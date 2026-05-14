Περιστέρι: «Ανατριχιαστική κατάσταση», λέει ο διευθυντής σχολείου των παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν την κατάσταση στην οποία ζούσαν τα έξι αδέρφια

Newsbomb

Περιστέρι: «Ανατριχιαστική κατάσταση», λέει ο διευθυντής σχολείου των παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

Το διαμέρισμα που έμενε η οικογένεια στο Περιστέρι

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα έξι αδέρφια στο Περιστέρι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε ένα μικρό δωμάτιο 28 τ.μ., με υγρασία, σκοτάδι και χωρίς βασικές ανέσεις.
  • Το 2021 είχε γίνει καταγγελία για παραμέληση των παιδιών, ο Εισαγγελέας είχε διατάξει την απομάκρυνσή τους, αλλά τελικά επέστρεψαν στους γονείς τους.
  • Ο διευθυντής του σχολείου μιλά για σοβαρά προβλήματα υγιεινής και παραμέλησης.
  • Μάρτυρες ανέφεραν ότι τα παιδιά φορούσαν τα ίδια βρώμικα ρούχα όλο τον χρόνο και το σπίτι ήταν βρώμικο.
  • Η γιαγιά των παιδιών ζητά να αναλάβει την επιμέλειά τους.
Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα έξι αδέρφια με τους δύο γονείς τους στο Περιστέρι, με τον διευθυντή του σχολείου των παιδιών, να κάνει λόγο για «ανατριχιαστική κατάσταση».

Η οικογένεια, πριν μετακομίσει στο δώμα των 28 τ.μ., όπου τα παιδιά εντοπίστηκαν να ζουν σε άθλιες συνθήκες, ζούσε σε ένα ισόγειο, στο οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα παντζούρια ήταν μονίμως κλειστά και το σπίτι ήταν επίσης σε κακή κατάσταση.

Το 2021, μάλιστα, είχε γίνει ξανά καταγγελία για την παραμέληση των παιδιών και ο Εισαγγελέας είχε ζητήσει τα παιδιά να απομακρυνθούν από την οικογένεια, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψαν στους γονείς τους.

«Τα δίδυμα έρχονταν με μονό καρίτσι και χωρίς ομπρέλα ενώ έβρεχε»

Ο διευθυντής του σχολείου των παιδών, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, περιγράφει χαρακτηριστικά: «Αν δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι χωρίς ομπρέλα, όταν βρέχει έξω, αν έξι άτομα οικογένεια, κοιμούνται, όπως φάνηκε τελικά στρωματσάδα, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και αν τα παιδιά λόγω αυτών των συνθηκών έχουν μαζέψει πάρα πολλές απουσίες, μα οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα...

Αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση. Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο, με κλειστά παντζούρια, παράθυρα με χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα για να μην μπαίνει καθόλου φως, να μην τους βλέπει κανένας και το λες αυτό. Ξεκινάς τις διαδικασίες και στη συνέχεια τα δίνουν πάλι πίσω. Τι να σας πω τώρα; Λειτουργεί το σύστημα; Δεν λειτουργεί.

Όπως έλεγε η κοινωνική υπηρεσία, βρήκε τα δύο δωμάτια φουλ με πράγματα, κιβώτια μαζεμένα, δήθεν ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μετακόμιση αν έβρισκαν σπίτι, που δεν έβρισκαν ποτέ. Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Τι άλλο να σας πω;

Είχαν σε ένα δωμάτιο, είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με φουλ υγρασία στους τοίχους και καθόλου ήλιο μέσα. Τι να σας πω τώρα; Και είπαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι για τα παιδιά που είδε και η κοινωνική λειτουργός. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήρανε για μια εβδομάδα-δύο και μετά τα ξαναέδωσαν πίσω».

«Όλα ατημέλητα, βρώμικα, σκισμένα»

Από την πλευρά της, μητέρα συμμαθητών των παιδιών που επίσης γνώριζε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η οικογένεια, αναφέρει: «Τους δώσαμε πόσες σακούλες ρούχα, έχει περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά, δεν έχουμε δει τα παιδιά να φορέσουν ένα από τα ρούχα που δώσαμε. Η πεθερά μου έτυχε και την έβλεπε τη γυναίκα που κατέβαινε με το καρότσι μια, δυο, τρεις φορές. Την είδε με τα πολλά παιδάκια. Κάποια στιγμή της λέει: 'Σταμάτα ρε κορίτσι μου που σε θέλω'. Και της έδωσε μια τσάντα τρόφιμα, μακαρόνια, ρύζια, σάλτσες, ζάχαρη, τα πάντα. Όταν πήγε όμως η Κοινωική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου στο σπίτι, είπαν ότι βρέθηκε η κουζίνα, αλλά στην οποία κουζίνα δεν έχει μαγειρευτεί ποτέ φαγητό. Ήταν αχρησιμοποίητη τελείως. Το σπίτι ακατάστατο, χωρίς κρεβάτια, κοιμόντουσαν στο πάτωμα. Και τότε είχε πει ότι δεν μαγειρεύουν γιατί ο μπαμπάς δουλεύει σε ξενοδοχείο και παίρνει φαγητό από εκεί. Όσες ώρες τον πετύχαινα τον μπαμπά στον δρόμο, θα τον έβλεπα να τρώει είτε σάντουιτς τυποποιημένο είτε κάνα κρουασάν. Όλα ατημέλητα, βρώμικα, σκισμένα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν όλο το χρόνο με τα ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια. Λες και δεν τα έβγαζαν από πάνω τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και δεν βρωμάγανε. Δηλαδή τα πλένανε με σκέτο νερό και τα ξαναβάζανε. Δηλαδή έρχονταν κοντά σου και δεν σου ερχόταν η μυρωδία αφού ήξερες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως άπλυτος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό».

