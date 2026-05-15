Μερτς: «Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να επισκεφτούν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ»

Κλιμακώνεται για μια ακόμη φορά η κόντρα του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Γερμανός ηγέτης δήλωσε ότι δεν θα συμβούλευε τα παιδιά του να επισκεφτούν, μα σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Μιλώντας σε ένα συνέδριο νεαρών καθολικών στο Βύρτσμπουργκ, ο συντηρητικός ηγέτης, τον οποίο πολλοί θεωρούν υπέρμαχο των διατλαντικών σχέσεων, είπε ότι δεν θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ ως «χώρα των ευκαιριών».

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής των ΗΠΑ. Ωστόσο, προς το παρόν, ο θαυμασμός μου έχει μείνει στάσιμος», είπε ο ίδιος αναφερόμενος στο ταχέως μεταβαλλόμενο «κοινωνικό κλίμα» της χώρας.

«Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να πάνε στις ΗΠΑ, να σπουδάσουν ή να εργαστούν εκεί».

Ο 70χρονος Μερτς, ο οποίος είναι πατέρας τριών παιδιών συνέχισε, λέγοντας: «Σήμερα, ακόμη και οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι στις ΗΠΑ δυσκολεύονται πολύ να βρουν δουλειά».

"I wouldn’t advise my own children to study or work in the US right now."

That’s what German Chancellor Friedrich Merz told a Catholic youth group on Friday. He said that his goal was to ease young people’s anxiety about their future in Germany. pic.twitter.com/QWgiouQnl6 — DW Politics (@dw_politics) May 15, 2026

Μιλώντας για τη Γερμανία, ο Μερτς προέτρεψε τους πολίτες της χώρας να μην αποθαρρύνονται από την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την στιγμή στον κόσμο και τους ενθάρρυνε να αισθάνονται πιο αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της πατρίδας τους.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν λίγες χώρες στον κόσμο που προσφέρουν τόσο μεγάλες ευκαιρίες, ειδικά για τους νέους, όσο η Γερμανία», τόνισε.

Έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ για την δήλωση του Μερτς

Τα σχόλια του Γερμανού καγκελάριου για τις ΗΠΑ προκάλεσαν αμέσως έντονες αντιδράσεις από μέλη της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, μακροχρόνιος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής των Ρεπουμπλικάνων που υπηρέτησε ως πρέσβης στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, δήλωσε με ανάρτησή του στο «X» ότι, ο Μερτς «έχει γίνει ο Ευρωπαίος πρόεδρος του συλλόγου TDS», αναφερόμενος στο λεγόμενο Trump derangement syndrome ή στα ελληνικά σύνδρομο διαταραχής Τραμπ.

Στην συνέχεια της ανάρτησής του, ο Γκρένελ υποστήριξε ότι όταν ο Γερμανός καγκελάριος συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο ήταν «απόλυτα ήρεμος και κολακευτικός», τονίζοντας ότι τα νέα του σχόλια έρχονται σε αντίθεση με εκείνη την προσέγγιση. «Οι Γερμανοί έχουν έναν ηγέτη που δεν έχει στρατηγική – και ελέγχεται πλήρως από τα γερμανικά woke μέσα ενημέρωσης», κατέληξε ο Γκρένελ.

Δείτε την ανάρτησή του:

Germany’s Chancellor @_FriedrichMerz has become the European President of the TDS Society.



When he sat with Donald Trump at the White House, however, he was completely soft and complimentary.



Germans have a leader who has no strategy - and is completely controlled by the… — Richard Grenell (@RichardGrenell) May 15, 2026

Η ηγέτιδα του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AFD, Άλις Βάιντελ, την οποία έχουν υποστηρίξει σθεναρά μέλη του κινήματος MAGA του Αμερικανού προέδρου, σχολίασε επίσης αρνητικά τις δηλώσεις του καγκελάριου.

«Ο Μερτς συμβουλεύει να μην ταξιδεύει κανείς στις ΗΠΑ λόγω του "πολιτικού κλίματος". Από όλους τους ανθρώπους, ένας καγκελάριος που οδηγεί σκόπιμα τη χώρα του προς τον κοινωνικό και οικονομικό γκρεμό, σηκώνει προειδοποιητικά το δάχτυλό του», έγραψε η ίδια στο «X». «Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας».

Δείτε την ανάρτησή της:

Merz rät von Reisen in die USA ab, aufgrund des "politischen Klimas". Ausgerechnet ein Kanzler, der sein eigenes Land zielgerichtet an den sozialen und wirtschaftlichen Abgrund führt, hebt mahnend den Zeigefinger. Das ist nicht im Interesse Deutschlands.https://t.co/vbCkQ0YPoF — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 15, 2026

Η «κόντρα» Τραμπ-Μερτς

Οι διαμάχες σχετικά με το εμπόριο και την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία για τον πόλεμο, έχουν τροφοδοτήσει τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαίων συμμάχων τους και έχουν φέρει σε ένα σταυροδρόμι τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ο Μερτς αγωνίζεται να «αναζωογονήσει» την γερμανική οικονομία και έχει δηλώσει πολλαπλές φορές ότι ο αντίκτυπος της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν και το επακόλουθο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν βλάψει σοβαρά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Γερμανός καγκελάριος εξέπληξε τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ όταν είπε ότι οι Αμερικανοί «ταπεινώνονται» από την ηγεσία του Ιράν, εξοργίζοντας τον Τραμπ.

Λίγες μέρες αργότερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, όπου σταθμεύουν περίπου 36.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί, καθώς και αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την ΕΕ, έναν τομέα ζωτικής σημασίας για τη γερμανική οικονομία.

Ο Μερτς, του οποίου τα ποσοστά δημοτικότητας έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στις γερμανικές δημοσκοπήσεις, έχει δηλώσει έκτοτε ότι «δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειές του για τις διατλαντικές σχέσεις», ενώ αρνείται να ανακαλέσει την κριτική του προς τον Τραμπ.

Την Παρασκευή, ο Γερμανός καγκελάριος ανακοίνωσε μέσω «X» ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεφε από την Κίνα και ότι συζήτησαν για το Ιράν, την Ουκρανία και την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Οι ΗΠΑ και η Γερμανία είναι ισχυροί εταίροι μέσα σε ένα ισχυρό ΝΑΤΟ», έγραψε ο Μερτς.