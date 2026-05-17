Χάρι και Μέγκαν: Δεν θέλω τέτοιους φίλους - Οι διάσημοι που τους γύρισαν την πλάτη

Snapshot Ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν το 2018 είχε πολλούς διάσημους καλεσμένους, αλλά σήμερα αρκετές φιλίες με αυτούς έχουν ψυχρανθεί ή διακοπεί.

Η σχέση του ζευγαριού με την Όπρα Γουίνφρεϊ έχει απομακρυνθεί, με την Όπρα να κρατά αποστάσεις και να διατηρεί την επαφή κυρίως για επαγγελματικούς λόγους.

Η φιλία με τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ τερματίστηκε μετά το Megxit, καθώς οι Σάσεξ δεν έχουν προσκληθεί σε σημαντικές εκδηλώσεις τους.

Ο Ίντρις Έλμπα και οι Μπέκαμ έχουν αποστασιοποιηθεί από το ζευγάρι, με τις σχέσεις να μην επανέρχονται παρά το παρελθόν της στενής φιλίας.

Η Μέγκαν έχει χάσει επίσης τη στήριξη της Σερένα Γουίλιαμς και της Τζέσικα Μαλρόουνι, με τη δεύτερη να απομακρύνεται οριστικά μετά από σκάνδαλο ρατσισμού.

Υπάρχουν οι εντυπωσιακές λίστες καλεσμένων και υπάρχει και εκείνη που συνόδευσε τον γάμο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, σχεδόν οκτώ χρόνια πριν, στις 19 Μαΐου 2018.

Πέρα από τους συμπρωταγωνιστές της Μέγκαν από τη σειρά Suits, τη στενή της φίλη και παράνυμφο Τζέσικα Μαλρόουνι, αλλά και προσωπικότητες όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, η Σερένα Γουίλιαμς και ο Ίντρις Έλμπα, ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν επίσης μέλη της βασιλικής οικογένειας και αριστοκράτες.

Από τότε, όμως, έχουν υπάρξει σημαντικές απομακρύνσεις ανάμεσα στους Σάσεξ και αρκετούς από εκείνους τους διάσημους φίλους που είχαν βρεθεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Γουίνδσορ, εκείνη την ημέρα.

Όπως συνέβη και με το ρήγμα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στο ζευγάρι και την ελίτ του Χόλιγουντ, έτσι και πολλοί από τους υψηλού κύρους φίλους τους έχουν πλέον βγει από τον στενό τους κύκλο.

Σύμφωνα με συνεργάτη τους, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στους ίδιους. «Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν σκέφτονται ποτέ ότι φταίνε οι ίδιοι», αναφέρει η πηγή.

Κάποτε υπήρχε θερμή σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι και στους ισχυρούς φίλους που βρέθηκαν στον γάμο τους. Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική, με την απόσταση να είναι εμφανής, αν όχι ψυχρή, σίγουρα αμήχανη.

Η ίδια πηγή σημειώνει πως τους αρέσουν οι διάσημοι και ότι η συναναστροφή με γνωστά πρόσωπα τούς δίνει ώθηση. Όταν, όμως, κάποιος σταματά να επικοινωνεί, εκείνοι δεν ρωτούν το γιατί.

Με τον καιρό, φυσικά, κάποιες φιλίες χαλαρώνουν, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μετακόμιση σε άλλη ήπειρο, όπως συνέβη με τους Σάσεξ μετά το Megxit το 2020. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η απομάκρυνση μοιάζει να ξεπερνά κατά πολύ την απλή απώλεια επαφής.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ

Ίσως η πιο ισχυρή καλεσμένη του γάμου, με ροζ φόρεμα Stella McCartney, να ήταν η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Την ημέρα εκείνη έδειχνε ενθουσιασμένη. «Ανυπομονώ να δω το καλό που θα προκύψει από τη δική τους ένωση», είχε γράψει στο Oprah Magazine. «Ένα καλό που είμαι βέβαιη ότι θα βοηθήσει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος σκέφτεται το τι είναι δυνατό, ακόμη περισσότερο απ’ ό,τι έχει ήδη αλλάξει».

