Πέθανε η μητέρα του Κώστα Σόμμερ: Η τρυφερή δημοσίευση του ηθοποιού - «Σ’ αγαπώ μαμά»
Στην ανάρτηση μοιράστηκε φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια και πιο πρόσφατες στιγμές μαζί της
- Ο Κώστας Σόμμερ ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας του με μία ανάρτηση στο Instagram.
- Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη, τη στήριξη και τις αξίες που του μετέδωσε η μητέρα του.
- Ο ηθοποιός την αποχαιρέτησε με λόγια αγάπης και ευχήθηκε να αναπαυθεί εν ειρήνη.
O Κώστας Σόμμερμε μία ανάρτηση ανακοίνωσε ο πως έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, κατά την οποία δήλωσε πόσο την αγαπάει.
Ο ηθοποιός την Παρασκευή 15 Μαΐου το βράδυ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες μαζί της, από τα παιδικά του χρόνια αλλά και πιο πρόσφατες και μίλησε για όλα όσα του πρόσφερε, για τα οποία θα είναι πάντοτε ευγνώμων.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κώστας Σόμμερ έγραψε: «Σ’ αγαπώ ατελείωτα και για πάντα… Σε ευχαριστώ για όλα… Για την αγάπη, τη στήριξη και τις αξίες που μου δίδαξες… Αναπαύσου εν ειρήνη, ηλιαχτίδα μου… Σ’ αγαπώ μαμά…».
