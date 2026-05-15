Καλαμάτα: Ανήλικοι παρέσυραν και τραυμάτισαν γυναίκα με πατίνι

Μία γυναίκα τραυματίστηκε από πατίνι, στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι, το βράδυ της Παρασκευής (15/5) στην Καλαμάτα.

Όπως αναφέρει το tharrosnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει την οδό Πλάτωνος, στην αρχή του Πάρκου σε σημείο όπου υπάρχει διάβαση. Το πατίνι στο οποίο μάλιστα επέβαιναν δύο ανήλικοι κινείτο στο πεζοδρόμιο της Αριστομένους και προσπάθησε να εισέλθει στον ποδηλατόδρομο μέσω της διάβασης με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αγόρια που επέβαιναν στο πατίνι αρχικά επιχείρησαν να το κρύψουν, ενώ ο ένας διέφυγε από το σημείο.

Ασθενοφόρο που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε την γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν να εντοπίσουν το πατίνι, αλλά και τον έναν αναβάτη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές γνωρίζουν τα στοιχεία και του δεύτερου επιβαίνοντα.

