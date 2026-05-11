IDF: Ερευνώνται αναφορές για θανάτους αμάχων σε ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες αεροπορικό πλήγμα στη Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, προκάλεσε τον θάνατο αμάχων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ένας Σύρος άνδρας και η 12χρονη κόρη του σκοτώθηκαν όταν ισραηλινό drone έπληξε μοτοσικλέτα στην περιοχή της Ναμπατίγια.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το IDF ανέφερε ότι είχε εντοπίσει υπόπτους να αποχωρούν από κτήριο το οποίο – όπως υποστηρίζει – χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτική δραστηριότητα.

«Για την απομάκρυνση της απειλής, οι δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένα πλήγματα κοντά στο κτήριο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι έχει γνώση των αναφορών για τραυματισμό αμάχων και ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.