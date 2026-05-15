Κορίτσι 7 ετών πέρασε από 4 ανάδοχες οικογένειες μέχρι να την υιοθετήσει η ίδια της η δασκάλα

Όταν η δασκάλα της δευτέρας δημοτικού Lexi McClelland γνώρισε την 7χρονη Mary το 2020, η μικρή μαθήτρια κατάφερε αμέσως να τραβήξει την προσοχή όλων. Η Mary μπήκε στην τάξη της McClelland στο δημοτικό σχολείο Elm Tree Elementary στο Μπέντονβιλ του Άρκανσο τραγουδώντας το όνομά της πάνω στη μουσική εισόδου του παλαιστή John Cena από το WWE.

«Αυτό το κορίτσι θα είναι ξεκαρδιστικό», θυμάται σήμερα η 30χρονη δασκάλα. Πολύ γρήγορα ανακάλυψε πως η Mary, που τότε ζούσε στην τέταρτη ανάδοχη οικογένειά της, ήταν επίσης ιδιαίτερα έξυπνη και δημιουργική μαθήτρια.

Λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, η σχέση τους μετατράπηκε από δασκάλας και μαθήτριας σε μητέρας και κόρης, σε μια ιστορία υιοθεσίας που μοιάζει βγαλμένη από παιδικό βιβλίο.

«Κοιτώντας πίσω, νιώθω πως ήταν γραφτό να συμβεί», δήλωσε η McClelland στο περιοδικό People.

Πολλοί στην κοινότητά τους παρομοιάζουν το δίδυμο με τη χαρισματική βιβλιοφάγο Ματίλντα και τη γλυκιά δασκάλα Miss Honey από το κλασικό έργο Matilda του Roald Dahl, χαρακτήρες που αγαπούν ιδιαίτερα τόσο η McClelland όσο και η Mary.

«Με έκανε να νιώσω τιμή», είπε η McClelland. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως όλη η αξία ανήκει στον Θεό, γιατί ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή».

Τα πρώτα χρόνια της ζωής της Mary σημαδεύτηκαν από αστάθεια, καθώς το κορίτσι μπήκε στο σύστημα αναδοχής λόγω παραμέλησης από τους γονείς της και προβλημάτων εξάρτησης από ουσίες, όπως αποκάλυψε η Lexi McClelland στο περιοδικό People.

Η ίδια η Mary λέει σήμερα πως οι πρώτες της αναμνήσεις από τη δασκάλα της στην τάξη είναι «θολές», ωστόσο θυμάται ότι ένιωσε σχεδόν αμέσως ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

«Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι. Μπορείς να νιώσεις αγάπη από κάποιον που μόλις γνώρισες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Mary περιγράφει πως κάθε ανάδοχη οικογένεια στην οποία έζησε ήταν «εντελώς διαφορετική» από την προηγούμενη — από μια «πολύ επαρχιώτικη» οικογένεια μέχρι τη ζωή στην πόλη, περιτριγυρισμένη από «πολύ κόσμο».

Η συνεχής μετακίνηση στο σύστημα αναδοχής σήμαινε και διαρκείς αλλαγές σχολείων, κάτι που τελικά την έφερε στην τάξη της McClelland. Εκεί οι δυο τους ανέπτυξαν γρήγορα στενή σχέση, καθώς η Mary ξεχώριζε τόσο για τη συμπεριφορά όσο και για τη φαντασία της.

Μάλιστα, κάποια στιγμή είχε σκεφτεί ακόμη και την ιδέα ενός μηχανισμού τύπου τρόλεϊ που θα κρεμόταν από το ταβάνι της τάξης, μεταφέροντας βιβλία από θρανίο σε θρανίο.

Η Lexi McClelland γνώριζε την κατάσταση που βίωνε η Mary και ένιωθε έντονα την ανάγκη να κάνει περισσότερα για εκείνη. Συζητούσε συχνά το θέμα με τον σύζυγό της, Max.