Πολλοί τότε αναρωτιούνταν πώς ακριβώς γνώριζε το ζευγάρι. Αργότερα έγινε γνωστό ότι δεν είχε συναντήσει πραγματικά τη Μέγκαν πριν από τον γάμο, αλλά είχε καλέσει τη μητέρα της, Ντόρια, για γεύμα στο σπίτι της στο Μοντεσίτο. Ακολούθησαν κουμκουάτ στον κήπο και μια συνεδρία γιόγκα.

Οι αναλυτές υποψιάστηκαν αμέσως ότι η Όπρα είχε ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση γοητείας, με στόχο να εξασφαλίσει μια μεγάλη αποκλειστικότητα με το ζευγάρι. Αυτό επιβεβαιώθηκε αργότερα, τον Μάρτιο του 2021, με τη δίωρη συνέντευξη, στην οποία η Μέγκαν, έγκυος και δακρυσμένη, μίλησε για την ψυχική πίεση που της προκάλεσε η ζωή στη βασιλική οικογένεια, ενώ η Όπρα στάθηκε ιδιαίτερα υποστηρικτική.

Σήμερα, όμως, το κλίμα είναι πολύ πιο ψυχρό. Αν και η Μέγκαν έχει «σίγουρα πάει στο σπίτι της Όπρα», όπως αναφέρει πηγή, «δεν είναι τόσο κοντά όσο παλιά».

Η σχέση τους φαίνεται να διατηρείται οριακά για έναν συγκεκριμένο λόγο, όπως επισημαίνει η καλά διασυνδεδεμένη παρουσιάστρια και πρώην αρθρογράφος της Page Six, Πόλα Φρόλιχ, από το NewsNation. «Η αλήθεια είναι ότι η Όπρα κρατά αποστάσεις από τους Σάσεξ εδώ και καιρό», λέει. «Δεν μπορεί να τους αφήσει να απομακρυνθούν πολύ, γιατί αν συμβεί κάτι, ένα από τα τρία μεγάλα D, διαζύγιο, θάνατος ή δράμα, θα θέλει τη συνέντευξη. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι φίλη τους».

Η Φρόλιχ πιστεύει επίσης ότι η μακροχρόνια ταύτιση με το Brand Sussex εμπεριέχει και κίνδυνο για τη φήμη, γι’ αυτό και πρώην διάσημοι φίλοι κρατούν αποστάσεις.

Η ίδια αναφέρει ότι πολλοί δεν θέλουν να συναναστρέφονται με τη Μέγκαν, επειδή θεωρούν πως μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομά τους για εμπορικούς λόγους. Αναφέρεται, μάλιστα, στη νεότερη επιχειρηματική της κίνηση μέσω εφαρμογής μόδας, από την οποία λαμβάνει προμήθεια 10% από τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται.

Ακόμη και στην περίπτωση της Όπρα, η απόσταση είχε αρχίσει να διαμορφώνεται αρκετά νωρίς.

Όπως λέει η Φρόλιχ, η Όπρα επηρεάστηκε αρνητικά από τη σύνδεσή της με το ζευγάρι, καθώς η συνέντευξη του 2021 θεωρήθηκε υπερβολικά ήπια και η ίδια αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως δουλοπρεπής παρά ως κορυφαία δημοσιογράφος.

Η ίδια φάνηκε να θέλει να αποστασιοποιηθεί από το οικογενειακό δράμα, παρότι ρωτήθηκε επανειλημμένα γι’ αυτό τους μήνες που ακολούθησαν τη συνέντευξη. Ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από τον χαρακτηρισμό της ως «βόμβας».

Υπήρχαν και άλλα σημάδια ρήξης. Όταν ρωτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά τον θάνατο της βασίλισσας, για τους Σάσεξ και την απομάκρυνσή τους από τη βασιλική οικογένεια, μίλησε για το ενδεχόμενο συμφιλίωσης μέσα από το πένθος και τις οικογενειακές τελετές.

Η πηγή παραμένει κατηγορηματική για τη στάση της Όπρα απέναντι στους Σάσεξ, υποστηρίζοντας ότι εκείνη ενδιαφέρεται για ανθρώπους μόνο όταν έχουν κάτι να της προσφέρουν.

Η άποψη αυτή μπορεί να ακούγεται κυνική, όμως η παρουσία της Όπρα στη ζωή του Χάρι και της Μέγκαν έχει γίνει αισθητά πιο διακριτική μετά το 2021, τη στιγμή που θα περίμενε κανείς να τους στηρίξει σε ένα νέο ξεκίνημα.

