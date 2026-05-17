Eurovision: Η Dara πάνω στη σκηνή με την Φουρέιρα τραγουδάνε και χορεύουν «Bangaranga»

Η Βουλγάρα τραγουδίστρια είχε βρεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προώθησης του τραγουδιού που τελικά χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη θέση στον φετινό διαγωνισμό

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η Βουλγάρα τραγουδίστρια Dara βρέθηκε στην Ελλάδα για την προώθηση του τραγουδιού «Bangaranga».
  • Το «Bangaranga» χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη θέση στον διαγωνισμό Eurovision 2026.
  • Η Dara και η Ελένη Φουρέιρα τραγούδησαν μαζί στη σκηνή ενός νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα.
  • Η κοινή τους εμφάνιση και ερμηνεία έγινε viral στα social media πριν τη νίκη της Βουλγαρίας.
Την Ελένη Φουρέιρα είχε συναντήσει στη σκηνή η Dara λίγες εβδομάδες πριν από τη χθεσινή νίκη της στη Eurovision 2026.

Η Βουλγάρα τραγουδίστρια είχε βρεθεί στην Ελλάδα τον περασμένο Απρίλιο, στο πλαίσιο της προώθησης του «Bangaranga», του τραγουδιού που τελικά χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη θέση στον φετινό διαγωνισμό.

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η Dara διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα και ανέβηκε μαζί της στη σκηνή. Οι δύο τραγουδίστριες χόρεψαν και ερμήνευσαν το «Bangaranga», σε μια στιγμή που έγινε viral στα social media.

