Ιράν προς ΗΑΕ: «Η υπομονή μας έχει όρια» – Προειδοποίηση για τις σχέσεις με το Ισραήλ

Snapshot Το Ιράν προειδοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με το Ισραήλ.

Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ τόνισε ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια, παρά τη διατήρηση της προθυμίας για φιλικές σχέσεις με τα ΗΑΕ.

Η Τεχεράνη γνωρίζει για τις επαφές μεταξύ ΗΑΕ και Ισραήλ και τις χαρακτηρίζει ως εμπλοκή σε σχέδια και ίντριγκες του Ισραήλ.

Τα ΗΑΕ έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν.

Υπάρχουν αναφορές ότι τα ΗΑΕ ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει αντίποινα κατά ιρανικών στόχων. Snapshot powered by AI

Το Ιράν προειδοποίησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με το Ισραήλ, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Κόλπο.

Ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας» προς τα ΗΑΕ, αλλά προειδοποίησε πως «η υπομονή του Ιράν έχει όρια».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, ο Ρεζαεΐ ανέφερε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει για τις σχέσεις και τις επαφές μεταξύ ΗΑΕ και Ισραήλ.

«Τα ΗΑΕ δεν πρέπει να εμπλακούν στα σχέδια και τις ίντριγκες του Ισραήλ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκαν στο στόχαστρο ορισμένων από τις πιο σφοδρές ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν, ενώ πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι τα Εμιράτα ενδέχεται να πραγματοποίησαν και δικά τους αντίποινα κατά ιρανικών στόχων.