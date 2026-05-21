Ακρίβεια και ανατιμήσεις «γονατίζουν» τα νοικοκυριά

Όλο και περισσότεροι καταναλωτές περιορίζουν ακόμη και βασικές ανάγκες, αφήνοντας στην άκρη προσωπικές ή οικογενειακές μικρές επιθυμίες

Μίλτος Τσεκούρας

Snapshot
  • Οι συνεχείς ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό των καταναλωτών.
  • Οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους μόνο στα απολύτως απαραίτητα λόγω της αύξησης του κόστους ζωής.
  • Οι αυξήσεις τιμών την τελευταία πενταετία σε βασικά προϊόντα όπως το μοσχάρι, το ελαιόλαδο και το ψωμί φτάνουν έως και 65,9%.
  • Οι μισθοί και οι συντάξεις συχνά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των νοικοκυριών, δημιουργώντας οικονομική πίεση.
  • Πολλοί καταναλωτές αναγκάζονται να θυσιάσουν προσωπικές και οικογενειακές επιθυμίες για να ανταπεξέλθουν στα βασικά έξοδα.
Μάχη με την ακρίβεια δίνουν καθημερινά οι καταναλωτές, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά επιβαρύνουν ασφυκτικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

«Είναι μια μόνιμη μάχη για επιβίωση και αξιοπρέπεια, φυσικά», λένε χαρακτηριστικά πολίτες που προσπαθούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ζωής.

Νέοι, εργαζόμενοι, οικογένειες και συνταξιούχοι επιχειρούν να καλύψουν ακόμη και τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, βάζοντας στο καλάθι μόνο τα απολύτως απαραίτητα.

«Μια σακούλα 30 ευρώ, απλησίαστα. Ούτε κρέας μπορούμε να πάρουμε ούτε αλλαντικά», σημειώνει καταναλωτής.

Η ακρίβεια παραμένει βαρύς «πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά, με μισθούς και συντάξεις να εξανεμίζονται, συχνά ήδη από τα μέσα του μήνα.

Η 27χρονη Γιώτα Μακρή, ιδιωτική υπάλληλος με βασικό μισθό, καλείται να καλύψει ενοίκιο, λογαριασμούς και διατροφή, γεγονός που καθιστά τον μηνιαίο προϋπολογισμό εξαιρετικά πιεσμένο.

«Ένα κατοστάρικο για πέντε πράγματα, είναι τραγικό», αναφέρει.

Την τελευταία πενταετία, οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα έντονες. Το μοσχάρι έχει ακριβύνει κατά 65,9%, το ελαιόλαδο κατά 44,3%, ο καφές κατά 44,4%, τα τυριά κατά 41,4%, το φρέσκο γάλα κατά 30,2% και το ψωμί κατά 36,1%.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όλο και περισσότεροι περιορίζουν ακόμη και βασικές ανάγκες, αφήνοντας στην άκρη προσωπικές ή οικογενειακές μικρές επιθυμίες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα απολύτως αναγκαία.

