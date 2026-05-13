Λίβανος: 13 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

Η ισραηλινή επίθεση έγινε σε τρεις περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις περιοχές του νότιου Λιβάνου προκάλεσαν τον θάνατο 13 ανθρώπων.
  • Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Ναμπατία, μεταξύ των οποίων δύο μέλη της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
  • Στην πόλη Ζιμπτσίτ σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ένας στρατιώτης και Σύρος υπήκοος.
  • Στο Μπιντ Τζμπέιλ τέσσερις άμαχοι, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας και παιδιού, έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν.
  • Από τις 17 Απριλίου, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.122 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο.
Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πέντε άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Ναμπατία. Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μέλη της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην πόλη Ζιμπτσίτ, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιώτης και Σύρος υπήκοος.

Τέσσερις άμαχοι (μεταξύ των οποίων γυναίκα και παιδί) σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο Μπιντ Τζμπέιλ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πως πέντε στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί σε μάχες στον νότιο Λίβανο.

