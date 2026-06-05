Λήξη συναγερμού στον ISS: Η NASA ανακάλεσε την εντολή εκκένωσης για τους αστροναύτες

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση η πρώτη διαρροή σφραγίστηκε και ξεκινούν οι εργασίες στη δεύτερη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Λήξη συναγερμού στον ISS: Η NASA ανακάλεσε την εντολή εκκένωσης για τους αστροναύτες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η NASA ανέστειλε την εντολή εκκένωσης του Διεθνούςστημικού Σταθμού μετά τη σφράγιση της πρώτης διαρροής αέρα.
  • Πέντε αστροναύτες είχαν αρχικά μετακινηθεί σε σημεία εκκένωσης και στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon της SpaceX ως προληπτικό μέτρο.
  • Η Roscosmos εντόπισε και σφράγισε δύο διαρροές στον ρωσικό τομέα Zvezda του ISS χωρίς να υπάρχει άμεση απειλή για το πλήρωμα ή τα συστήματα.
  • NASA και Roscosmos διαφωνούν για την αιτία των διαρροών, με τη Roscosmos να αποδίδει τη ρωγμή σε δομική κόπωση και η NASA σε συνδυασμό περιβαλλοντικών και μηχανικών παραγόντων.
  • Η εκκένωση θα ήταν η δεύτερη φέτος μετά την ιατρική απομάκρυνση του αστροναύτη Mike Fincke τον Ιανουάριο.
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Η NASA ανακάλεσε την εντολή εκκένωσης του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού που είχε δώσει νωρίτερα στους αστροναύτες, μετά την επιδείνωση της διαρροής αέρα.

Οι 5 αστροναύτες κατέφυγαν στα σημεία προετοιμασίας εκκένωσης, ενώ η Ρωσία προσπαθούσε να επιδιορθώσει μια ρωγμή στο τμήμα του τροχιακού εργαστηρίου που της ανήκει, σύμφωνα με τη NASA.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA που βρίσκονται στον σταθμό — δύο Αμερικανοί, ένας Γάλλος αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης — μαζί με έναν άλλο Αμερικανό αστροναύτη έλαβαν εντολή από το κέντρο ελέγχου αποστολών της NASA να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon της SpaceX που είναι αγκυροβολημένο στον σταθμό, δήλωσε η εκπρόσωπος της NASA Μπέθανι Στίβενς.

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο κύριοι διαχειριστές του σταθμού, συζητούσαν εδώ και μήνες για την αιτία και τις πιθανές λύσεις για τις μικρές διαρροές αέρα στο ρωσικό διαστημικό τμήμα Zvezda, ένα βασικό τμήμα του ISS, ενός τροχιακού εργαστηρίου μεγέθους γηπέδου ποδοσφαίρου όπου οι αστροναύτες ζουν και εργάζονται στο διάστημα.

Η Roscosmos δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ειδικοί της είχαν εντοπίσει δύο διαρροές στον ISS, αλλά ότι δεν υπήρχε άμεση απειλή για το πλήρωμα. Η πρώτη διαρροή σφραγίστηκε γρήγορα και ήταν σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη σφράγιση της δεύτερης, ανέφερε η Roscosmos, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε απειλή για τα συστήματα του διαστημικού σκάφους.

Εάν προχωρούσε η εκκένωση, θα ήταν η δεύτερη φορά φέτος. Τον Ιανουάριο, ο βετεράνος αστροναύτης της NASA Mike Fincke αρρώστησε, οδηγώντας στην πρώτη ιατρική εκκένωση από τον ISS.

Ποια είναι η αιτία της διαρροής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό;

Η NASA και η Roscosmos διαφωνούν από πάντα ως προς την βασική αιτία της διαρροής στον ISS. Η ρωσική διαστημική υπηρεσία πιστεύει ότι οι ρωγμές οφείλονται σε δομική κόπωση λόγω έντονων μικροδονήσεων, πιθανώς από την πρόσδεση φορτηγών σκαφών ή την ενεργοποίηση των προωθητήρων.

Από την άλλη, η NASA υποψιάζεται ότι πρόκειται για συνδυασμό περιβαλλοντικών παραγόντων, μηχανικής καταπόνησης και των αρχικών ιδιοτήτων των υλικών.

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