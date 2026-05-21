Τουρισμός: Ανησυχία στον κλάδο λόγω των αυξημένων τιμών στις μετακινήσεις

Snapshot Οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια αυξάνονται σημαντικά, με επιβαρύνσεις που φτάνουν έως και 260 ευρώ ανά διαδρομή.

Οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν σταθερές παρά την αύξηση του κόστους των καυσίμων, που έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Το λειτουργικό κόστος σε ορισμένες ακτοπλοϊκές γραμμές έχει σχεδόν διπλασιαστεί, χωρίς όμως προς το παρόν να έχουν μετακυληθεί οι αυξήσεις στους επιβάτες.

Υπάρχει ανησυχία για πιθανή αύξηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έως και 20% αν δεν υπάρξει παρέμβαση.

Το συνολικό κόστος μετακίνησης για δημοφιλείς προορισμούς παραμένει υψηλό, με παραδείγματα όπως η διαδρομή από Πειραιά για Κω να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ για μια οικογένεια με Ι.Χ. Snapshot powered by AI

Έντονα προβληματισμένοι είναι οι επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, για τις αυξημένες τιμές που επικρατούν στις μετακινήσεις.

Προς το παρόν, σύμφωνα με το MEGA, στην ακτοπλοΐα οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν σταθερές, παρά το σημαντικά αυξημένο κόστος των ναυτιλιακών εταιριών, κυρίως λόγω της εκτίναξης της τιμής των καυσίμων. Χαρακτηριστικά, το ναυτιλιακό καύσιμο έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι σε ορισμένες γραμμές το λειτουργικό κόστος έχει εκτοξευθεί (π.χ. Πειραιάς–Μύκονος από 15.000€ σε 30.000€ και Πειραιάς–Ρόδος από 75.000€ σε 157.000€).

Παρ'όλα αυτά, οι εταιρίες δεν έχουν μετακυλήσει ακόμη τις αυξήσεις στους επιβάτες και δεν καταγράφεται επί του παρόντος μείωση δρομολογίων, αλλά ούτε και αύξηση για την κάλυψη της τουριστικής ζήτησης. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, εάν δεν υπάρξει παρέμβαση, οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν έως και 20%.

Για τους δημοφιλείς προορισμούς πάντως, το κόστος ήταν ήδη και παραμένει υψηλό. Ενδεικτικά από Πειραιά για Πάρο ζευγάρι με Ι.Χ.θα πληρώσει 445 ευρώ, ενώ για οικογένεια με δύο παιδιά και Ι.Χ. στη γραμμή Πειραιάς–Κως το συνολικό κόστος ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Αύξηση στις τιμές καταγράφεται, ωστόσο, στα αεροπορικά εισιτήρια. Η Air France–KLM και η SAS αναφέρουν επιβαρύνσεις από 45€ έως 260€ ανάλογα με τη διαδρομή, ενώ η Lufthansa, η easyJet και άλλοι μεγάλοι αερομεταφορείς προειδοποιούν για νέο γύρο ανατιμήσεων. Η Aegean καταγράφει επίσης σταδιακή αύξηση της τάξης του 7%–8%.

Ενδεικτικά παραδείγματα δείχνουν την ανοδική πορεία των τιμών: Αθήνα–Μύκονος από 198€ το 2025 σε 218€ το 2026, Αθήνα–Λονδίνο από 317€ σε 351€, ενώ σε υπερατλαντικές πτήσεις όπως Αθήνα–Νέα Υόρκη η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη, από 1.025€ σε 1.360€.

Διαβάστε επίσης