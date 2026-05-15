Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες

Μία γυναίκα φοιτήτρια από το Πανεπιστήμιο της Γένοβα γλίτωσε την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 Ιταλούς δύτες στις Μαλδίβες, παραμένοντας στο γιοτ Duke of York.

Πέντε Ιταλοί δύτες πνίγηκαν σε υποθαλάσσια σπηλιά στην ατόλη Βααβού και οι σοροί των τεσσάρων παραμένουν μέσα στο σπήλαιο.

Η 51χρονη Μόνικα Μοντεφάλκονε, διακεκριμένη θαλάσσια βιολόγος και καθηγήτρια, ήταν ένα από τα θύματα της τραγωδίας.

Η κόρη της Μοντεφάλκονε, 22 ετών, επίσης δύτρια και απόφοιτη βιοϊατρικής μηχανικής, ήταν ανάμεσα στους νεκρούς.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή με την γυναίκα που επέζησε και η ιταλική Πρεσβεία στη Σρι Λάνκα προσφέρει βοήθεια στους υπόλοιπους Ιταλούς στο σκάφος.

Μία γυναίκα είχε προγραμματίσει να συμμετέχει στην μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 Ιταλούς δύτες στις Μαλδίβες. Πρόκειται για μία φοιτήτρια από το Πανεπιστήμιο της Γένοβα, η οποία βρισκόταν με την υπόλοιπη ομάδα των δυτών στο γιοτ Duke of York.

Πέντε ερευνητές και δύτες ξεκίνησαν να εξερευνήσουν την ατόλη Βααβού αλλά δεν αναδύθηκαν ποτέ. Σε αυτή τη φάση δεν είναι ξεκάθαρο γιατί η γυναίκα επέλεξε να παραμείνει στο πλοίο και τελικά κατάφερε να γλιτώσει. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη επικοινωνία με την γυναίκα, η οποία επιστρέφει στην Ιταλία.

Στο σκάφος βρίσκονταν επίσης άλλοι 20 Ιταλοί. Δεν είναι σαφές ποιος ήταν ο ρόλος τους στην αποστολή, αλλά η ιταλική Πρεσβεία στη Σρι Λάνκα τους έχει προσφέρει βοήθεια.

Ένα από τα θύματα της τραγωδίας στο θαλάσσιο σπήλαιο είναι η 51χρονη Μόνικα Μοντεφάλκονε, μια διακεκριμένη θαλάσσια βιολόγος, τηλεοπτική προσωπικότητα και καθηγήτρια Τροπικής Θαλάσσιας Οικολογίας και Υποβρύχιας Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Γένοβα. Είχε επιζήσει από το τσουνάμι που έπληξε τις Μαλδίβες το 2004.

Σύμφωνα με την La Repubblica, οι αρχές έχουν καταφέρει να ανασύρουν την σορό της από το θαλάσσιο σπήλιο βάθους 60 μέτρων. Οι σοροί των άλλων 4 δυτών εκτιμάται ότι παραμένουν μέσα στο σπήλαιο και το Σάββατο θα γίνει νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και η 22χρονη κόρη της Μοντεφάλκονε, Τζιόρτζια Σομακάλ. Είχε κληρονομήσει το πάθος της μητέρας της για τη θαλάσσια ζωή και την κατάδυση, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της στη βιοϊατρική μηχανική στο Πανεπιστήμιο της Γένοβα.

Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας

Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται σε διάφορα σενάρια για το τι μπορεί να συνέβη στους πέντε δύτες μέσα στο σπήλαιο. Εξετάζεται αρχικά το ενδεχόμενο να έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στο σπήλαιο, η οποία να επιδεινώθηκε από την κακή ορατότητα λόγω της άμμου που είχε σηκωθεί από τα κύματα. Επίσης εξετάζεται να υπήρχε τοξικό οξυγόνο στις φιάλες του.

Δεν έχει επίσης αποκλειστεί το ενδεχόμενο ένας από τους πέντε να παγιδεύτηκε και οι υπόλοιποι είτε να ξέμειναν από αέρα είτε να πανικοβλήθηκαν και να πνίγηκαν στην προσπάθεια τους να τον βοηθήσουν.

