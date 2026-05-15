Survivor: «Δεν θα πεθάνω, μην αγχώνεστε» έλεγε ο Μάνος Μαλλιαρός πριν φύγει για το reality - Βίντεο

Snapshot Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του Μάνου Μαλλιαρού πριν το Survivor δείχνει τον ίδιο να καθησυχάζει την οικογένειά του ότι δεν θα πεθάνει.

Ο αδερφός του περιέγραψε τη δύσκολη πρώτη βιντεοκλήση μετά το ατύχημα και την πιο ήρεμη τελευταία επικοινωνία του Μάνου.

Ο Μάνος και ο Σταύρος Φλώρος λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη και ρωτούν συνεχώς ο ένας για την κατάσταση του άλλου.

Η οικογένεια και η παραγωγή εστιάζουν στην πορεία της υγείας του Μάνου, ενώ ο Γιώργος Λιανός στηρίζει τις οικογένειες και τους παίκτες.

Νέο βίντεο δείχνει τον χειριστή του σκάφους που προκάλεσε το ατύχημα να εκφράζει χαρά για την περιοχή γύρω από τα γυρίσματα του Survivor.

Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του Μάνου Μαλλιαρού, ο οποίος είχε πάει μαζί με τον Σταύρο Φλώρο για ψαροντούφεκο, πριν την αναχώρησή του για το Survivor, προβλήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Στο βίντεο φαίνεται να αποχαιρετά τους δικούς του ανθρώπους, και όταν ο αδερφός του τον παροτρύνει να επιβιώσει και να φτάσει μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού, εκείνος απαντά με ένα πλατύ χαμόγελο: «Δεν θα πεθάνω, μην αγχώνεστε».

Ο αδερφός του Μάνου μίλησε στην εκπομπή και περιέγραψε την πρώτη βιντεοκλήση που είχε η οικογένεια μαζί του μετά το ατύχημα που προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου.

Όπως είπε τις δύο πρώτες ημέρες η εικόνα του ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η οικογένεια «παγωμένη» από τον τρόπο που τον άκουγε. Η τελευταία όμως επικοινωνία ήταν διαφορετική, καθώς ο Μάνος φάνηκε πιο ήρεμος, ανέφερε ότι είναι καλά, ομολογώντας συγχρόνως πως όταν κλείνει τα μάτια του βλέπει ακόμη την εικόνα του συμβάντος.

Ρωτά συνεχώς για τον Σταύρο

Ο Μάνος Μαλλιαρός δεν έχει συναντηθεί ακόμα με τον Σταύρο Φλώρο, καθώς οι δύο παίκτες δέχονται ψυχολογική υποστήριξη. Παρόλα αυτά, όπως αποκάλυψε ο αδερφός του, ο ένας ρωτά συνεχώς για την κατάσταση του άλλου. Ο Μάνος καθησυχάστηκε από την είδηση ότι ο Σταύρος είναι καλά, ενώ η οικογένεια και η παραγωγή εστιάζουν πλέον αποκλειστικά στην πορεία της υγείας του.

Στην εκπομπή έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στον Γιώργο Λιανό. Ο αδερφός του Μάνου ευχαρίστησε δημόσια τον παραγωγό, τονίζοντας ότι βρίσκεται κοντά στις οικογένειες και στους παίκτες σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Στην εκπομπή προβλήθηκε και νέο βίντεο με το τουριστικό σκάφος που ακρωτηρίασε τον Σταύρο στο οποίο ο χειριστής του δηλώνει χαρούμενος που περνάει δίπlα από την περιοχή που γυρίζεται το Survivor.

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη του φωτογραφία από το νοσοκομείο

Φωτογραφίες που δείχνουν τον Σταύρο Φλώρο μέσα στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο «Survivor» δημοσίευσε η Μαντίσα Τσότσα, με τον 22χρονο να εμφανίζεται χαμογελαστός παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο παίκτης τραυματίστηκε σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, αλλά και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου, ενώ σύμφωνα με το ιατρικό πλάνο αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση της θεραπείας του.

Η Μαντίσα Τσότσα, που συμμετέχει επίσης στο ριάλιτι, είχε προηγουμένως αναρτήσει βίντεο στα social media αναφερόμενη στο περιστατικό, ενώ κάτω από την ανάρτησή της προέκυψαν σχόλια για το αν υπάρχει επικοινωνία με τον τραυματία. Σε απάντηση, έγινε γνωστό πως οι δύο παίκτες έχουν μιλήσει μετά το συμβάν.

Παράλληλα, κοινοποιήθηκε στιγμιότυπο από Instagram story της ίδιας, όπου φαίνονται δύο φωτογραφίες από βιντεοκλήση με τον Σταύρο Φλώρο μέσα από το νοσοκομείο, με εκείνον να χαμογελά και εκείνη να γράφει χαρακτηριστικά: «Πόσο χαρούμενη, χαμογελάρα μου».

Σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι θα μεταφερθεί ο 22χρονος

Στο Μαϊάμι των ΗΠΑ θα μεταφερθεί ο Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στο Survivor στον Άγιο Δομίνικο, που είχε σαν αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στο αριστερό πόδι.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 22χρονος θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι όπου θα υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων στον δεξιό αστράγαλο και μάλιστα από Έλληνα γιατρό.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να καταφέρουν να σώσουν τον δεξιό αστράγαλο του νεαρού καθώς τα τραύματα είναι πολύ δύσκολα.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο πατέρας του νεαρού μιλώντας στον ΑΝΤ1, με τον ίδιο επίσης να δηλώνει πως όλα τα νοσήλια που θα προκύψουν θα πληρωθούν από τον Ατζούν Ιλιτζαλί και τον Γιάννη Αλαφούζο.

