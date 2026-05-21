Στη Σουηδία, ένα πείραμα διαχείρισης ενός καφέ με τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε σε χάος

Η εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη ήταν να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την κερδοφορία της επιχείρησης - Παρήγγειλε 6000 χαρτοπετσέτες, τέσσερα κιτ πρώτων βοηθειών, 3000 λαστιχένια γάντια, καθώς και ντομάτες σε κονσέρβα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Στη Σουηδία, ένα πείραμα διαχείρισης ενός καφέ με τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε σε χάος

Γενική άποψη της εισόδου του Andon Café στη συνοικία Vasastan της Στοκχόλμης, στη Σουηδία, την Τρίτη 5 Μαΐου 2026

AP/James Brooks
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η τεχνητή νοημοσύνη «Mona» ανέλαβε τη διαχείριση σχεδόν όλων των λειτουργιών του καφέ Andon στη Στοκχόλμη, με στόχο την κερδοφορία και φιλική ατμόσφαιρα.
  • Το καφέ σημείωσε κέρδη άνω των 5.700 δολαρίων από τον Απρίλιο, αλλά η Mona έχει ήδη ξοδέψει σχεδόν το σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού των 21.000 δολαρίων.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση αποθεμάτων και λογιστικής, όπως υπερβολικές ή ελλιπείς παραγγελίες προμηθειών.
  • Η Mona επικοινωνεί με τους υπαλλήλους μέσω Slack, στέλνοντας συχνά μηνύματα εκτός ωραρίου, κάτι που παραβιάζει τις σουηδικές εργασιακές πρακτικές.
  • Παρά τα προβλήματα, οι baristas δεν ανησυχούν για αντικατάσταση από την AI, θεωρώντας ότι οι ανώτεροι και διευθυντές κινδυνεύουν περισσότερο από απώλεια θέσης εργασίας.
Snapshot powered by AI

Η startup Andon Labs με έδρα το Σαν Φρανσίσκο όρισε έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα «Mona» ως υπεύθυνο για τη λειτουργία της ομώνυμης εγκατάστασης Andon στη σουηδική πρωτεύουσα.

Ενώ οι άνθρωποι baristas παρασκευάζουν ποτά και δέχονται παραγγελίες, ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζεται από την πλατφόρμα Gemini της Google επιβλέπει σχεδόν κάθε άλλη πτυχή της επιχείρησης, από την πρόσληψη προσωπικού έως τη διαχείριση αποθεμάτων.

Sweden AI Cafe

Η Χάνα Πέτερσον, μέλος του τεχνικού προσωπικού της Andon Labs, χρησιμοποιεί ένα ακουστικό τηλεφώνου για να μιλήσει με την «Μόνα», τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης του Andon Café, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, την Τρίτη 5 Μαΐου 2026

AP/James Brooks

Δεν είναι γνωστό πόσο θα διαρκέσει αυτό το πείραμα, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές δυσκολίες στην επίτευξη κέρδους στην ανταγωνιστική αγορά της Στοκχόλμης.

Από τότε που άνοιξε στα μέσα Απριλίου, το καφέ έχει κερδίσει περισσότερα από 5,700 δολάρια, αλλά η Mona έχει λιγότερα από 5,000 δολάρια από τον αρχικό προϋπολογισμό εκκίνησης άνω των 21,000 δολαρίων.

Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια δαπανήθηκαν για εφάπαξ έξοδα εκτόξευσης και ελπίζουν ότι με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί και το ίδρυμα θα αρχίσει να παράγει έσοδα.

Το σουηδικό καφέ τοποθετήθηκε αρχικά ως ένα ελεγχόμενο πείραμα που σχεδιάστηκε για να εξερευνήσει τις πραγματικές δυνατότητες των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον.

Πολλοί επισκέπτες βρήκαν την ιδέα αστεία: οι πελάτες μπορούν να πάρουν ένα ειδικό τηλέφωνο μέσα στο καφέ και να κάνουν προσωπικά ερωτήσεις στον πράκτορα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας Petersson, η Mona ανέλαβε την ηγεσία αφού της δόθηκαν μερικές βασικές οδηγίες. Η ομάδα έδωσε εντολή στον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την κερδοφορία της επιχείρησης, να είναι φιλικός και χαλαρός, να ασχοληθεί μόνος του με τις λειτουργικές λεπτομέρειες και να ζητήσει νέα εργαλεία εάν είναι απαραίτητο.

Πρώτον, το σύστημα συνήψε με επιτυχία συμβάσεις για ηλεκτρική ενέργεια και διαδίκτυο, καθώς και λήψη αδειών για την επεξεργασία τροφίμων και την τοποθέτηση τραπεζιών σε εξωτερικούς χώρους. Μετά από αυτό, ο διευθυντής ρομπότ δημοσίευσε διαφημίσεις αναζητώντας προσωπικό στο LinkedIn και στο Indeed, και άνοιξε επίσης εμπορικούς λογαριασμούς με χονδρεμπόρους για καθημερινές παραγγελίες ψωμιού και αρτοσκευασμάτων.