«Αν είναι διαθέσιμη για υιοθεσία, θα έρθει στο σπίτι μας. Δεν υπάρχει καν θέμα συζήτησης», θυμάται να λέει η McClelland.

Για ένα διάστημα, η δασκάλα πίστευε πως η Mary επρόκειτο να υιοθετηθεί από άλλη οικογένεια. Όμως, στα τέλη του καλοκαιριού του 2021 ενημερώθηκε ότι τα σχέδια αυτά τελικά δεν προχώρησαν και πως το κορίτσι χρειαζόταν ξανά ένα νέο σπίτι.

Ως πρώην δασκάλα της Mary, η McClelland είχε τη δυνατότητα να την αναλάβει προσωρινά μέσω διαδικασίας «συγγενικής τοποθέτησης» (kinship placement), όσο παράλληλα προχωρούσε τις απαραίτητες διαδικασίες για άδεια αναδοχής.

Η ίδια δεν δίστασε στιγμή να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Mary πέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι του σπιτιού της οικογένειας και, όπως περιγράφουν και οι δύο, προσαρμόστηκε αμέσως.

«Μετακομίζω στο σπίτι της δασκάλας μου; Τέλειο», θυμάται πως σκέφτηκε η Mary. «Μόλις μπήκα μέσα», λέει σήμερα, «ήμουν σαν να λέω… “πάμε να περάσουμε ωραία”».

Λίγους μόλις μήνες αργότερα, την παραμονή των Χριστουγέννων του 2021, η Lexi McClelland και ο σύζυγός της ζήτησαν από τη Mary να γίνει επίσημα μέλος της οικογένειάς τους μέσα από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό σημείωμα, γραμμένο στο πίσω μέρος ενός παιδικού βιβλίου για ένα λαγουδάκι που βρίσκει το παντοτινό του σπίτι.

Η Mary χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβει τι ακριβώς τη ρωτούσαν, μέχρι που συνειδητοποίησε τι συνέβαινε.

«Χρειάστηκε μια στιγμή για να σκεφτεί: “Είναι αλήθεια αυτό;”», θυμάται η McClelland.

Τον Απρίλιο του 2022, η McClelland και ο σύζυγός της υιοθέτησαν επίσημα τη Mary σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή στο δικαστήριο.

«Δεν υπήρχε ούτε ένα στεγνό μάτι στην αίθουσα», δήλωσε ο Max στο περιοδικό People.

Τα τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν γέμισαν με νέες οικογενειακές αναμνήσεις. Η Mary, που λατρεύει ιδιαίτερα τον κόσμο του Harry Potter, ταξίδεψε έκπληκτη στα Universal Studios για τα 11α γενέθλιά της, ενώ η οικογένεια μεγάλωσε ακόμη περισσότερο.

Πέρυσι, η McClelland έφερε στον κόσμο τον γιο τους Murphy, που σήμερα είναι επτά μηνών.

Παρότι η ίδια παραδέχεται πως κάποιες φορές «θρηνεί» που δεν βρέθηκε στη ζωή της Mary από την πρώτη στιγμή — χάνοντας εμπειρίες όπως οι βρεφικές φωτογραφίες και τα πρώτα της χρόνια — νιώθει πως τελικά «όλα εξελίχθηκαν τέλεια».

Η Mary, που θα γίνει 13 ετών τον Ιούνιο και το φθινόπωρο θα ξεκινήσει την όγδοη τάξη, παρακολουθεί συχνά τους γονείς της με τον μικρό της αδελφό και σκέφτεται τη δική της διαφορετική διαδρομή ως το πρώτο τους παιδί, σε ηλικία πολύ μεγαλύτερη από ενός νεογέννητου.

«Μάλλον ήταν μπερδεμένοι και σκέφτονταν: “Τι κάνουμε τώρα;”», λέει χαμογελώντας.

Και αμέσως δίνει η ίδια την απάντηση: «Μάθαμε ο ένας από τον άλλον».