Αντίστοιχα, δεν φαίνεται να στήριξε ουσιαστικά ούτε την τηλεοπτική εκπομπή της Μέγκαν στο Netflix, With Love, Meghan, που γυρίστηκε το 2024.

Η Μέγκαν χρειάστηκε να αρκεστεί σε καλεσμένους λιγότερο γνωστούς, ανάμεσά τους και η κωμικός Μίντι Κάλινγκ, η οποία δέχτηκε την παρατήρηση «Τώρα είναι Σάσεξ» όταν αποκάλεσε τη δούκισσα «Μέγκαν Μαρκλ».

Το ίδιο συνέβη και με το παιδικό βιβλίο της Μέγκαν, The Bench, το οποίο δεν μπήκε στη λέσχη ανάγνωσης της Όπρα, παρότι εκείνη διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά βιβλιοφιλικά κοινά στο Instagram.

Στον προσωπικό της λογαριασμό, όπου έχει 22 εκατομμύρια ακολούθους, η Όπρα προβάλλει συχνά τα βιβλία της επιχειρηματία Έμμα Γκριντ και της podcaster Τζέιμι Κερν Λίμα, που επίσης ανήκουν στον κύκλο της Μέγκαν, όχι όμως και κάτι σχετικό με τους Σάσεξ.

Το μοναδικό σημάδι ότι υπάρχει ακόμη κάποια επαφή εμφανίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν το κουτί με γλυκιά μαρμελάδα φρούτων από το brand της Μέγκαν, As Ever, συμπεριλήφθηκε στην ετήσια εορταστική λίστα δώρων της Όπρα.

Ακόμη και εκεί, το ύφος έμοιαζε περισσότερο τυπικό και εμπορικό παρά προσωπικό.

Η Aμάλ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly»στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Λονδίνου, στις 10 Οκτωβρίου του 2025 Invision/Scott A Garfitt

Οι σχέσεις με τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ

Οι σχέσεις με τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ είχαν επίσης ξεχωριστή θέση στον γάμο. Η Αμάλ τράβηξε τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα, ενώ το ζευγάρι είχε περίοπτες θέσεις ανάμεσα στους καλεσμένους.

Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορετικές εκδοχές για το πώς γνώριζαν τους Σάσεξ. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι, όπως και στην περίπτωση της Όπρα, η πρόσκληση ήταν απλώς μια κίνηση προσέγγισης από τη Μέγκαν και τον Χάρι προς πρόσωπα πιο επιτυχημένα και πιο διασυνδεδεμένα από τους ίδιους. Άλλοι λένε πως η Μέγκαν και η Αμάλ είχαν κοινό σημείο αναφοράς το Soho House.

Μετά τον γάμο, τον Αύγουστο του 2018, ο Χάρι και η Μέγκαν έκαναν μυστικό τριήμερο μήνα του μέλιτος στο κτήμα των Κλούνεϊ στη λίμνη Κόμο, γεγονός που δείχνει ότι τότε η σχέση τους βρισκόταν σε πολύ θερμό σημείο.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2019, η Αμάλ είχε ενεργό ρόλο στο πολυτελές baby shower της Μέγκαν στη Νέα Υόρκη, στο οποίο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Γκέιλ Κινγκ και η Σερένα Γουίλιαμς.

Ωστόσο, όπως αναφέρει πηγή, τέτοιου είδους παροχές θεωρούνταν αυτονόητες από τους Σάσεξ, ενώ τα οικονομικά τους προβλήματα επιδεινώθηκαν μετά το τέλος των συμφωνιών τους με το Spotify και το Netflix.

«Ζητούν να ξοδεύονται πολλοί πόροι, γιατί θεωρούν πως είναι προνόμιο να ανήκεις στον κύκλο τους», λέει η πηγή. «Νομίζουν ότι δικαιούνται όλα τα ιδιωτικά αεροπλάνα».

Η φιλία με τους Κλούνεϊ φαίνεται πως έληξε με το Megxit. Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν έχουν προσκληθεί ποτέ στην εκδήλωση The Albies, την ετήσια φιλανθρωπική βραδιά του ζευγαριού, ούτε έχουν λάβει κάποια τιμητική διάκριση, κάτι που ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα αποστασιοποίησης.

