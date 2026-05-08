Ακίνητο πολιτικό τοπίο εν αναμονή Αλέξη και Καρυστιανού - Πώς ηρέμησαν οι γαλάζιοι βουλευτές

Ακούνητη η βελόνα, με μόνο μικρούς ανεπαίσθητους κυματισμούς στο δημοσκοπικό τοπίο. Σε άλλη μια από τις πιο δύσκολες περιόδους (μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και την πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ), η κυβέρνηση δείχνει αντοχές, με απώλειες που κυμαίνονται 1,5-2,5% και ποσοστά που στην εκτίμηση αποτελέσματος μαζεύονται και απλώνονται λίγο πάνω λίγο κάτω από το 30%. Εν αναμονή τις επόμενες τρεις εβδομάδες των κομμάτων Καρυστιανού (πρώτα) και Αλέξη (προς το τέλος του μήνα αρχές επόμενου), το πολιτικό τοπίο παραμένει στα ίδια. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει ελάχιστα, Βελόπουλος, Ζωή και ΚΚΕ κρατάνε δυνάμεις γύρω στο 8%, κι από εκεί και κάτω πολύ χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τι κυβέρνηση θέλουν

Εκτός από την Pulse για τον ΣΚΑΪ, στον ίδιο περίπου τόνο κινήθηκε και η MRB για το Open.

Ο Δ. Μαύρος σκάλισε λίγο παραπάνω τι είδους κυβέρνησης επιθυμούν οι πολίτες μετά τις επόμενες εκλογές, οι οποίοι έδωσαν τις εξής απαντήσεις

Είτε αυτοδύναμη ΝΔ, είτε Οικουμενική με όλους μέσα. Κανένα άλλο σχήμα και συνδυασμός δεν φαίνεται να συγκινεί, εκτός από ένα μυστηριώδες «Άλλο» που βγαίνει πρώτο με 22,4%.

Σκαλίζοντας ακόμα παραπάνω τι ψηφίζουν όσοι απαντούν «Άλλο», κατέληξε σ ένα περίεργο σχήμα που έχει μέσα πολύ ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλο, ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ.

Ολ’ αυτά τα μυστήρια με το «Άλλο» αναμένεται να ξεκαθαριστούν πλήρως όταν εμφανιστεί πρωτίστως το κόμμα Τσίπρα, και δευτερευόντως Καρυστιανού.

Μόνος του και όλοι τους

Τον λάτρεψαν τον μίσησαν, τον σιχάθηκαν, τους έλειψε, δεν μπορούν χωρίς αυτόν. Τα συναισθήματα ήταν αναπόφευκτα ανάμεικτα. Τόσο διαφορετικά όσο και οι βουλευτές που βρέθηκαν στην αίθουσα της Ολομέλειας για την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μια εβδομάδα πριν από το Συνέδριο. Τυπικά για να συζητήσουν για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο Κυριάκος είναι έμπειρος πλέον και τα πιάνει στον αέρα τα κύματα. Διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι και πάλι στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Αυτό καθησύχασε τυχόν φόβους για αποκλεισμούς όσων δεν θα έχουν κλείσει τους λογαριασμούς τους με την δικαιοσύνη – ιδιαίτερα όσους βρέθηκαν στην μέγγενη της κ. Κόβεσι.

Τροπολογία

Φυσικά συν Αθηνά και χείρα κίνει. Η τροπολογία με την οποία οι εκκρεμείς υποθέσεις βουλευτών θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα μέσα σε τρεις μήνες κατατίθεται σήμερα στην Βουλή, κι έτσι όλοι όσοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι χωρίς ενδείξεις και χωρίς παράπτωμα, θα μπορούν να αφιερωθούν στα προεκλογικά καθήκοντα.

Την υπογραφή της τροπολογίας βάζει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ο οποίος γευμάτιζε χθες το μεσημέρι μαζί με διευθυντικό στέλεχος του παλιού ΔΟΛ, στην Cookoovaya, πίσω από το Ilissian (πρώην Χίλτον, να συνηθίζουμε σιγά σιγά).

Η αλήθεια είναι πως δεν πρόλαβα να δω αν απολάμβαναν μπιάνκο με σκορπίνα, το θρυλικό πιάτο του εστιατορίου, καθώς την προσοχή μου τράβηξε μια άλλη παρέα παραδίπλα: ο Ηλίας Κασιδιάρης έτρωγε, με 2-3 συνοδοιπόρους του, ίσως για να γιορτάσει την ίδρυση του κόμματός του. Κράτησα το διαπεραστικό βλέμμα Φλωρίδη πάνω από τον πάλαι ποτέ ηγέτη της ΧΑ, και αποχώρησα γρήγορα φτύνοντας τον κόρφο μου. Μπρρ

Ανασφάλειες

Την ώρα που συνέβαιναν ολ’ αυτά στην Cookoovaya, στην Βουλή ο Πρωθυπουργός μάλωνε τρυφερά τους βουλευτές του. Όπως τους είπε, «πρέπει πάντα να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατ’ ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μία εσωτερική συζήτηση. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, όπως είπα με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια».

Έβαλε έτσι και το πλαίσιο και τα χαλινάρια. Και πράγματι. Οι βουλευτές πήραν τον λόγο, αλλά δε υπήρξαν ακρότητες, ή κάτι ανησυχητικό.

Η Παππάς παππάς η...

Εκτός από τη γκρίνια, υπήρχαν και αρκετές τοποθετήσεις με προτάσεις βουλευτών με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Όπως του Δ. Μαρκόπουλου, Β’ Πειραιά, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή, «όμως χωρίς ο υπουργός να μεταπηδά σε βουλευτή. Να υπάρχει μια περίοδος ‘σιωπής’ άνω της διετίας, μεταξύ του κυβερνητικού ρόλου και της υποψηφιότητας για βουλευτή. Και φυσικά ο βουλευτής να μιλάει χωρίς φόβο και με πολύ πάθος. Μόνο έτσι και με ανάλογα ελεγκτικά εργαλεία προς τις κυβερνήσεις, θα ανορθώσουμε το κύρος των βουλευτών». Ο Μαρκόπουλος αναφέρθηκε επίσης ονομαστικά στο επιτελικό Ακη Σκέρτσο λέγοντας ότι, κι αυτός έχει διαφωνήσει μαζί του, όμως του πιστώνει πως πάντα βγαίνει μπροστά, εκφράζει θέσεις, και υποστηρίζει την παράταξη. "Οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί, όταν για παράδειγμα είμαστε στη Βουλή και βρίσκουμε μόνο 2-3 ομιλητές;».

Μηνύματα

Ο ΠΘ πάντως δεν έμεινε μόνο στους ανήσυχους βουλευτές. Μηνύματα έστειλε και στην Ευρωπαία Εισαγγελέα λέγοντας ότι οι βουλευτές έκαναν το καθήκον τους ζητώντας άρση της ασυλίας, αλλά «με την ίδια ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη».

Γιατί το είπε αυτό; Γιατί Η ευρωπαϊκή (ελληνική) εισαγγελία, μπορεί να συνεχίσει την έρευνα με το πάσο της, μπορεί να στείλει και την υπόθεση στα κεντρικά στο Λουξεμβούργο, μπορεί και να κάνει επιλεκτικές διαρροές για επόμενες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ κρατώντας σε ομηρία μερίδα του πολιτικού συστήματος.

Βορίδης

Αυτός που είπε τα πράγματα πιο καθαρά ήταν ο πρώην υπουργός Βορίδης, ο οποίος κατηγόρησε την κ. Κόβεσι ότι κάνει πολιτικό παιχνίδι μέσω των δικογραφιών. «Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών, από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστριας εισαγγελέως, της κ. Κόβεσι», σημείωσε ο Μάκης Βορίδης.

Άρθρο 60

Η επιχείρηση κατευνασμού των βουλευτών που ξεσηκώθηκαν εξαιτίας της τροπής που πήρε η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίστηκε και με άλλα μέσα. Ένα από τα άρθρα που προτείνει η πλειοψηφία της ΝΔ να αναθεωρηθεί, είναι το άρθρο 60 ως εξής: «Θωράκιση θεσμικού ρόλου του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεγκτικής του αρμοδιότητας και κατά την επικοινωνία με την εκλογική του περιφέρεια, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής».

Με άλλα λόγια, ο ρόλος του βουλευτή και η επικοινωνία με τους πολίτες στην εκλογική του περιφέρεια προτείνεται να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος.

Φυσικά και αυτή, όπως και όλες οι άλλες προτάσεις, κινδυνεύουν να μείνουν στον αέρα, αν προκηρυχθούν εκλογές πχ τον Οκτώβριο καθώς δεν θα υπάρχει χρόνος για την διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Η Πυθία