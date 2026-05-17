«Το μέλλον ανήκει στον Παγκόσμιο Νότο»: Ο Γκαλιμπάφ υπεύθυνος για τις σχέσεις Ιράν - Κίνας

Ένας διορισμός στον απόηχο του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα

Δέσποινα Σοφιανίδου

«Το μέλλον ανήκει στον Παγκόσμιο Νότο»: Ο Γκαλιμπάφ υπεύθυνος για τις σχέσεις Ιράν - Κίνας

Ο Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. 

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διορίστηκε υπεύθυνος για τις σχέσεις Ιράν
  • Κίνας, με σκοπό τον συντονισμό διαφόρων τομέων αυτών των σχέσεων.
  • Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε το όραμα του Σι Τζινπίνγκ για παγκόσμιους μετασχηματισμούς και δήλωσε ότι «το μέλλον ανήκει στον Παγκόσμιο Νότο».
  • Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ιράν και βασικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, παρέχοντας επίσης τρόπους παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων.
  • Οι ΗΠΑ βλέπουν τον Γκαλιμπάφ ως έναν συνδυασμό πραγματισμού και σκληροπυρηνικής ιδεολογίας με σημαντική επιρροή, επιφυλασσόμενες για τη μακροχρόνια στάση του.
  • Πηγές αναφέρουν ότι ο Γκαλιμπάφ μπορεί να είναι η «λογική» ιρανική φιγούρα που αναφέρθηκε από τον Τραμπ σε έμμεσες διπλωματικές συνομιλίες.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διορίστηκε για να επιβλέπει τις σχέσεις με την Κίνα, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Ο Γκαλιμπάφ ήταν ο επικεφαλής διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός μετά την έναρξη αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιος διόρισε τον Γκαλιμπάφ στο ρόλο, αλλά το Tasnim υποστηρίζει ότι θα «συντονίσει διάφορους τομείς των σχέσεων μεταξύ Ιράν και Κίνας».

«Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διορίστηκε πρόσφατα ως ειδικός εκπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τις υποθέσεις της Κίνας», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο «ενημερωμένες πηγές».

Μετά τον διορισμό του, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε το όραμα του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για ιστορικούς παγκόσμιους μετασχηματισμούς, δηλώνοντας ότι «το μέλλον ανήκει στον Παγκόσμιο Νότο».

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα με αναφορές να υποδηλώνουν ότι το Πεκίνο μπορεί να έπαιξε ρόλο για να πείσει το Ιράν να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι η πρόσφατη «αντίσταση 70 ημερών» του Ιράν ενάντια στις στρατιωτικές και οικονομικές πιέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ λειτούργησε ως πρωταρχικός καταλύτης, συντομεύοντας το χρονοδιάγραμμα για αυτήν την παγκόσμια αλλαγή παραδείγματος.

«Ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας τάξης. Όπως είπε ο Πρόεδρος Σι «Ο μετασχηματισμός που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνεται σε όλο τον κόσμο» και τονίζω ότι η αντίσταση 70 ημερών του ιρανικού έθνους έχει επιταχύνει αυτόν τον μετασχηματισμό. Το μέλλον ανήκει στον Παγκόσμιο Νότο», έγραψε ο Γκαλιμπάφ στο X.

Σχέση Ιράν-Κίνας

Το Ιράν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα ως τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του και κύριο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, με το Πεκίνο να αγοράζει τη συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών αργού της Τεχεράνης παρά τις δυτικές κυρώσεις. Η Κίνα έχει επίσης παράσχει στο Ιράν μια κρίσιμη οικονομική σανίδα σωτηρίας μέσω χρηματοπιστωτικών δικτύων, ενδιάμεσων εταιρειών και ναυτιλιακών συμφωνιών που βοηθούν την Τεχεράνη να παρακάμψει τις κυρώσεις.

Ενώ και οι δύο χώρες μοιράζονται την αντίθεση στην επιρροή των ΗΠΑ και συνεργάζονται μέσω κοινών ναυτικών ασκήσεων και τεχνολογικών δεσμών, το Πεκίνο συνεχίζει να εξισορροπεί τα περιφερειακά του συμφέροντα διατηρώντας ισχυρές σχέσεις με τα αραβικά κράτη του Κόλπου και αποφεύγοντας βαθύτερη εμπλοκή που θα μπορούσε να προκαλέσει δυτικές κυρώσεις.

