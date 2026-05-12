Δημοσκόπηση ALCO: Η δημοφιλία των υπουργών - Ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια

Σταθερά και μακράν πρώτος, με διπλάσια ποσοστό από τον δεύτερο, είναι ο Νίκος Δένδιας στη δημοφιλία των υπουργών της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO, το δεύτερο μέρος της οποίας προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θεωρείται ότι είναι ο πλέον επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης με 29% και ακολουθεί ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης με 14%. Τρίτος είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%, τέταρτος ο Κωστής Χατζηδάκης με 6%, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης με 4%, ο Βασίλης Κικίλιας, η Νίκη Κεραμέως με 2%.

Ποιοι θεωρούνται ότι είναι οι δύο πλέον επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ;

Στους ψηφοφόρους της ΝΔ, το ποσοστό του Νίκου Δένδια εκτοξεύεται στο 61% και ακολουθούν στη δεύτερη θέση ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 36%, ο Άδωνις Γεωργιάδης με 32%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 21%.

Όπως σχολίασε o διευθύνων σύμβουλος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος, είναι εντυπωσιακά υψηλά και διαχρονικά τα ποσοστά του κ. Δένδια και δεν επηρεάζονται από τις εσωκομματικές συγκρούσεις, ενώ υψηλά είναι τα ποσοστά και του κ. Πιερρακάκη, ειδικά από τότε που ανέλαβε τη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Στο ερώτημα «ποιος πιστεύεται ότι ευθύνεται περισσότερο για την ακρίβεια», οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό 47% η κυβέρνηση, 30% η αισχροκέρδεια, 18% ο πόλεμος στο Ιράν. Με άλλα λόγια, 8 στους 10 πολίτες αποδίδουν την ακρίβεια σε εσωτερικούς λόγους.

Σε άλλη ερώτηση, το 59% των πολιτών απαντά ότι δεν ωφελούν καθόλου τους ίδιους ούτε τις οικογένειές τους τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Επίσης, 4 στους 10 θεωρούν ότι μετά την επίσκεψη Μακρόν ισχυροποιείται η σχέση Ελλάδας και Γαλλίας. Η αίσθηση είναι ότι ήταν μια θετική επίσκεψη.

