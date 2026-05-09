Νέο πολύνεκρο χτύπημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο - «Έσβησε» και κοριτσάκι 7 ετών

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας στοίχισε χθες, Παρασκευή, τη ζωή σε επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει πως «η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού εναντίον της πόλης Σακσακίγε, στην περιφέρεια της Σιδώνας, είχε αρχικό απολογισμό επτά μάρτυρες, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι, και 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά».

Οι λιβανικές αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα το θάνατο ενός σύρου υπηκόου, ο οποίος στοχοθετήθηκε από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος μαζί με τη 12χρονη κόρη του, στο πλαίσιο νέων πληγμάτων που πραγματοποίησε το Ισραήλ αφού είχε προηγουμένως ζητήσει να εκκενωθούν εννέα οικισμοί στο νότιο Λίβανο.

Νωρίς σήμερα το απόγευμα, το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε επίσης λόγο για τρία ισραηλινά πλήγματα νότια της Βηρυτού, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δύο οχήματα να πλήττονται και διασώστες να επιχειρούν κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την πρωτεύουσα με τις νότιες περιοχές της χώρας.

Παρά την εκεχειρία, την οποία το Ισραήλ και η φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν, ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα «πραγματοποίησαν πλήγμα στην πόλη Ζραρίγε έπειτα από μια πρωινή προειδοποίηση», μετέδωσε το ΑΝΙ, ενώ βομβάρδισαν και άλλες ζώνες που αναφέρονταν στη διαταγή εκκένωσης.

Το πρακτορείο έκανε λόγο για θύματα σε πλήγμα με στόχο ένα όχημα ανάμεσα σ' αυτές τις δύο τοποθεσίες, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις. Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί και πυρά πυροβολικού έπληξαν επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τομείς του νοτίου Λιβάνου που δεν περιλαμβάνονταν στη διαταγή εκκένωσης.

Το υπουργείο Υγείας κατήγγειλε μια «βάρβαρη» ενέργεια και «εσκεμμένη βία εναντίον αμάχων και παιδιών», έπειτα από επιθέσεις ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον μοτοσικλέτας στη Ναμπατίγε, έξω από τις ζώνες εκκένωσης.

«Ο σύρος υπήκοος και η 12χρονη κόρη του» που στοχοθετήθηκαν «κατάφεραν να απομακρυνθούν από το σημείο του πρώτου πλήγματος», όμως «το drone επιτέθηκε για δεύτερη φορά» σκοτώνοντας τον πατέρα και στη συνέχεια μια τρίτη, στοχοθετώντας το κοριτσάκι, το οποίο υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, διευκρίνισε το υπουργείο.