Οι απόψεις των ΗΠΑ για τον Γκαλιμπάφ

Από την οπτική της Ουάσιγκτον, ο Γκαλιμπάφ αντιπροσωπεύει ένα περίπλοκο μείγμα πραγματισμού και σκληροπυρηνικής ιδεολογίας στο πολιτικό κατεστημένο του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι τον θεωρούν ως έναν βαθιά εδραιωμένο γνώστη του καθεστώτος με σημαντική επιρροή στα δίκτυα ασφαλείας και τα πολιτικά δίκτυα του Ιράν, καθιστώντας τον δυνητικά σημαντικό συνομιλητή στη διπλωματία του παρασκηνίου. Ενώ ορισμένοι Αμερικανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν τον Γκαλιμπάφ ικανό για τακτικό συμβιβασμό και σοβαρές διαπραγματεύσεις, παραμένουν επιφυλακτικοί για τη μακροχρόνια ευθυγράμμισή του με τις βασικές ιδεολογικές θέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε θέματα πυρηνικής πολιτικής και περιφερειακής ασφάλειας.

Οι εκτιμήσεις των ΗΠΑ δείχνουν επίσης ότι η αντιαμερικανική ρητορική του και οι δημόσιες αρνήσεις των διαπραγματεύσεων συχνά βαθμονομούνται για εσωτερική πολιτική τοποθέτηση και τακτικές πίεσης και όχι για την απόλυτη απόρριψη της δέσμευσης.

Αναφορές από διεθνή μέσα ενημέρωσης έδειξαν περαιτέρω ότι ο Γκαλιμπάφ μπορεί να ήταν η «λογική» ιρανική φιγούρα που αναφέρθηκε έμμεσα από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια συζητήσεων για έμμεση διπλωματία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο της ΝΔ: Χαμόγελα και selfie από τον Μητσοτάκη, το «πηγαδάκι» Μπακογιάννη - Δένδια

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεόδωρος Ρουσόπουλος: «Η ΝΔ εγγύηση σταθερότητας για την Ελλάδα του αύριο»

14:33LIFESTYLE

Eurovision: Η Dara πάνω στη σκηνή με την Φουρέιρα τραγουδάνε και χορεύουν «Bangaranga»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγαπηδάκη: «Η ΝΔ είναι εφτάψυχη σαν τις γάτες»

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά έξω από πυρηνικό εργοστάσιο στο Αμπού Ντάμπι από επίθεση drone

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι και Μέγκαν: Δεν θέλω τέτοιους φίλους - Οι διάσημοι που τους γύρισαν την πλάτη

13:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το μέλλον ανήκει στον Παγκόσμιο Νότο»: Ο Γκαλιμπάφ υπεύθυνος για τις σχέσεις Ιράν - Κίνας

13:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Η ημερομηνία πληρωμής της 2ης δόσης

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εκδίδει πέντε νέα εντάλματα σύλληψης για Ισραηλινούς αξιωματούχους

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια οι υποβολές – Πότε εκπνέει η προθεσμία

13:24WHAT THE FACT

Οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν πόλη που μοιάζει με την Ατλαντίδα κρυμμένη κάτω από λίμνη του Κιργιστάν

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Μυστικά αρχεία UFO αποκαλύπτουν την άνοδο μιας μυστηριώδους θρησκείας στην Αμερική

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα

13:00ΥΓΕΙΑ

Χαμόγελα από μεταμόσχευση επεξεργασμένων βλαστοκυττάρων σε επιθετικούς καρκίνους αίματος

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live streaming: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τρίτη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΓ ΕΛΚ σε συνέδριο της ΝΔ: Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός που δεν κρύβεται από τα προβλήματα

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Έρχεται πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο από ανήλικους»

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζιτζικώστας σε συνέδριο της ΝΔ: Ο Μητσοτάκης ξαναέβαλε την Ελλάδα σε τροχιά αξιοπιστίας και προόδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

14:33LIFESTYLE

Eurovision: Η Dara πάνω στη σκηνή με την Φουρέιρα τραγουδάνε και χορεύουν «Bangaranga»

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

12:18LIFESTYLE

Οικονομάκου - Τσερέλα: Παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Πλάκα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι και Μέγκαν: Δεν θέλω τέτοιους φίλους - Οι διάσημοι που τους γύρισαν την πλάτη

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

11:19LIFESTYLE

«Κοίτα, μαμά, ένα βαθμό»: Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να αποτυγχάνει στη Eurovision; Το BBC αναλύει το νέο ναυάγιο στον διαγωνισμό

09:53LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποια είναι η νικήτρια Dara από τη Βουλγαρία που έριξε στον κουβά τις προβλέψεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Μαΐου: Κυριακή του τυφλού - Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

06:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η νικήτρια Dara με την ελληνική ομάδα, ο στεναχωρημένος Akylas και τα στοιχήματα που πήγαν «κουβά»

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Έρχεται πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο από ανήλικους»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»: Η ανάρτηση - γρίφος του Ντόναλντ Τραμπ

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live streaming: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τρίτη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