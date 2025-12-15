Ένα κορίτσι 2 ετών περιπλανιόταν ξυπόλητο στο δάσος στις 3 τα ξημερώματα - Η αλήθεια αποκαλύφθηκε

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών εντοπίστηκε να περπατάει ξυπόλητο μέσα στο κρύο, σε δασική περιοχή του Τέξας.

Ο εντοπισμός του έγινε με ανατριχιαστικό τρόπο. Ιδιοκτήτης σπιτιού είχε εγκαταστήσει κάμερα για να καταγράφει την άγρια ζωή. Όταν έλεγξε τα πλάνα διαπίστωσε ότι στις 3 τα ξημερώματα, σαν φάντασμα ένα μικρό παιδί φορώντας μόνο το φόρεμά του κυκλοφορούσε στο δάσος.

Πανικόβλητος κάλεσε την αστυνομία, η οποία έσπευσε καθώς η ζωή ενός παιδιού ήταν σε κίνδυνο, αφού περιπλανιόταν όλη νύχτα. Ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό ξεκίνησε, με τους αξιωματούχους να προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν την αγνοούμενη - αλλά αποδείχθηκε ότι είχε ήδη βρεθεί.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, η Hayley Peoples, 25 ετών, επικοινώνησε με την αστυνομία και φέρεται να παραδέχτηκε ότι η δίχρονη κόρη της είχε «βγει από το σπίτι» ώρες νωρίτερα και ότι βρήκε το παιδί στις 4:15 π.μ., αλλά δεν επικοινώνησε με την αστυνομία για αρκετές ώρες, παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι την αναζητούσαν.

Στη συνέχεια, οι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το σπίτι της στο Τέξας, όπου βρήκαν «μη ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης - όπως σκουπίδια, λερωμένα ρούχα, σάπια τρόφιμα, περιττώματα αρουραίων και έντονη οσμή ούρων».

Και όταν το άγνωστο παιδί βρέθηκε στο σπίτι, ήταν επίσης «λερωμένο».

Σύμφωνα με τις αρχές, η μητέρα αρνήθηκε τόσο τη φροντίδα, όσο και να αλλάξει τα ρούχα του παιδιού με συνέπεια να συλληφθεί.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εμφανίστηκε στο σημείο η γιαγιά του παιδιού, Rebecca Kelly, μόνο για να φύγει «αφού της ζητήθηκε να περιμένει έναν επόπτη».

Η γιαγιά είχε κατευθυνθεί στο σχολείο, όπου προσπάθησε να απομακρύνει τα «άλλα τρία αδέρφια όλα κάτω των 8 ετών, του μικρού κοριτσιού».

Σύμφωνα με το προσωπικό του σχολείου, η Kelly ισχυρίστηκε ότι κατέφτανε η Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών (CPS), προειδοποιώντας τα να μη μιλήσουν, κάνοντας λόγο για «ιδιωτικό οικογενειακό θέμα».

Οι αρχές δήλωσαν: «Αυτή η προσπάθεια παρέμβασης σε μια έρευνα για την ασφάλεια των παιδιών έθεσε περαιτέρω σε κίνδυνο τα αδέρφια και εμπόδισε τις νόμιμες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ευημερίας τους».

Στη συνέχεια, η γιαγιά κρατήθηκε στο σχολείο, ενώ και τα τέσσερα αδέρφια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για αξιολόγηση.

Η μητέρα συνελήφθη με την κατηγορία της εγκατάλειψης και έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο και του επικείμενου κινδύνου σωματικής βλάβης, ενώ η γιαγιά συνελήφθη για παρεμπόδιση της έρευνας για κακοποίηση και παραμέληση.

Οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες με συνολική εγγύηση 57.500 δολαρίων.