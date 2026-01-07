Οι 6 νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα
Αυτά είναι τα έξι μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των αγροτών
Τα έξι μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα και τι περιλαμβάνουν περιληπτικά, όπως αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα Τετάρτη, προωθεί με σειρά αναρτήσεων η κυβέρνηση μέσω των επισήμων λογαριασμών της σε instagram και facebook.
Οι εν λόγω παρεμβάσεις αναμένεται να τεθούν υπό συζήτηση στα αγροτικά μπλόκα. Όσον αφορά στα συνολικά 27 αιτήματα των αγροτών, η κυβέρνηση απαντά ότι έχουν ικανοποιηθεί τα 16, ενώ τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία, και 7 είναι εκτός δημοσιονομικού ορίου και πλαισίου της ΕΕ.
Οι 6 νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα
