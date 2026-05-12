Το δράμα των πόθεν έσχες, βαριά πορτοφόλια και μετοχές, οι δεξαμενές του Κυριάκου, ο πήχης του Αλέξη

Είναι η χειρότερη μέρα των κοινοβουλευτικών συντακτών και των πολιτικών. Η D day του συστήματος. Η μέρα που δημοσιοποιούνται οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών. Η μέρα που το πολιτικό σύστημα αποφάσισε ότι οι δύσμοιροι κοινοβουλευτικοί συντάκτες μπορεί να λειτουργήσουν ως λογιστές και οικονομικοί σύμβουλοι ταυτόχρονα.

Σ' αυτούς πέφτει η βαριά ευθύνη να βγάλουν άκρη με τις δηλώσεις πόθεν έσχες των βουλευτών, υπουργών, ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών και δημάρχων. Με τα κομπιουτεράκια στο χέρι να υπολογίζουν τα εισοδήματα, με τον φόβο να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους μην γίνει κανένα λάθος. Και πράγματι έγινε ένα λάθος χθες και ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν δήλωσε σχεδόν 1 εκ ευρώ που βρίσκεται σε βελγικές τράπεζες!

Ίσως το' χει το ποσό. Ένα εκατομμύριο ευρώ είχε ξεχάσει να δηλώσει και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης έσπευσε με ανακοίνωση τύπου να ξεκαθαρίσει ότι το ξέχασε ο λογιστής του. Δηλαδή ο ίδιος προσκόμισε τις καταθέσεις του Βελγίου στον λογιστή, αλλά ο λογιστής ξέχασε να τις περάσει. Είναι ο χειρισμός του προσωπικού του πόθεν έσχες πρόβα διακυβέρνησης; Ίσως κάποιοι να το σκεφτούν.

Η αμέλεια του 1 εκ ευρώ, ήταν η είδηση της ημέρας πόθεν έσχες, καθώς έφερε στον αφρό τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μια μέρα, που όλοι οι πολιτικοί, ανεξαρτήτως κόμματος, επιθυμούν να τελειώσει γρήγορα, ανώδυνα και όσο γίνεται με μικρότερη έλξη δημοσιότητας.

Βαριά πορτοφόλια

Πέρα από τους Πολιτικούς Αρχηγούς που δεν την γλιτώνουν με τίποτα, το Μαντείο ετοιμάζεται να ζητήσει συμβουλές για επενδύσεις σε ότι αφορά τις μετοχές από τους κ.κ. Παπαδημούλη, Χατζηδάκη, Ευκλείδη, Ντόρα και Βορίδη. Εάν βρεθεί στην ανάγκη δανεικών, θα κοιτάξει προς μερικά πολύ βαριά πορτοφόλια, όπως αυτά του πρώην βουλευτή της Ελλ. Λύσης Σαράκη (6.130.000 σε προθεσμιακό στην Ελβετία μέρος της αμοιβής που έλαβε από τους Αμερικανούς για τις πληροφορίες που έδωσε για τη Νοβάρτις), του Επιτρόπου Τζιτζικώστα, των κ.κ. Μεϊμαράκη, Κύρτσου, Κικίλια, Δένδια, Γεραπετρίτη, Κασελάκη, Αυγενάκη και τη κας Κεφαλογιάννη.

Ενώ για συμβουλές σε ότι αφορά τα λεφτά έξω, θα απευθυνόταν στον Μανώλη Χριστοδουλάκη (Βέλγιο Ελβετία, την κ. Κεραμέως, και φυσικά στον κ. Σαράκη.

Σίγουρα δεν θα ζητούσε καμμία συμβουλή από τον ΥΠΟΙΚ και Πρόεδρο του Eurogroup Πιερρακάκη, καθώς το δικό του δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον.

Του χρόνου πάλι με το καλό.

Φρέσκα κουλούρια

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες δημιουργούν φθόνο, η αλήθεια να λέγεται. Οι απλοί ψηφοφόροι τους κοιτάζουν με άλλο μάτι μετά, απ’ ότι πριν. Η κουρτίνα σηκώνεται κάπως, και αποκαλύπτει μέχρι που μπορεί να φτάσει κανείς πχ ακόμα κι αν είναι απλός ευρωβουλευτής για δύο θητείες και δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του.

Θα μετρήσουν αυτά στις επόμενες εκλογές; Για κάποιους μπορεί. Ιδιαίτερα στην επιλογή βουλευτών.

Προς το παρόν συνεχίζεται το μαρτύριο του απλού δημοσκόπου που αναγκάζεται να μετρήσει το ανεπαίσθητο, σε μια γκρίζα ζώνη, εν αναμονή ανακοινώσεων ίδρυσης τουλάχιστον δύο νέων κομμάτων.

Η Alco για τον τηλεοπτική σταθμό Alpha δεν έδωσε ειδήσεις. Το σκηνικό είναι ακίνητο.

Πιο ενδιαφέρον έχουν δύο άλλοι πίνακες. Τον ένα εμφανίζονται πόσοι θα ψηφίσουν για να υπάρξει σταθερότητα.

Και στον δεύτερο, με ποια κριτήρια θα ρίξει την ψήφο του.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο συνδυασμός σταθερότητα+ οικονομία από τους δύο πίνακες, δίνει μια ευρύχωρη δεξαμενή ψήφου στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Από τις υπόλοιπες δεξαμενές θα ψαρέψουν όλοι.

Τον Θεριστή

Από την δεξαμενή όσων ψηφίσουν με κριτήριο την οικονομία όμως, είναι βέβαιο πως θα ζητήσει μερίδιο και ο Αλέξης, ο οποίος χθες πέταξε ένα ψιχουλάκι σε ότι αφορά το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του. Τον μήνα θεριστή, δηλαδή τον Ιούνιο.

Ο πήχης

Ήταν μια ωραία νύχτα για τον κ. Τσίπρα, που απόλαυσε κάθε στιγμή.

Είχε κέφι και φαινόταν. Εκανε μια επίθεση για την ανακεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ κι άλλη μια για την τριτη εξαετή θητεία Στουρνάρα.

Όπως είπε, «σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια παράταξη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Στόχος δεν είναι να του κάνουμε αντιπολίτευση αλλά να τον νικήσουμε», βάζοντας τον πήχη ακριβώς εκεί που τον βάζει και ο Ανδρουλάκης.

Παίρνω ποπ κορν.

Παρουσίες

Καταρχήν στο πάνελ έγραψε η εκ Πασοκ προερχόμενη Άννα Παπαδοπούλου.

Ενώ δίπλα του κάθισε ο επίσης εκ Πασοκ προερχόμενος με δυνάμεις στην Θεσσαλονίκη, πρώην στενός φίλος Ανδρουλάκη, ο κ. Αντώνης Σαουλίδης.

Κατά τα λοιπά οι γνωστοί: Γεροβασίλη, ο Σιακαντάρης, Τσιριγώτη, Λινού, Θεοδωράκης, Μεϊκόπουλος, Ζαχαριάδης, Βασιλειάδης, Αυλωνίτου, Μπάρκας, Ζαμπάρας, Καραμέρος, Τεμπονέρας, Παναγιωτόπουλος, Μπουλμπασάκος και ο Ανδρέας Νεφελούδης.

To be continued

Σας φιλώ

Η Πυθία

