Παρατείνεται για 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λίβανου

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση πυρός, την οποία είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η παύση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή περαιτέρω πρόοδος» δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμι Πίγκοτ.

On May 14 and 15, the United States hosted two days of highly-productive talks between Israel and Lebanon. The April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress. The State Department will reconvene the political track of negotiations on June… pic.twitter.com/Dcs9NJDdN5 — Tommy Pigott (@statedeptspox) May 15, 2026

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Οι συνομιλίες που έλαβαν χώρα αυτήν την εβδομάδα, είναι η τρίτη συνάντηση των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο, αφού η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι, ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου, οι εχθροπραξίες στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, αν και έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στο νότιο τμήμα της χώρας. Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η οποία βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο διάστημα αυτό.

Διαβάστε επίσης