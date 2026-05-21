Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας για την Τρίτη; Οι εκπλήξεις της μεγάλης βραδιάς στο Θησείο

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη μεγάλη εκδήλωση της ερχόμενης Τρίτης στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να αποκαλύψει τόσο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα όσο και την ιδρυτική του διακήρυξη.

Εκατοντάδες εθελοντές συμμετέχουν ήδη στον σχεδιασμό και την οργάνωση της βραδιάς, η οποία φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής συμμετοχής, με κεντρικό μήνυμα τη σύνδεση της νέας προσπάθειας με την κοινωνία και τους πολίτες. «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία», αναφέρουν συγκεκριμένα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μια σειρά πρωτοβουλιών με έντονο συμμετοχικό χαρακτήρα. Ανάμεσά τους, η δυνατότητα δημόσιας υπογραφής της ιδρυτικής διακήρυξης από όλους όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το νέο εγχείρημα. Για τον σκοπό αυτό ολοκληρώνεται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου φορέα και συγκεκριμένα το βράδυ της Τρίτης.

Παράλληλα, προχωρά και η δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας του κόμματος, όπου θα ενσωματωθεί η νέα διαδικτυακή κοινότητα που έχει σχεδιαστεί από συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και ομάδα ειδικών. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως χώρος διαλόγου, συντονισμού και συμμετοχής των μελών, με δυνατότητες για θεματικές συζητήσεις, ψηφιακές συνεδριάσεις και δράσεις εθελοντικών ομάδων από κάθε περιοχή της χώρας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη σκηνοθετική επιμέλεια της εκδήλωσης, την οποία έχουν αναλάβει εθελοντικά επαγγελματίες του χώρου. Ξεχωριστό ρόλο θα έχει και το μουσικό μέρος της βραδιάς, καθώς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το κεντρικό μουσικό θέμα της εκδήλωσης γράφτηκε ειδικά για τη νέα πολιτική πρωτοβουλία από πολύ γνωστό Έλληνα συνθέτη.