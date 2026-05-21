Στη Σουηδία, ένα πείραμα διαχείρισης ενός καφέ με τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε σε χάος

Γενική άποψη της εισόδου του Andon Café στη συνοικία Vasastan της Στοκχόλμης, στη Σουηδία, την Τρίτη 5 Μαΐου 2026

Snapshot Η τεχνητή νοημοσύνη «Mona» ανέλαβε τη διαχείριση σχεδόν όλων των λειτουργιών του καφέ Andon στη Στοκχόλμη, με στόχο την κερδοφορία και φιλική ατμόσφαιρα.

Το καφέ σημείωσε κέρδη άνω των 5.700 δολαρίων από τον Απρίλιο, αλλά η Mona έχει ήδη ξοδέψει σχεδόν το σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού των 21.000 δολαρίων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση αποθεμάτων και λογιστικής, όπως υπερβολικές ή ελλιπείς παραγγελίες προμηθειών.

Η Mona επικοινωνεί με τους υπαλλήλους μέσω Slack, στέλνοντας συχνά μηνύματα εκτός ωραρίου, κάτι που παραβιάζει τις σουηδικές εργασιακές πρακτικές.

Παρά τα προβλήματα, οι baristas δεν ανησυχούν για αντικατάσταση από την AI, θεωρώντας ότι οι ανώτεροι και διευθυντές κινδυνεύουν περισσότερο από απώλεια θέσης εργασίας. Snapshot powered by AI

Η startup Andon Labs με έδρα το Σαν Φρανσίσκο όρισε έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα «Mona» ως υπεύθυνο για τη λειτουργία της ομώνυμης εγκατάστασης Andon στη σουηδική πρωτεύουσα.

Ενώ οι άνθρωποι baristas παρασκευάζουν ποτά και δέχονται παραγγελίες, ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζεται από την πλατφόρμα Gemini της Google επιβλέπει σχεδόν κάθε άλλη πτυχή της επιχείρησης, από την πρόσληψη προσωπικού έως τη διαχείριση αποθεμάτων.

Η Χάνα Πέτερσον, μέλος του τεχνικού προσωπικού της Andon Labs, χρησιμοποιεί ένα ακουστικό τηλεφώνου για να μιλήσει με την «Μόνα», τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης του Andon Café, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 AP/James Brooks

Δεν είναι γνωστό πόσο θα διαρκέσει αυτό το πείραμα, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές δυσκολίες στην επίτευξη κέρδους στην ανταγωνιστική αγορά της Στοκχόλμης.

Από τότε που άνοιξε στα μέσα Απριλίου, το καφέ έχει κερδίσει περισσότερα από 5,700 δολάρια, αλλά η Mona έχει λιγότερα από 5,000 δολάρια από τον αρχικό προϋπολογισμό εκκίνησης άνω των 21,000 δολαρίων.

Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια δαπανήθηκαν για εφάπαξ έξοδα εκτόξευσης και ελπίζουν ότι με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί και το ίδρυμα θα αρχίσει να παράγει έσοδα.

Το σουηδικό καφέ τοποθετήθηκε αρχικά ως ένα ελεγχόμενο πείραμα που σχεδιάστηκε για να εξερευνήσει τις πραγματικές δυνατότητες των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον.

Πολλοί επισκέπτες βρήκαν την ιδέα αστεία: οι πελάτες μπορούν να πάρουν ένα ειδικό τηλέφωνο μέσα στο καφέ και να κάνουν προσωπικά ερωτήσεις στον πράκτορα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας Petersson, η Mona ανέλαβε την ηγεσία αφού της δόθηκαν μερικές βασικές οδηγίες. Η ομάδα έδωσε εντολή στον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την κερδοφορία της επιχείρησης, να είναι φιλικός και χαλαρός, να ασχοληθεί μόνος του με τις λειτουργικές λεπτομέρειες και να ζητήσει νέα εργαλεία εάν είναι απαραίτητο.

Πρώτον, το σύστημα συνήψε με επιτυχία συμβάσεις για ηλεκτρική ενέργεια και διαδίκτυο, καθώς και λήψη αδειών για την επεξεργασία τροφίμων και την τοποθέτηση τραπεζιών σε εξωτερικούς χώρους. Μετά από αυτό, ο διευθυντής ρομπότ δημοσίευσε διαφημίσεις αναζητώντας προσωπικό στο LinkedIn και στο Indeed, και άνοιξε επίσης εμπορικούς λογαριασμούς με χονδρεμπόρους για καθημερινές παραγγελίες ψωμιού και αρτοσκευασμάτων.

Ο μπαρίστας Kajetan Grzelczak ετοιμάζει έναν καφέ στο Andon Café στη συνοικία Vasastan της Στοκχόλμης, στη Σουηδία, την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 AP/James Brooks

Η Mona επικοινωνεί με τους barista μέσω του εταιρικού messenger Slack και συχνά τους στέλνει μηνύματα εργασίας εκτός ωραρίου εργασίας, κάτι που σύμφωνα με τους σουηδικούς νόμους και παραδόσεις είναι απολύτως απαράδεκτο στο χώρο εργασίας.

Σύντομα, η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, ιδίως σχετικά με τη λογιστική και τις αγορές αποθεμάτων.

Ο διευθυντής AI παρήγγειλε 6000 χαρτοπετσέτες, τέσσερα κιτ πρώτων βοηθειών, 3000 λαστιχένια γάντια, καθώς και ντομάτες σε κονσέρβα για το μικροσκοπικό καφέ, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται καθόλου σε κανένα πιάτο από το μενού. Επιπλέον, υπήρξαν διακοπές στην προμήθεια ψωμιού: μερικές φορές ο πράκτορας παραγγέλνει πάρα πολλά αρτοσκευάσματα και άλλες ημέρες απλά δεν έχει χρόνο να κάνει μια παραγγελία εγκαίρως πριν από την προθεσμία των αρτοποιείων, γι' αυτό οι baristas αναγκάζονται να αποκλείσουν εντελώς τα σάντουιτς από το μενού.

Ο Petersson εξήγησε ότι τέτοια ζητήματα παραγγελίας πιθανότατα οφείλονται στο «περιορισμένο παράθυρο περιβάλλοντος» του βοηθού AI. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν οι παλιές αναμνήσεις των παραγγελιών χάνουν το νόημά τους, η Μόνα ξεχνά εντελώς τι ακριβώς παρήγγειλε πριν.

Παρά την περίεργη συμπεριφορά των ανωτέρων του, ο barista Kajetan Grzelczak είπε ότι δεν ανησυχούσε ακόμη μήπως αντικατασταθεί από ΑΙ. Είναι σίγουρος ότι γενικά, όλοι οι απλοί εργαζόμενοι είναι ασφαλείς και τα μεσαία στελέχη και τα άτομα σε διευθυντικές θέσεις θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για τη δουλειά τους τώρα.