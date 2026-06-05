Νορβηγία: Οι παίκτες της εθνικής ποδοσφαίρου ντύθηκαν Βίκινγκς και βρήκαν τον μπελά τους

Snapshot Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Νορβηγίας προκάλεσε αντιδράσεις ντυμένη με παραδοσιακές στολές Βίκινγκς για την επίσημη φωτογράφηση πριν το μουντιάλ του 2026.

Οι παίκτες κατηγορούνται για σοβινισμό και νεοναζισμό λόγω της σύνδεσης με τις βίαιες πράξεις των Βίκινγκς.

Ερευνητές και δημοσιογράφοι χαρακτήρισαν τις εικόνες ως «υπέρ το δέον αρρενωπές και ακροδεξιές».

Ο προπονητής της ομάδας απέρριψε τις επικρίσεις, δηλώνοντας ότι υπάρχουν πιο σημαντικά θέματα από αυτό.

Η φωτογράφιση οργανώθηκε από τη Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τον Σκωτσέζο φωτογράφο David Yarrow, ο οποίος είχε προβλέψει την κριτική και τόνισε τη σοβαρότητα με την οποία έγινε η προσπάθεια. Snapshot powered by AI

«Βροχή» επικρίσεων και αρνητικών σχολίων δέχεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Νορβηγίας, η οποία πριν ξεκινήσει για το μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ αποφάσισε να ντυθεί με παραδοσιακές στολές Βίκινγκς για την επίσημη φωτογράφηση.

Οι παίκτες κατηγορούνται για σοβινισμό και νεοναζισμό για την επιλογή τους, καθώς οι Βίκινγκς ήταν πολεμιστές γνωστοί για τις επιδρομές, τους βιασμούς και τις καταστροφές οικισμών.

Οι εικόνες ήταν «σοβινιστικές», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μάρκους Σλέτχολμ της εφημερίδας Morgenbladet. Μάλιστα όπως είπε σε συνέντευξή του στο NRK του «θυμίζουν αυτά που απασχολούσαν τους νεοναζί πριν από δέκα χρόνια».

Η Jane Haug Skjoldli, ερευνήτρια και ακαδημαϊκός υποστήριξε πρόσφατα σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Klassekampen ότι οι επίσημες εμφανίσεις της Νορβηγίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσαν να θεωρηθούν «υπέρ το δέον αρρενωπές και ακροδεξιές».

Το θέμα έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη αναταραχή στη Νορβηγία που ρωτήθηκε σχετικά ακόμη και ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Στάλε Σόλμπακεν σε συνέντευξη Τύπου. «Υπάρχουν πολλά πιο σημαντικά και πιο δύσκολα θέματα από αυτό. Δεν μπορώ να σπαταλήσω χρόνο σε κάτι τέτοιο», είπε.

Οι φωτογραφίες της ομάδας να κρατάει ασπίδες, τόξα και βέλη και τσεκούρια μπροστά από βάρκες της εποχής των Βίκινγκς ήταν ιδέα της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς πολλές φορές οι φίλαθλοι της ομάδας έχουν ανατρέξει στους Βίκινγκς για να γιορτάσουν στις εξέδρες.

Η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέθεσε τη φωτογράφιση στον Σκωτσέζο φωτογράφο David Yarrow. Ο φωτογράφος δήλωσε στο Athletic ότι είχε προβλέψει μέρος της κριτικής που δέχτηκαν οι τελικές φωτογραφίες, λέγοντας: «Μου αρέσει να φωτογραφίζω τους ανθρώπους με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που φωτογραφίζονται συνήθως».

«Ήξερα ότι ίσως δεχόμουν κριτική, αλλά ήθελα να παίξω με αυτή την αίσθηση του ταξιδιού που μας γυρίζει πίσω στους Βίκινγκς, σαν να σαλπάρουν για την Αμερική. Μετά ήταν απλώς θέμα να το κάνουμε σωστά. Αν το κάνεις χωρίς πάθος ή σε στούντιο, μπορεί να αποτύχει, αλλά εμείς τα δώσαμε πραγματικά όλα. Φέραμε τις βάρκες, ντύσαμε όλους με αυθεντική στολή Βίκινγκ και όχι με κοστούμια παντομίμας», τόνισε ο φωτογράφος.