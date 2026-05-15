Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου – Βαρύ κλίμα στο δικαστήριο

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, με τις καταθέσεις μαρτύρων να προκαλούν συγκίνηση αλλά και ένταση στην αίθουσα.

Η αλήθεια για το τι πραγματικά βίωνε ο 3χρονος Άγγελος εξακολουθεί να αναζητείται μέσα από έναν λαβύρινθο αντιφατικών ισχυρισμών.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο επίκεντρο της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας βρέθηκε η 19χρονη γειτόνισσα, η πρώτη που αντίκρισε το άψυχο κορμάκι του παιδιού το μοιραίο πρωινό. Η περιγραφή της για τις δραματικές στιγμές της ανάνηψης συγκλόνισε το ακροατήριο.

Η συγκλονιστική περιγραφή της 19χρονης γειτόνισσας

«Κοιμόμουν και ξύπνησα από φωνές. Άκουσα τον 45χρονο να φωνάζει «Άγγελε, ξύπνα». Έτρεξα, η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη και ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ. Ο 45χρονος μου είπε ότι το παιδί, έτσι όπως έβλεπε τηλεόραση, έπεσε και χτύπησε στο τραπεζάκι. Το σκούντηξα και είδα ότι δεν είχε παλμό ούτε ανάσα… Άρχισα να κάνω μαλάξεις στο παιδί. Του έκανα 15 φορές επί δύο ΚΑΡΠΑ και τότε το παιδί ξύπνησε, έκλαψε και μετά λιποθύμησε ξανά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η 19χρονη γειτόνισσα.

Την ίδια ώρα η νεαρή μάρτυρας κατέθεσε επίσης πως εκείνο το πρωινό είδε ότι το παιδί είχε ξεραμένο αίμα στη μύτη και, όταν του σήκωσε την μπλούζα, είδε μια γρατζουνιά στην πλάτη του.

Παράλληλα, ενώπιον των δικαστών βρέθηκαν σήμερα και τα αδέρφια του 45χρονου, τα οποία υποστήριξαν πως ο μικρός Άγγελος είχε στενή σχέση με τον αδελφό τους.

Αδερφή 45χρονου: «Ο Άγγελος ήταν συνεχώς στην αγκαλιά του αδερφού μου. Τον φώναζε “μπαμπά”»

Η ίδια είπε ότι συνάντησε τον αδερφό της μετά από δύο μέρες στα κρατητήρια. Της ορκίστηκε ότι δεν είχε ακουμπήσει το παιδί. Σε επόμενη επίσκεψη, της είπε ότι εκείνο το πρωί η 27χρονη κατέβασε, όταν ξύπνησαν, τον μικρό Άγγελο στο ισόγειο και τον άφησε για να πάει να πάρει καφέ. Αυτός πήγε στην κουζίνα, άκουσε έναν θόρυβο και στη συνέχεια είδε το παιδί χτυπημένο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αδερφός του κατηγορουμένου, που τον περιέγραψε ως έναν ήρεμο άνθρωπο, με τον οποίο είχαν πάντοτε καλές σχέσεις.

Αδερφός 45χρονου: «Αδερφέ μου, σου ορκίζομαι ότι δεν έχω κάνει τίποτα».

Η δίκη για την υπόθεση, που εξακολουθεί να παγώνει την κοινή γνώμη, διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου, με τις επόμενες συνεδριάσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις 17, 24, 26, 29 και 30 Ιουνίου.

