IDF: Ερευνώνται αναφορές για θανάτους αμάχων σε ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο

Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι σκοτώθηκαν ένας Σύρος πολίτης και η 12χρονη κόρη του.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας αναφέρει τον θάνατο ενός Σύρου άνδρα και της 12χρονης κόρης του από ισραηλινό πλήγμα στη Ναμπατίγια, νότιο Λίβανο.
  • Το ισραηλινό στρατιωτικό σώμα (IDF) διερευνά αναφορές για θανάτους αμάχων μετά από αεροπορικό πλήγμα στην ίδια περιοχή.
  • Το IDF ισχυρίζεται ότι το πλήγμα στόχευσε υπόπτους που αποχωρούσαν από κτήριο που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτική δραστηριότητα.
  • Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει αναφορές για τραυματισμούς αμάχων και συνεχίζει την έρευνα του περιστατικού.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες αεροπορικό πλήγμα στη Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, προκάλεσε τον θάνατο αμάχων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ένας Σύρος άνδρας και η 12χρονη κόρη του σκοτώθηκαν όταν ισραηλινό drone έπληξε μοτοσικλέτα στην περιοχή της Ναμπατίγια.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το IDF ανέφερε ότι είχε εντοπίσει υπόπτους να αποχωρούν από κτήριο το οποίο – όπως υποστηρίζει – χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτική δραστηριότητα.

«Για την απομάκρυνση της απειλής, οι δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένα πλήγματα κοντά στο κτήριο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι έχει γνώση των αναφορών για τραυματισμό αμάχων και ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.

