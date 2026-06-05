Έφτιαξαν ψωμί από τον «Ότζι» τη μούμια ηλικίας 5.300 ετών - Από μαγιά που βρέθηκε στο έντερό του

Ο επόμενος στόχος των ερευνητών η παρασκευή μπίρας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Έφτιαξαν ψωμί από τον «Ότζι» τη μούμια ηλικίας 5.300 ετών - Από μαγιά που βρέθηκε στο έντερό του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Με μαγιά που βρέθηκε στο έντερο της μούμιας «Ότζι» ηλικίας 5.300 ετών παρασκευάστηκε επιτυχώς ψωμί με προζύμι.
  • Η έρευνα ανέλυσε ολόκληρη τη μικροβιακή δομή της μούμιας, εντοπίζοντας τόσο αρχαίους όσο και σύγχρονους μικροοργανισμούς.
  • Ανακαλύφθηκαν τέσσερα είδη βακτηρίων ανθεκτικών στο κρύο, με το είδος «Glaciozyma» να κυριαρχεί και να διατηρεί πιθανή μεταβολική δραστηριότητα.
  • Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Microbiome και πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ερευνών Μούμιας Eurac Research.
  • Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να παρασκευάσουν μπίρα χρησιμοποιώντας μαγιά από τη μούμια, επεκτείνοντας τη μελέτη στα αρχαία τρόφιμα και ποτά.
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Ο «Ότζι» γνωστός και ως «ο Άνθρωπος του Πάγου» είναι μία μούμια, ηλικίας 5.300 ετών που βρέθηκε το 1991 στις Άλπεις του Τιρόλου, και εξακολουθεί να δίνει στοιχεία στην επιστημονική κοινότητα ενθουσιάζοντας τους ερευνητές.

Αυτή τη φορά κατάφεραν να παρασκευάσουν ψωμί με προζύμι χρησιμοποιώντας υπολείμματα μαγιάς που βρέθηκαν στο σώμα της μούμιας, ενώ τώρα σχεδιάζουν να παρασκευάσουν μπίρα με τον ίδιο τρόπο.

Ο Ότζι, ο οποίος ανακαλύφθηκε από Γερμανούς πεζοπόρους, σκοτώθηκε από βέλος, και συχνά έχει βρεθεί στο προσκήνιο λόγω των τατουάζ στο σώμα του, της τριχόπτωσης και ορισμένων ασθενειών που έφερε.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Microbiome στις 3 Ιουνίου. Οι ειδικοί του Ινστιτούτου Ερευνών Μούμιας Eurac Research, που διεξήγαγαν την έρευνα, εξέτασαν διεξοδικά τους μικροοργανισμούς που βρέθηκαν πάνω, μέσα και γύρω από τον Ότζι.

Ενώ στο παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί μελέτες μόνο για το μικροβιόκοσμο του στόματος και του εντέρου, αυτή τη φορά αναλύθηκε ολόκληρη η μικροβιακή δομή της μούμιας. Οι επιστήμονες διερεύνησαν επίσης εάν οι εν λόγω μικροοργανισμοί παραμένουν ενεργοί σήμερα.

Ο Ότζι, ο οποίος διατηρείται υπό ειδικές συνθήκες στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Νότιο Τιρόλο της Ιταλίας, φυλάσσεται σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία περίπου -6 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 99%. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιστήμονες έλιωσαν με ελεγχόμενο τρόπο το στρώμα πάγου πάνω από τη μούμια το 2019 και ανέλυσαν λεπτομερώς τα δείγματα που συλλέχθηκαν.

Frozen Body

Εργαλεία που ανακάλυψε ένας τουρίστας μαζί με το παγωμένο και άριστα διατηρημένο πτώμα στις Αυστριακές Άλπεις στις 25 Σεπτεμβρίου 1991. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πτώμα χρονολογείται μεταξύ 3.500 και 4.000 ετών. Το εργαλείο στο κάτω μέρος είναι ένα τσεκούρι από χαλκό και ξύλο.

AP



Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι στο σώμα του Ότζι εντοπίστηκαν τόσο αρχαίοι όσο και σύγχρονοι μικροοργανισμοί. Διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι μικροοργανισμοί υπήρχαν στο σώμα του Ότζι όσο ζούσε, ενώ άλλοι σχηματίστηκαν μετά τον θάνατό του.

Το πιο αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η ανακάλυψη τεσσάρων διαφορετικών ειδών βακτηρίων ανθεκτικών στο κρύο. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι το είδος με την ονομασία «Glaciozyma» κατέστη κυρίαρχο με την πάροδο των ετών. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτές οι μαγιές μπορούν ακόμα να παρουσιάζουν μεταβολική δραστηριότητα υπό τις τρέχουσες συνθήκες συντήρησης.

Αρχικά, το προζύμι δεν λειτούργησε, αλλά μετά από τρεις μήνες προσπάθειας, η ομάδα έφτιαξε ένα καρβέλι από «πολύ, πολύ καλό προζύμι», είπε στο Reuters ο μικροβιολόγος και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Mohamed Sarhan.

Οι επιστήμονες έχουν επόμενο στόχο την παρασκευή μπίρας από τη λίστα με τα τρόφιμα και τα ποτά που πιθανώς προέρχονται από μούμιες.

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