Sweden AI Cafe

Ο μπαρίστας Kajetan Grzelczak ετοιμάζει έναν καφέ στο Andon Café στη συνοικία Vasastan της Στοκχόλμης, στη Σουηδία, την Τρίτη 5 Μαΐου 2026

AP/James Brooks

Η Mona επικοινωνεί με τους barista μέσω του εταιρικού messenger Slack και συχνά τους στέλνει μηνύματα εργασίας εκτός ωραρίου εργασίας, κάτι που σύμφωνα με τους σουηδικούς νόμους και παραδόσεις είναι απολύτως απαράδεκτο στο χώρο εργασίας.

Σύντομα, η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, ιδίως σχετικά με τη λογιστική και τις αγορές αποθεμάτων.

Ο διευθυντής AI παρήγγειλε 6000 χαρτοπετσέτες, τέσσερα κιτ πρώτων βοηθειών, 3000 λαστιχένια γάντια, καθώς και ντομάτες σε κονσέρβα για το μικροσκοπικό καφέ, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται καθόλου σε κανένα πιάτο από το μενού. Επιπλέον, υπήρξαν διακοπές στην προμήθεια ψωμιού: μερικές φορές ο πράκτορας παραγγέλνει πάρα πολλά αρτοσκευάσματα και άλλες ημέρες απλά δεν έχει χρόνο να κάνει μια παραγγελία εγκαίρως πριν από την προθεσμία των αρτοποιείων, γι' αυτό οι baristas αναγκάζονται να αποκλείσουν εντελώς τα σάντουιτς από το μενού.

Ο Petersson εξήγησε ότι τέτοια ζητήματα παραγγελίας πιθανότατα οφείλονται στο «περιορισμένο παράθυρο περιβάλλοντος» του βοηθού AI. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν οι παλιές αναμνήσεις των παραγγελιών χάνουν το νόημά τους, η Μόνα ξεχνά εντελώς τι ακριβώς παρήγγειλε πριν.

Παρά την περίεργη συμπεριφορά των ανωτέρων του, ο barista Kajetan Grzelczak είπε ότι δεν ανησυχούσε ακόμη μήπως αντικατασταθεί από ΑΙ. Είναι σίγουρος ότι γενικά, όλοι οι απλοί εργαζόμενοι είναι ασφαλείς και τα μεσαία στελέχη και τα άτομα σε διευθυντικές θέσεις θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για τη δουλειά τους τώρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Final 4 Euroleague: 4.000 αστυνομικοί επί ποδός - Κλειστοί δρόμοι και drone - Όλα τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Citroën Saxo VTS τριαντάρισε!

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στο κέντρο- Καθυστερησεις έως 30' στην Αττική Οδό

09:38LIFESTYLE

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Τουρίστρια νοσηλεύεται με κατάγματα στον θώρακα έπειτα από πτώση

09:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας στα... μπλαουγκράνα: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη ημέρα»

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση-μαμούθ της ΕΛΑΣ για οικογένειες-συμμορίες, ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκα ως οι δολοφόνοι της

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Θάνατος μυστήριο στην παραλία - Τρεις αδελφές ανασύρθηκαν νεκρές, αναπάντητα τα ερωτήματα

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Ανησυχία στον κλάδο λόγω των αυξημένων τιμών στις μετακινήσεις

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στο δάσος της Στροφυλιάς – Στο σημείο ΕΛ.ΑΣ και ιατροδικαστής

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Λαρίσης: Άνδρας κρεμάστηκε σε καλώδια του Προαστιακού και απειλούσε να αυτοκτονήσει

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Τη δολοφόνησε και την έκλεισε στο ψυγείο: Άγριο έγκλημα στην Ουρουγουάη

08:51WHAT THE FACT

Οι 15 απίστευτοι ουρανοξύστες που σχεδιάστηκαν για να αγγίζουν τον ουρανό

08:50WHAT THE FACT

Το αυστραλιανό τρένο που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα και διασχίζει χωρίς οδηγό την έρημο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στο Δαφνί: Έπρεπε να ήταν δεμένος ή όχι ο 48χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε 59χρονο;

08:41WHAT THE FACT

Μεταλλαγμένα «σούπερ γουρούνια» εκτός ελέγχου στην ιαπωνική ζώνη πυρηνικών καταλοίπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στο Δαφνί: Έπρεπε να ήταν δεμένος ή όχι ο 48χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε 59χρονο;

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκα ως οι δολοφόνοι της

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο σενάρια για την περίεργη οσμή στην Αττική – Τι λένε ειδικοί επιστήμονες

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

06:52LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Το μεγάλο φινάλε του Survivor, η επόμενη μέρα, οι κρίσιμες αποφάσεις

08:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το απόγευμα το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη - Με Αυγερινό και πρόσωπο-έκπληξη η παρουσίαση

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Θάνατος μυστήριο στην παραλία - Τρεις αδελφές ανασύρθηκαν νεκρές, αναπάντητα τα ερωτήματα

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σουηδία, ένα πείραμα διαχείρισης ενός καφέ με τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε σε χάος

09:38LIFESTYLE

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