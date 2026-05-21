Βρετανία: Θάνατος μυστήριο στην παραλία - Τρεις αδελφές ανασύρθηκαν νεκρές, αναπάντητα τα ερωτήματα

Η αστυνομία συνεχίζει να συγκεντρώνει πληροφορίες για τις συνθήκες και τα γεγονότα που οδήγησαν στους θανάτους των γυναικών.

Μυστήριο εξακολουθεί να περιβάλλει τους θανάτους τριών γυναικών που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα στο Μπράιτον, που απέκτησαν ακόμα πιο τραγική διάσταση όταν ταυτοοποιήθηκε πως ήταν αδελφές.

Οι αδελφές Jane Adetoro, 36 ετών, Christina Walters, 32 ετών και Rebecca Walters, 31 ετών, από το δυτικό Λονδίνο, έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Τετάρτη σε μια «τρομερή τραγωδία», ανακοίνωσε η αστυνομία του Sussex.

Οι αδερφές κατονομάστηκαν καθώς η αστυνομία αποκάλυψε ότι δεν είχε ακόμη καταφέρει να διαπιστώσει πώς πέθαναν οι γυναίκες. Μια σειρά από ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τον θάνατό τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία εκατοντάδες ώρες πλάνα CCTV έχουν εξεταστεί και έχουν γίνει έρευνες σε επιχειρήσεις και ακίνητα γύρω από την περιοχή της παραλίας για να προσπαθήσουν να παρακολουθήσουν τις τελευταίες κινήσεις των γυναικών.

Οι γυναίκες ανασύρθηκαν από το νερό στα ανοιχτά της παραλίας του Μπράιτον τα ξημερώματα της Τετάρτη 14 Μαΐου. Αλλά δεν είναι γνωστό πότε εθεάθησαν για τελευταία φορά ζωντανές.

Δεν είναι γνωστό γιατί οι αδελφές, βρίσκονταν στο Μπράιτον. Η πόλη ωστόσο φημίζεται για τη νυχτερινή της ζωή και τα παραθαλάσσια μπαρ. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τι φορούσαν οι αδερφές ή ποια προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν.

Η αστυνομία του Σάσεξ ανέφερε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματικότητα ή ότι εμπλέκεται κάποιος άλλος, αλλά ντετέκτιβ εργάζονται για να συγκεντρώσουν τα πλήρη γεγονότα και τις συνθήκες γύρω από τους θανάτους τους.