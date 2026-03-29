Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθη η μητέρα του
Το ίδιο περιστατικό είχε ξανασυμβεί πριν μερικούς μήνες
Ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στους δρόμους του Αμαρουσίου, το πρωί του Σαββάτου.
Το κοριτσάκι εντόπισε ένας οδηγός ταξί, που κάλεσε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί το παρέλαβαν αμέσως και το οδήγησαν στο τμήμα.
Στη συνέχεια συνελήφθη η 33χρονη μητέρα του και σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Το ίδιο είχε συμβεί και πριν από μερικούς μήνες όταν το κοριτσάκι είχε διαφύγει της προσοχής της μητέρας του, οπότε και εντοπίστηκε ξανά από περαστικό.
