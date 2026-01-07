Οι 6 νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Τα έξι μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα και τι περιλαμβάνουν περιληπτικά, όπως αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα Τετάρτη, προωθεί με σειρά αναρτήσεων η κυβέρνηση μέσω των επισήμων λογαριασμών της σε instagram και facebook.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις αναμένεται να τεθούν υπό συζήτηση στα αγροτικά μπλόκα. Όσον αφορά στα συνολικά 27 αιτήματα των αγροτών, η κυβέρνηση απαντά ότι έχουν ικανοποιηθεί τα 16, ενώ τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία, και 7 είναι εκτός δημοσιονομικού ορίου και πλαισίου της ΕΕ.