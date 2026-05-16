Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

Στις 15 Μαΐου του 1919 ο ελληνικός στρατός και συγκεκριμένα η Ι Μεραρχία του αποβιβάζεται στη Σμύρνη μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού από τον τοπικό ελληνισμό.

Έμεινε εκεί μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή του 1922.

Σήμερα 107 χρόνια μετά ο Τούρκος καθηγητής Δρ. Ενγκίν Μπερμπέρ υποστήριξε ότι ο ελληνικός στρατός αναπτύχθηκε ως «όργανο του ιμπεριαλισμού, χάθηκε και αιχμαλωτίστηκε στο όρος Μουράτ λόγω έλλειψης χαρτών.

Ο καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ege Üniversitesi) στη Σμύρνη μιλώντας σε τουρκικό μέσο με αφορμή τη χθεσινή επέτειο χαρακτήρισε φιάσκο την παρουσία του ελληνικού στρατού και αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στην «υλικοτεχνική κατάρρευση και τις στρατιωτικές αποτυχίες που βίωσε ο ελληνικός στρατός, ο οποίος στάλθηκε στην Ανατολία ως δύναμη πληρεξουσίου του ιμπεριαλισμού». Ο Μπερμπέρ δήλωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση της Αθήνας παρασύρθηκε τυφλά σε μια περιπέτεια από μια μεγάλη πρόκληση, αποκαλύπτοντας πώς ο ελληνικός στρατός βάλτωσε στο ανατολικό τοπίο.

Τα σημαντικότερα αποσπάσματα όσων είπε είναι τα εξής:

-Η Ελλάδα στάλθηκε στην Ανατολία από τις Δυνάμεις της Αντάντ. Φυσικά, η Ελλάδα ήταν πολύ πρόθυμη γι' αυτό. Διότι, σε μια εποχή που οι αυτοκρατορίες διαλύονταν και τα έθνη-κράτη ανέβαιναν, η κυβέρνηση Βενιζέλου επιδίωκε το όνειρο της επανίδρυσης μιας μεγάλης ελληνικής αυτοκρατορίας. Το αποτέλεσμα ήταν η απογοήτευση. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων, η Ελλάδα στάλθηκε στην Ανατολία για να πραγματοποιήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που οι Συμμαχικές Δυνάμεις είχαν αποτύχει να ολοκληρώσουν.

-Τόσο η κυβέρνηση των Αθηνών όσο και η κυβέρνηση του Ερεβάν ήταν όργανα των Δυνάμεων της Αντάντ. Ο Τουρκικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας ήταν ένας πόλεμος άμεσα ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Δυστυχώς, ορισμένοι κύκλοι στην Τουρκία προσπάθησαν να υποβαθμίσουν αυτό. Απλοποίησαν το ζήτημα λέγοντας: «Πολεμήσαμε εναντίον της Ελλάδας, την οποία κυβερνήσαμε για 300 χρόνια». Αλλά αυτή δεν είναι η αλήθεια. Θέλετε απτές αποδείξεις; Κοιτάξτε τη Λωζάνη. Στη Λωζάνη, καθίσαμε στο τραπέζι όχι με την Ελλάδα, αλλά με την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Επειδή αυτές ήταν οι πραγματικές δυνάμεις που είχαμε απέναντί ​​τους.

-Μέχρι τη δεκαετία του 1980, η μεγαλύτερη συζήτηση στην ελληνική εσωτερική πολιτική ήταν το ερώτημα «Ποιος ήταν υπεύθυνος για την καταστροφή της Ανατολίας;» Φανταστείτε, μια χώρα που συζητά αυτό στην εσωτερική της πολιτική για σχεδόν 60 χρόνια. Από στρατιωτικής άποψης, η κατάσταση είναι πολύ σαφής. Ο Στρατηγός Μεταξάς, στον οποίο προσφέρθηκε η διοίκηση των Στρατιών της Μικράς Ασίας, δεν δέχτηκε τη θέση. Επειδή έβλεπε τις πραγματικότητες της γεωγραφίας της Ανατολίας.

Για να προχωρήσει ένας στρατός στο εσωτερικό της Ανατολίας σημαίνει ότι θα απομακρυνθεί χιλιάδες χιλιόμετρα από τις γραμμές ανεφοδιασμού. Δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν υποδομές και το κλίμα είναι σκληρό. Επιπλέον, σκεφτείτε ότι ο υποχωρών στρατός προχωρά εξαντλώντας τους πόρους του.

Ο ελληνικός στρατός είχε σοβαρά προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης.Για παράδειγμα, κατά τη Μάχη του Σαγγάριου ορισμένες μονάδες φορούσαν ακόμα καλοκαιρινά ρούχα.

Δεν είχαν καν χάρτη της Ανατολίας. Δεν είχε καταρτιστεί σχέδιο υποχώρησης. Υπήρχαν ακόμη και μεραρχίες που χάθηκαν στο Όρος Μουράτ και αιχμαλωτίστηκαν από τον τουρκικό στρατό. Επειδή οι χάρτες που είχαν ήταν ανεπαρκείς. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα παρασύρθηκε σε μια κακώς σχεδιασμένη περιπέτεια που καθοδηγούνταν από πολιτικές φιλοδοξίες.

-Δεν πιστεύω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πιστεύω ότι τα λάθη επαναλαμβάνονται. Σήμερα, ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού πιστεύει ότι μια πιθανή σύγκρουση με την Τουρκία θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, όχι του ελληνικού λαού. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει ουσιαστικά γίνει ένα πλωτό αεροπλανοφόρο για τις ΗΠΑ, με 33 βάσεις να έχουν δημιουργηθεί. Υπάρχει σημαντική δημόσια αντίθεση σε αυτό.

Επομένως, ενώ οι σημερινές κυβερνήσεις μπορεί να κάνουν κάποια λάθη, δεν νομίζω ότι ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός θα τα υποστήριζε. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος σίγουρα υπάρχει. Ωστόσο, είδαμε στη σύγκρουση του Ιράν ότι και οι ΗΠΑ έχουν όρια στην ισχύ τους. Δεν νομίζω ότι η «αντιπαράθεση της Τουρκίας και της Ελλάδας» είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της Αμερικής.

