Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

Τις πολιτικές ισορροπίες αποτυπώνει νεά δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού, Alpha.

Στο ερώτημα αν υπάρχει κράτος Δικαίου στην Ελλάδα «Όχι» απάντησε το 72%. Σε ανάλογο ερώτημα αν εφαρμόζονται οι νόμοι το ίδιο για όλους ή επιλεκτικά, το 78% απάντησε «επιλεκτικά».

Ενδιαφέρον έχει ότι το 48% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι βασικό κριτήριο για την επιλογή κόμματος στις εκλογές θα είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια. Έπεται η οικονομία με 40%.

Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα:

-Καθόλου 71%

-Πολύ 7%

-Αρκετά 10%

-Λίγο 8%

Από άλλη ερώτηση διαπιστώνεται ότι το κόμμα Τσίπρα αντλεί υποστήριξη κυρίως από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα Καρυστιανού:

Καθόλου 65%

Λίγο 15%

Αρκετά 11%

Πολύ΄4%

Στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Alco είναι τα εξής:

ΝΔ 22,8%

ΣΥΡΙΖΑ 3,4%

ΠΑΣΟΚ 12,2%

ΚΚΕ 7%

ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 8%

ΝΙΚΗ 2%

Πλεύση Ελευθερίας 5,7%

ΜεΡΑ25 2,5%

Νέα Αριστερά 1%

Φωνή Λογικής 2,6%

Σχεδόν 33% βγαίνει το άθροισμα όσων απάντησαν «άλλο κόμμα» ή «δεν ξέρω δεν απαντώ»

