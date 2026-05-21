«Καυτό» 48ωρο στη Βουλή: Σήμερα η συζήτηση για προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ

Από συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου , στις 14 Απριλίου , 2026

Snapshot Η Βουλή καλείται να αποφασίσει για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για την εμπλοκή δύο πρώην υπουργών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβερνητική πλειοψηφία να αναμένεται να μπλοκάρει την πρόταση.

Αύριο θα ψηφιστεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, παρά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα.

Η κυβέρνηση προτίθεται να επικαλεστεί κανόνα που απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών για θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, δυσχεραίνοντας την έγκριση της εξεταστικής.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει να υπονομευτεί το έργο της ΕΥΠ, συνδέοντας την υπόθεση με θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Οι συνεδριάσεις αναμένονται με υψηλούς τόνους και έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Βουλή.

Δύο κρίσιμες συνεδριάσεις υψηλών τόνων θα πραγματοποιηθούν εντός μόλις 48 ωρών στη Βουλή, αφού σήμερα η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση εμπλοκής δύο πρώην υπουργών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αύριο έρχεται στην Ολομέλεια η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Έρχεται «μπλόκο» για την Προανακριτική

Σήμερα στις 9 το πρωί τίθενται σε ψηφοφορία οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την εμπλοκή των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις προτάσεις έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΕΑΡ.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη σχετική ψηφοφορία το απόψε το βράδυ, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναμένεται τον λόγο να λάβουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.

Οι πληροφορίες θέλουν πάντως την κυβερνητική πλειοψηφία να βάζει μπλόκο στη σύσταση προανακριτικής για το συγκεκριμένο θέμα, γεγονός που είναι δεδομένο πως θα προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η σημερινή συνεδρίαση θεωρείται από πολλούς «προετοιμασία» της αυριανής για την Εξεταστική, όπου οι εντάσεις αναμένεται να κορυφωθούν.

«Κλειδί» για την εξεταστική ο καθορισμός της πλειοψηφίας

Την Παρασκευή στις 9 το πρωί η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών.

Πρόκειται για την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ υπό τη σκιά της απόφασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλα να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά την απόφαση του πρωτοδικείου που πρότεινε να γίνει έρευνα μεταξύ άλλων και για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Πεποίθηση του ΠΑΣΟΚ και του συνόλου της αντιπολίτευσης είναι ότι η εξεταστική μπορεί να εγκριθεί ακόμη και με μειοψηφία 120 ψήφων από την Ολομέλεια.

Ωστόσο, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού, το οποίο προβλέπει ότι για θέματα που άπτονται της εθνικής άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Το ενδεχόμενο αυτό φέρεται να άφησε ανοιχτό και ο πρόεδρος της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι εάν τεθεί τέτοιο θέμα θα κληθεί να αποφασίσει η Ολομέλεια.

Άλλωστε, ήδη από τις 16 Απριλίου ο πρωθυπουργός είχε προλειάνει το έδαφος, καθώς σε ομιλία του στη Βουλή είχε συνδέσει την υπόθεση της εμπλοκής της ΕΥΠ σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας μάλιστα ότι «δε θα επιτρέψει» να υπονομευτεί το έργο της «από ανεύθυνες συζητήσεις».

Συγκεκριμένα είχε αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ως πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ. Όχι μόνο γιατί βοήθησε και βοηθά καθοριστικά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ούτε γιατί μέρα-νύχτα συνέδραμε και συνδράμει στη διαμόρφωση της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής, όσο κυρίως γιατί ειδικά σήμερα η δράση της υπό τη νέα της δομή αποκτά κρίσιμη σημασία στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας.

Και, επιτέλους, κάποιοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές μας υπηρεσίες μπορεί να έχουν πολλές επιτυχίες, οι οποίες πρέπει να μένουν κρυφές, διότι αυτή ακριβώς είναι η αποστολή τους.

Η προσφορά τους, συνεπώς, και η δράση τους είναι απαράδεκτο να ναρκοθετείται από ανεύθυνες συζητήσεις που μετατρέπονται και σε εμπόδιο για συνεργασία με άλλες συμμαχικές υπηρεσίες και ενίοτε και σε ένα αντεθνικό επιχείρημα δυνάμεων εκτός των συνόρων. Αυτό δεν θα το επιτρέψω να συνεχιστεί, και σταματώ εδώ».