Η ρήξη με τον Ίντρις Έλμπα

Παρόμοια εξέλιξη φαίνεται πως είχε και η σχέση τους με τον Ίντρις Έλμπα, ο οποίος είχε αναλάβει μουσικά τον γάμο τους και είναι εδώ και χρόνια υποστηρικτής του King’s Trust.

Ο ηθοποιός, που βρέθηκε και σε πρόσφατη εκδήλωση για τα 50 χρόνια του ιδρύματος, ξεκίνησε την πορεία του με υποτροφία 1.500 λιρών από το τότε Prince’s Trust, η οποία του επέτρεψε να σπουδάσει στο National Youth Music Theatre. Έχει μάλιστα γυρίσει ντοκιμαντέρ με τον βασιλιά για τη φιλανθρωπική δράση του ιδρύματος, το οποίο θα προβληθεί στο Netflix το φθινόπωρο.

Παρότι κάποτε είχε χαρακτηρίσει τον Χάρι «καλό φίλο» και είχε αποκαλύψει ότι η Μέγκαν του είχε στείλει playlist για τον γάμο, στην οποία περιλαμβανόταν και ο Dr Dre, δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι δυο τους έχουν συναντηθεί εδώ και έξι χρόνια.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ / AP

Η απομάκρυνση από τους Μπέκαμ

Αξιοσημείωτη είναι και η απομάκρυνση από τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ. Το ζευγάρι είχε δηλώσει ενθουσιασμένο που βρέθηκε στον γάμο το 2018, ενώ η φιλία του Χάρι με τον Ντέιβιντ είχε ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα και είχε ενισχυθεί μέσα από κοινές εθνικές υποψηφιότητες και αθλητικές διοργανώσεις.

Μετά τον γάμο, ο Ντέιβιντ ταξίδεψε στην Αυστραλία για να στηρίξει τους Invictus Games και αιφνιδιάστηκε όταν ο Χάρι δεν τον συνάντησε.

Ορισμένοι υποστήριξαν πως η στάση αυτή οφειλόταν στη Μέγκαν, η οποία θεωρούσε ότι οι Μπέκαμ ήταν κατώτεροί της. Λέγεται επίσης ότι η ένταση ενισχύθηκε όταν η Μέγκαν υποψιάστηκε πως η Βικτόρια διέρρεε πληροφορίες στον Τύπο, κάτι που φέρεται να εξόργισε τον Ντέιβιντ.

Αντίθετα, οι σχέσεις των Μπέκαμ με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας παραμένουν πολύ καλύτερες. Ο Ντέιβιντ διατηρεί στενή σχέση με τον Ουίλιαμ και ακόμη στενότερη με τον βασιλιά Κάρολο, ενώ η σχέση του με τον Χάρι έχει, όπως φαίνεται, απλώς ξεθωριάσει.

Η Σερένα Γουίλιαμς και η Τζέσικα Μαλρόουνι

Η Σερένα Γουίλιαμς, που είχε γνωρίσει τη Μέγκαν ήδη από το 2006 μέσω της ατζέντη Τζιλ Σμόλερ, φαίνεται επίσης να έχει αποστασιοποιηθεί. Αν και ήταν στον γάμο μαζί με τον σύζυγό της Αλέξις Οχανιάν, πλέον δεν είναι τόσο κοντά με τη Μέγκαν.

Η νέα της στενή φίλη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι η κοσμική Έμμα Θιν, Μαρκησία του Μπαθ, με την οποία πόζαρε στο πρόσφατο Met Gala.

Τέλος, και η φιλία της Μέγκαν με την Καναδή κοσμική και στυλίστρια Τζέσικα Μαλρόουνι έληξε θεαματικά, μετά την εμπλοκή της Μαλρόουνι σε υπόθεση ρατσισμού το 2021. Η τηλεοπτική της εκπομπή ακυρώθηκε και μαζί της τερματίστηκε ουσιαστικά και η σχέση με τη Μέγκαν, η οποία δεν τη στήριξε δημόσια.

Σήμερα, η εικόνα είναι σαφής. Πολλοί από όσους κάποτε έμοιαζαν να ανήκουν στον στενό κύκλο των Σάσεξ έχουν πλέον απομακρυνθεί. Μόνο λίγες σχέσεις φαίνεται να παραμένουν ενεργές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η κοινή πορεία έχει μετατραπεί σε ψυχρή απόσταση

