Members Club: Το νέο Premium Lounge στο Telekom Center υπόσχεται μία εμπειρία, μοναδική στην Ευρώπη

Μία εμπειρία που δεν έχει ξαναβιώσει Έλληνας φίλαθλος σε ευρωπαϊκό έδαφος έρχεται να εγκαινιάσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στο Telekom Center Athens.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής, άνοιξε τις πύλες του το ολοκαίνουργιο Members Club. Πρόκειται για ένα Premium Lounge, που βρίσκεται εντός του Telekom Center Athens.

Με αισθητική που παραπέμπει στα αυθεντικά Gentlemen’s Clubs, ο χώρος συνδυάζει αρχιτεκτονική λεπτομέρεια, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και curated γαστρονομικές επιλογές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον διακριτικής πολυτέλειας.

«Μετά από επένδυση 35 εκατομμυρίων ευρώ στο Telekom Center Athens, προχωράμε στο επόμενο επίπεδο που είναι η κατασκευή τού Members Club, που είναι 1.220 τετραγωνικά μέτρα» σημείωσε ο Ηλίας Βρύσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της White Veil.

Τα υλικά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί είναι δέρμα, πέτρα, ξύλο, μάρμαρο και μέταλο που παραπέμπουν σε μια εποχή σχεδόν 250 χρόνια πριν.

Ο Κώστας Γκάγκος, CEO & founder of Costas Gagos Architecture & Design υπογράμμισε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που ολοκληρώσαμε και ανοίγει τις πόρτες ένα από τα καλύτερα member lounge της Ευρώπης. Πάνω από 1.000 τετραγωνικά, περισσότερο από 400 φιλοξενούμενοι θα βρίσκονται εδώ. Έχουμε δημιουργήσει κάτι ιδιαίτερο και για αυτό δούλεψαν πάρα πολλές ομάδες. Είχαμε μόνο 58 ημέρες στη διάθεσή μας για να το ολοκληρώσουμε. Και τα καταφέραμε. Πολλές ομάδες γίνανε μία και έχει ολοκληρωθεί. Έγινε ένας χώρος ανατρεπτικός, επαναστατικός και μοναδικός. Γιατί έτσι είναι ο Παναθηναϊκός».

Το νέο Members Club στο Telekom Center Athens είναι το σημείο όπου η θέαση του αγώνα αποκτά νέο νόημα και μετατρέπεται σε εμπειρία επιπέδου.

