διεθνείς συνεργασίες και έντονη εκπαιδευτική παρουσία - από το Ωδείο Athenaeum μέχρι τη Sibelius Academy - αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής τζαζ σκηνής. Η παρουσία του σε τέτοιες συμπράξεις ενισχύει ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα αυτών των συναυλιών: όχι ως απλές εμφανίσεις, αλλά ως χώρους δημιουργίας και ανταλλαγής.

dou9245edit.jpg

Το αμφιθέατρο του Μουσείου

Μια πλατφόρμα για τη σύγχρονη τζαζ

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη σταθερή επιμέλεια και καλλιτεχνική κατεύθυνση του Δημήτρη Τσάκα, το Jazz στο Μουσείο έχει καταφέρει κάτι ουσιαστικό: να δημιουργήσει μια σκηνή όπου το κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή με την «καθαρή» τζαζ, αλλά και με καλλιτέχνες που δύσκολα θα άκουγε αλλιώς ζωντανά.

Για πέντε συνεχόμενα χρόνια, αυτές οι συναντήσεις λειτουργούν σαν σημείο αναφοράς - όχι μόνο για τους φίλους του είδους, αλλά και για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Σε μια εποχή όπου η μουσική καταναλώνεται γρήγορα, τέτοιες πρωτοβουλίες δημιουργούν κάτι διαφορετικό: μια πραγματική εμπειρία ακρόασης. Έναν χώρο όπου μπορείς να ακούσεις και να ανακαλύψεις.

INFO

Συντελεστές:
Γιώργος Κοντραφούρης: πιάνο
Ελευθερία Παπαοικονόμου: φωνητικά
Νικολέττα Φλούμη: μπάσο
Alex Coulon: ντραμς

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Τσάκας

Οργάνωση παραγωγής:
Αναστασία Ταμουρίδου - ARTos & Θέαμα

Πληροφορίες:
Πέμπτη 7 Μαΐου | 20.30
Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Γενικό Εισιτήριο: 20€
Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/jazz-sto-mouseio-george-kontrafouris-quartet/

Σχετικά με τον κύκλο συναυλιών Jazz στο Μουσείο:

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει την ενότητα μουσικών παραστάσεων Jazz στο Μουσείο, μια σειρά συναυλιών-αφιέρωμα σε διαφορετικά ρεύματα της τζαζ. Μια φορά τον μήνα, η τζαζ συναντά τις εικαστικές τέχνες στο Μουσείο και μαζί μας οδηγούν σε ένα μουσικό ταξίδι στην ιστορία του είδους, με αφετηρία το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή και υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα.

Μετά από πέντε επιτυχημένες χρονιές, ο αγαπημένος κύκλος συναυλιών επεκτείνεται και εξελίσσεται. Ανοίγεται σε νέες μουσικές διαδρομές, ενσωματώνοντας πλέον την κλασική μουσική, το λυρικό τραγούδι και άλλες μορφές έκφρασης που αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της μουσικής τέχνης. Ο νέος θεματικός κύκλος, με τίτλο “Her Voice”, τοποθετεί τη γυναίκα στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής αναζήτησης – ως δημιουργό, ως ερμηνεύτρια, ως πηγή έμπνευσης. Μέσα από εννέα μοναδικές συναυλίες, το πρόγραμμα εξερευνά τη γυναικεία παρουσία και επιρροή στον μουσικό κόσμο, φωτίζοντας τη φωνή, την εμπειρία, την έκφραση και τη δημιουργία.

07/05: George Kontrafouris Quartet – International Jazz Day

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635
Τ: 210 725 2895
visit@goulandris.gr | goulandris.gr

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Το αεροδρόμιο έμεινε χωρίς προσωπικό καθαριότητας

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Jazz στο Μουσείο - Μία ακόμη βραδιά για το «George Kontrafouris Quartet»

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη - Οκτώ συλλήψεις

15:05ΕΛΛΑΔΑ

«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο καρτέλ ναρκωτικών: Κατασχέθηκε μισός τόνος κάνναβης στην Ηγουμενίτσα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Ιάπωνες καθαρίζουν καθημερινά τα απορριμματοφόρα: Το σύστημα που μας... βάζει τα γυαλιά

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Apple που πούλησε το 10% για 700 ευρώ: Έχασε 300 δισ. αλλά δεν το μετάνιωσε

14:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νεφέλη Φασούλη: «Έχουμε ανάγκη τον άνθρωπο πιο πολύ από ποτέ»

14:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο συγγραφέας Γιώργος Πολυράκης

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Τέλος στην ταλαιπωρία 35 μαθητών που είχαν εγκλωβιστεί - Αναχωρούν σήμερα στις 18:00

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές στην πορεία για την Πρωτομαγιά

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα και φθηνά όπλα

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανήλικοι έκλεψαν μηχανάκι - Εντοπίστηκαν με «οπλοστάσιο»

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Γερμανός καγκελάριος έχασε την εύνοια του Τραμπ – Ρήγμα στις σχέσεις

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις - Άνοιξαν οι δρόμοι

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό και συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στα διόδια Ελευσίνας

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εκτόξευσε 6.583 drones σε βάρος της Ουκρανίας τον Απρίλιο

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα και φθηνά όπλα

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η Euroleague αποθέωσε τον Χέιζ-Ντέιβις για την καλαθάρα του στη Βαλένθια

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με ελληνικό νόμισμα από την αρχαία Τροία που βρέθηκε στο Βερολίνο – Γιατί απορούν οι αρχαιολόγοι

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Ιάπωνες καθαρίζουν καθημερινά τα απορριμματοφόρα: Το σύστημα που μας... βάζει τα γυαλιά

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

15:05ΕΛΛΑΔΑ

«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο καρτέλ ναρκωτικών: Κατασχέθηκε μισός τόνος κάνναβης στην Ηγουμενίτσα

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Apple που πούλησε το 10% για 700 ευρώ: Έχασε 300 δισ. αλλά δεν το μετάνιωσε

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές στην πορεία για την Πρωτομαγιά

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Τέλος στην ταλαιπωρία 35 μαθητών που είχαν εγκλωβιστεί - Αναχωρούν σήμερα στις 18:00

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκοπευτήριο Καισαριανής: Άφησαν κόκκινα γαρύφαλλα και τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στο μνημείο - Ποιοι πολιτικοί κατέθεσαν στεφάνι

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό και συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιθέσεις και βανδαλισμοί σε βάρος δύο πανεπιστημιακών σε ΑΠΘ και ΕΚΠΑ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

