«Το μέλλον ανήκει στον Παγκόσμιο Νότο»: Ο Γκαλιμπάφ υπεύθυνος για τις σχέσεις Ιράν - Κίνας

Snapshot Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διορίστηκε υπεύθυνος για τις σχέσεις Ιράν

Κίνας, με σκοπό τον συντονισμό διαφόρων τομέων αυτών των σχέσεων.

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε το όραμα του Σι Τζινπίνγκ για παγκόσμιους μετασχηματισμούς και δήλωσε ότι «το μέλλον ανήκει στον Παγκόσμιο Νότο».

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ιράν και βασικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, παρέχοντας επίσης τρόπους παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων.

Οι ΗΠΑ βλέπουν τον Γκαλιμπάφ ως έναν συνδυασμό πραγματισμού και σκληροπυρηνικής ιδεολογίας με σημαντική επιρροή, επιφυλασσόμενες για τη μακροχρόνια στάση του.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Γκαλιμπάφ μπορεί να είναι η «λογική» ιρανική φιγούρα που αναφέρθηκε από τον Τραμπ σε έμμεσες διπλωματικές συνομιλίες.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διορίστηκε για να επιβλέπει τις σχέσεις με την Κίνα, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Ο Γκαλιμπάφ ήταν ο επικεφαλής διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός μετά την έναρξη αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιος διόρισε τον Γκαλιμπάφ στο ρόλο, αλλά το Tasnim υποστηρίζει ότι θα «συντονίσει διάφορους τομείς των σχέσεων μεταξύ Ιράν και Κίνας».

«Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διορίστηκε πρόσφατα ως ειδικός εκπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τις υποθέσεις της Κίνας», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο «ενημερωμένες πηγές».

Μετά τον διορισμό του, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε το όραμα του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για ιστορικούς παγκόσμιους μετασχηματισμούς, δηλώνοντας ότι «το μέλλον ανήκει στον Παγκόσμιο Νότο».

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα με αναφορές να υποδηλώνουν ότι το Πεκίνο μπορεί να έπαιξε ρόλο για να πείσει το Ιράν να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι η πρόσφατη «αντίσταση 70 ημερών» του Ιράν ενάντια στις στρατιωτικές και οικονομικές πιέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ λειτούργησε ως πρωταρχικός καταλύτης, συντομεύοντας το χρονοδιάγραμμα για αυτήν την παγκόσμια αλλαγή παραδείγματος.

«Ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας τάξης. Όπως είπε ο Πρόεδρος Σι «Ο μετασχηματισμός που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνεται σε όλο τον κόσμο» και τονίζω ότι η αντίσταση 70 ημερών του ιρανικού έθνους έχει επιταχύνει αυτόν τον μετασχηματισμό. Το μέλλον ανήκει στον Παγκόσμιο Νότο», έγραψε ο Γκαλιμπάφ στο X.

Σχέση Ιράν-Κίνας

Το Ιράν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα ως τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του και κύριο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, με το Πεκίνο να αγοράζει τη συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών αργού της Τεχεράνης παρά τις δυτικές κυρώσεις. Η Κίνα έχει επίσης παράσχει στο Ιράν μια κρίσιμη οικονομική σανίδα σωτηρίας μέσω χρηματοπιστωτικών δικτύων, ενδιάμεσων εταιρειών και ναυτιλιακών συμφωνιών που βοηθούν την Τεχεράνη να παρακάμψει τις κυρώσεις.

Ενώ και οι δύο χώρες μοιράζονται την αντίθεση στην επιρροή των ΗΠΑ και συνεργάζονται μέσω κοινών ναυτικών ασκήσεων και τεχνολογικών δεσμών, το Πεκίνο συνεχίζει να εξισορροπεί τα περιφερειακά του συμφέροντα διατηρώντας ισχυρές σχέσεις με τα αραβικά κράτη του Κόλπου και αποφεύγοντας βαθύτερη εμπλοκή που θα μπορούσε να προκαλέσει δυτικές κυρώσεις.

Οι απόψεις των ΗΠΑ για τον Γκαλιμπάφ

Από την οπτική της Ουάσιγκτον, ο Γκαλιμπάφ αντιπροσωπεύει ένα περίπλοκο μείγμα πραγματισμού και σκληροπυρηνικής ιδεολογίας στο πολιτικό κατεστημένο του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι τον θεωρούν ως έναν βαθιά εδραιωμένο γνώστη του καθεστώτος με σημαντική επιρροή στα δίκτυα ασφαλείας και τα πολιτικά δίκτυα του Ιράν, καθιστώντας τον δυνητικά σημαντικό συνομιλητή στη διπλωματία του παρασκηνίου. Ενώ ορισμένοι Αμερικανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν τον Γκαλιμπάφ ικανό για τακτικό συμβιβασμό και σοβαρές διαπραγματεύσεις, παραμένουν επιφυλακτικοί για τη μακροχρόνια ευθυγράμμισή του με τις βασικές ιδεολογικές θέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε θέματα πυρηνικής πολιτικής και περιφερειακής ασφάλειας.

Οι εκτιμήσεις των ΗΠΑ δείχνουν επίσης ότι η αντιαμερικανική ρητορική του και οι δημόσιες αρνήσεις των διαπραγματεύσεων συχνά βαθμονομούνται για εσωτερική πολιτική τοποθέτηση και τακτικές πίεσης και όχι για την απόλυτη απόρριψη της δέσμευσης.

Αναφορές από διεθνή μέσα ενημέρωσης έδειξαν περαιτέρω ότι ο Γκαλιμπάφ μπορεί να ήταν η «λογική» ιρανική φιγούρα που αναφέρθηκε έμμεσα από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια συζητήσεων για έμμεση διπλωματία.