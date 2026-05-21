Σύμη: Ανατροπή με την 13χρονη κατηγορούμενη για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας της

Ανατροπή στην πολύκροτη υπόθεση της Σύμης με την 13χρονη και τον 15χρονο φίλο της που εμπλέκονται στην απόπειρα δολοφονίας της μητέρας της ανήλικης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Δημοκρατικής της Ρόδου», η 13χρονη ζητεί μέσω της συνηγόρου της να αφαιρεθεί από τη δικογραφία η κατάθεση που είχε δώσει ως μάρτυρας, ενώ ο 15χρονος αρνείται κάθε κατηγορία και ζητεί την πλήρη αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ όταν καταγγέλθηκε ότι η ανήλικη φέρεται να προσπάθησε να δηλητηριάσει τη μητέρα της με ποντικοφάρμακο, ενώ αργότερα εντοπίστηκε και μαχαίρι στο δωμάτιό της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η 13χρονη γνώρισε τον 15χρονο και ήρθε κοντά του, με τη συμπεριφορά της να αλλάζει, σύμφωνα με μαρτυρίες και καταγγελίες, σε ανησυχητικό βαθμό. Οι γονείς της ανησύχησαν έντονα και ζήτησαν τη βοήθεια ψυχολόγου, ο οποίος φέρεται να διαπίστωσε ότι η ανήλικη βρισκόταν υπό ισχυρή επιρροή του 15χρονου.

Η ανησυχία κορυφώθηκε όταν η μητέρα της 13χρονης έλεγξε τις συνομιλίες της κόρης της στα κοινωνικά δίκτυα και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εντόπισε μηνύματα που έδειχναν προσπάθεια πίεσης και χειραγώγησης. Όπως αναφέρει η δικογραφία, ο 15χρονος φέρεται να της έγραψε: «Σήμερα το βράδυ πρέπει να τελειώνεις με τη μητέρα σου, γιατί δεν μπορώ άλλο. Θέλω να μείνουμε μαζί». Όταν εκείνη αρνήθηκε, φέρεται να πρόσθεσε: «Δεν έχεις επιλογή. Αν δεν το κάνεις, θα έχουμε πρόβλημα».

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η 13χρονη φέρεται στη συνέχεια να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει τη μητέρα της, βάζοντας ποντικοφάρμακο σε γλυκό και τσάι. Η μητέρα, ωστόσο, δεν κατανάλωσε τίποτα, ενώ λίγο αργότερα βρήκε στο δωμάτιο της κόρης της ένα μαχαίρι αγνώστου προέλευσης, το οποίο, σύμφωνα με την ομολογία της ανήλικης, προερχόταν από το σπίτι του 15χρονου.

Ζητά να αφαιρεθεί η κατάθεση της

Την ίδια ώρα, η 13χρονη, η οποία κατέθεσε ανωμοτί σήμερα στο Αστυνομικό Τμήμα Σύμης, ζήτησε μέσω της δικηγόρου της, Μαρίνας Κρανίτη, να αφαιρεθεί από τη δικογραφία η κατάθεση που είχε δώσει στις 13 Φεβρουαρίου 2025 ως μάρτυρας. Η πλευρά της υποστηρίζει ότι τότε εξετάστηκε ως μάρτυρας, παρότι είχε ήδη καταγγελθεί από τη μητέρα της και επομένως είχε την ιδιότητα της υπόπτου.

Σύμφωνα με το αίτημα που κατατέθηκε, η ανήλικη δεν είχε ενημερωθεί για τα δικαιώματά της, δεν είχε παρουσία δικηγόρου ή κηδεμόνα και η εξέταση δεν καταγράφηκε όπως προβλέπεται σε τόσο σοβαρές υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους. Η συνήγορός της επικαλείται το άρθρο 243 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον νόμο 4689/2020, υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα της 13χρονης ως υπόπτου. Στο ίδιο αίτημα αναφέρεται ακόμη ότι η διατήρηση της κατάθεσης στη δικογραφία παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και την αρχή της μη αυτοενοχοποίησης.

Από την πλευρά του, ο 15χρονος, μέσω του δικηγόρου του Δημήτρη Γεωργακόπουλου, κατέθεσε εκτενές υπόμνημα ζητώντας την πλήρη αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία ποινικά κολάσιμη πράξη και ότι δεν προέκυψε καμία μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο που να στοιχειοθετεί αδίκημα.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά και στο προσωπικό ιστορικό του ανήλικου. Όπως σημειώνεται, υιοθετήθηκε σε μικρό νησί, διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ και νοητική υστέρηση και φέρεται να βίωσε εκφοβισμό τόσο από συμμαθητές όσο και από εκπαιδευτικούς. Η πλευρά του θέτει επίσης ζήτημα ίσης μεταχείρισης, υποστηρίζοντας ότι πλήρεις ψυχολογικές εκθέσεις συντάχθηκαν μόνο για τον ίδιο και όχι για την 13χρονη.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για την ακούσια νοσηλεία που διατάχθηκε αποκλειστικά για τον 15χρονο και διήρκεσε δέκα ημέρες, λόγω έλλειψης παιδοψυχιάτρου στη Ρόδο. Ο δικηγόρος του αμφισβητεί ακόμη την αξιοπιστία των καταγγελιών της οικογένειας της 13χρονης, κάνοντας λόγο για προσωπική εμπάθεια και δημόσια σπίλωση του εντολέα του, ενώ επισημαίνει ότι ο 15χρονος έχει λευκό ποινικό μητρώο και δεν έχει συλληφθεί ποτέ

