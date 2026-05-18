Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες – Μέχρι σήμερα οι ενστάσεις

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του κοινωνικού τουρισμού ΔΥΠΑ για το 2026
  • 2027.
  • Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού αφορά 300.000 επιταγές με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μία ένσταση ηλεκτρονικά έως τις 18 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59 μέσω gov.gr.
  • Οι ενστάσεις πρέπει να αιτιολογούνται σαφώς και να συνοδεύονται από ηλεκτρονικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους ένστασης.
  • Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.
Αναρτημένοι είναι οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων-ανέργων 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων έως τη Δευτέρα, 18.05.2026 και ώρα 23:59, αποκλειστικά, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών:

https://www.dypa.gov.gr/storage/kt-2026-2027/4691o2-2la-diaugia-prosklhsh.pdf

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

