Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ
Τι λένε οι ερωτηθέντες για τα επερχόμενα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού
Τις πολιτικές ισορροπίες αποτυπώνει νεά δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού, Alpha.
Στο ερώτημα αν υπάρχει κράτος Δικαίου στην Ελλάδα «Όχι» απάντησε το 72%. Σε ανάλογο ερώτημα αν εφαρμόζονται οι νόμοι το ίδιο για όλους ή επιλεκτικά, το 78% απάντησε «επιλεκτικά».
Ενδιαφέρον έχει ότι το 48% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι βασικό κριτήριο για την επιλογή κόμματος στις εκλογές θα είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια. Έπεται η οικονομία με 40%.
Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα:
-Καθόλου 71%
-Πολύ 7%
-Αρκετά 10%
-Λίγο 8%
Από άλλη ερώτηση διαπιστώνεται ότι το κόμμα Τσίπρα αντλεί υποστήριξη κυρίως από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα Καρυστιανού:
Καθόλου 65%
Λίγο 15%
Αρκετά 11%
Πολύ΄4%
Στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Alco είναι τα εξής:
ΝΔ 22,8%
ΣΥΡΙΖΑ 3,4%
ΠΑΣΟΚ 12,2%
ΚΚΕ 7%
ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 8%
ΝΙΚΗ 2%
Πλεύση Ελευθερίας 5,7%
ΜεΡΑ25 2,5%
Νέα Αριστερά 1%
Φωνή Λογικής 2,6%
Σχεδόν 33% βγαίνει το άθροισμα όσων απάντησαν «άλλο κόμμα» ή «δεν ξέρω δεν απαντώ»