Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από σήμερα οι σήραγγες των Τεμπών – Ολικός αποκλεισμός στην Α.Θ.Ε.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή και τήρηση της σήμανσης και των υποδείξεων των τροχονόμων.

Κλείνουν προσωρινά οι σήραγγες Τ1–Τ2–Τ3 στην περιοχή των Τεμπών, καθώς τίθενται σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, και σε συνέχεια απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο τμήμα από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως το νοτιότερο άκρο του Α/Κ Πλαταμώνα, και στις δύο κατευθύνσεις.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών, τόσο για την κατεύθυνση προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, θα ισχύσουν επιμέρους αποκλεισμοί σε κλάδους εισόδου και εξόδου στους κόμβους Ευαγγελισμού, Λεπτοκαρυάς, Ραψάνης, καθώς και στον σταθμό διοδίων Πλαταμώνα, σε αμφότερες τις κατευθύνσεις.

Οι ρυθμίσεις, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση θα ισχύσουν στο διάστημα 18-22/5, καθημερινά από τις 07:30 έως τις 20:30, ή νωρίτερα εφόσον ολοκληρώνονται οι εργασίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς αυξημένη προσοχή, συμμόρφωση με τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.