«Εγώ θέλω να πάρω την επιμέλεια των εγγονίων μου»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η γιαγιά των παιδιών, η μητέρα της μητέρας τους, η οποία ζητά να αναλάβει η ίδια την επιμέλεια των εγγονιών της: «Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουν βρει. Ήξερα που με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δυο μέρες ήτανε να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχαν φύγει ακόμα οι νοικάρηδες που τους είχαν πει και ήθελαν να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι'αυτό δεν μπήκαν μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν να μείνουν, στον δρόμο; Τα είχε ξαναπάρει άλλη μια φορά τα παιδιά. Πάλι σε ένα σπίτι. Ήταν έτοιμο τότε και πάλι να κατέβουν κάτω και είχαν φτιάξει τις κούτες, είχαν κλείσει το σπίτι. Τα είχαν κλείσει όλα. Και πήγαν ξαφνικά και τα πήραν τα παιδιά. Εγώ θέλω να πάρω την επιμέλεια των εγγονίων μου. Δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά να μου τα πάρουν».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρελάνς Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο;

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Έλον Μασκ κλέβει την παράσταση στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού στην Κίνα

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Η βασίλισσα Μαργαρίτα Β' της Δανίας υπέστη καρδιακή προσβολή - Η ιστορική παραίτησή της

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο 47χρονη Γερμανίδα που τραυματίστηκε σε φαράγγι

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άγγιξε τις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Ανέβηκαν 69 μετοχές, έπεσαν 41

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

17:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίθηκε η «εμβληματική επένδυση» παραγωγής γαλλίου

17:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ιδιοκτήτης Βαλένθια: «Αποκλείσαμε έναν γίγαντα της Ευρώπης – Τους συγχαίρουμε έδωσαν τα πάντα»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικά Μουσεία σε βαθιά οικονομική κρίση - Εξετάζεται η κατάργηση της δωρεάν πρόσβασης

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Data.gov.gr: Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πάνω από 9.000 σύνολα δεδομένων

17:27LIFESTYLE

Ποια Λουπίτα; Viral ανάρτηση στο Χ προτείνει την Κλέλια Ανδριολάτου για «Ωραία Ελένη» στην Τροία του Νόλαν

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ: Το Ισραήλ θα αναλάβει εκ νέου δράση στο Ιράν εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο χρήστης social media που καλούσε σε δολοφονία του πρωθυπουργού

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Ανατριχιαστική κατάσταση», λέει ο διευθυντής σχολείου των παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χίος- Κύθηρα Pass 2026»: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Η διαδικασία, τα ποσά και οι δικαιούχοι

17:00WHAT THE FACT

Ο «Deadpool Killer»: Ο αδίστακτος δολοφόνος δύο γυναικών που απέκτησε θαυμάστριες μέσα από τη φυλακή

16:56ΕΛΛΑΔΑ

O ΕΦΕΤ ανακαλεί στρουντελάκια μήλο - κανέλα ως μη ασφαλή

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Επέστρεψε νικητής ο μικρός Νικόλας μετά τη μάχη με τον καρκίνο - Συγκινητική υποδοχή

16:30ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Πότε και πού βρέξει - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Τρίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Λιόσια: Δύο τραυματίες αστυνομικοί από επίθεση 80 Ρομά έπειτα από καταδίωξη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

16:30ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Πότε και πού βρέξει - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Τρίτη

12:56LIFESTYLE

Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Ανατριχιαστική κατάσταση», λέει ο διευθυντής σχολείου των παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

15:31ΚΟΣΜΟΣ

«Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί», λέει ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς… Ψαράς στην Τήνο έπιασε υποβρύχιο τύπου Παπανικολής

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμβρακικός: Συγκλονιστικό βίντεο με μητέρα δελφίνι που θρηνεί το μικρό της - Αρνείται να το αφήσει

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Μετά την επέτειο της άλωσης της Πόλης ο τουρκικός νόμος για τις θαλάσσιες ζώνες σε Μεσόγειο - Αιγαίο και τις «γκρίζες ζώνες»

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

10:22LIFESTYLE

Survivor: Τι θα γίνει με το έπαθλο των 250.000 ευρώ μετά τη διακοπή του reality

15:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας από Αγαθονήσι: «Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση πλοίου με το ουκρανικό drone»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

16:56ΕΛΛΑΔΑ

O ΕΦΕΤ ανακαλεί στρουντελάκια μήλο - κανέλα ως μη ασφαλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