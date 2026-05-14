Περιστέρι: «Ανατριχιαστική κατάσταση», λέει ο διευθυντής σχολείου των παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

Snapshot Τα έξι αδέρφια στο Περιστέρι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε ένα μικρό δωμάτιο 28 τ.μ., με υγρασία, σκοτάδι και χωρίς βασικές ανέσεις.

Το 2021 είχε γίνει καταγγελία για παραμέληση των παιδιών, ο Εισαγγελέας είχε διατάξει την απομάκρυνσή τους, αλλά τελικά επέστρεψαν στους γονείς τους.

Ο διευθυντής του σχολείου μιλά για σοβαρά προβλήματα υγιεινής και παραμέλησης.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι τα παιδιά φορούσαν τα ίδια βρώμικα ρούχα όλο τον χρόνο και το σπίτι ήταν βρώμικο.

Η γιαγιά των παιδιών ζητά να αναλάβει την επιμέλειά τους.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα έξι αδέρφια με τους δύο γονείς τους στο Περιστέρι, με τον διευθυντή του σχολείου των παιδιών, να κάνει λόγο για «ανατριχιαστική κατάσταση».

Η οικογένεια, πριν μετακομίσει στο δώμα των 28 τ.μ., όπου τα παιδιά εντοπίστηκαν να ζουν σε άθλιες συνθήκες, ζούσε σε ένα ισόγειο, στο οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα παντζούρια ήταν μονίμως κλειστά και το σπίτι ήταν επίσης σε κακή κατάσταση.

Το 2021, μάλιστα, είχε γίνει ξανά καταγγελία για την παραμέληση των παιδιών και ο Εισαγγελέας είχε ζητήσει τα παιδιά να απομακρυνθούν από την οικογένεια, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψαν στους γονείς τους.

«Τα δίδυμα έρχονταν με μονό καρίτσι και χωρίς ομπρέλα ενώ έβρεχε»

Ο διευθυντής του σχολείου των παιδών, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, περιγράφει χαρακτηριστικά: «Αν δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι χωρίς ομπρέλα, όταν βρέχει έξω, αν έξι άτομα οικογένεια, κοιμούνται, όπως φάνηκε τελικά στρωματσάδα, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και αν τα παιδιά λόγω αυτών των συνθηκών έχουν μαζέψει πάρα πολλές απουσίες, μα οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα...

Αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση. Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο, με κλειστά παντζούρια, παράθυρα με χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα για να μην μπαίνει καθόλου φως, να μην τους βλέπει κανένας και το λες αυτό. Ξεκινάς τις διαδικασίες και στη συνέχεια τα δίνουν πάλι πίσω. Τι να σας πω τώρα; Λειτουργεί το σύστημα; Δεν λειτουργεί.

Όπως έλεγε η κοινωνική υπηρεσία, βρήκε τα δύο δωμάτια φουλ με πράγματα, κιβώτια μαζεμένα, δήθεν ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μετακόμιση αν έβρισκαν σπίτι, που δεν έβρισκαν ποτέ. Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Τι άλλο να σας πω;

Είχαν σε ένα δωμάτιο, είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με φουλ υγρασία στους τοίχους και καθόλου ήλιο μέσα. Τι να σας πω τώρα; Και είπαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι για τα παιδιά που είδε και η κοινωνική λειτουργός. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήρανε για μια εβδομάδα-δύο και μετά τα ξαναέδωσαν πίσω».

«Όλα ατημέλητα, βρώμικα, σκισμένα»

Από την πλευρά της, μητέρα συμμαθητών των παιδιών που επίσης γνώριζε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η οικογένεια, αναφέρει: «Τους δώσαμε πόσες σακούλες ρούχα, έχει περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά, δεν έχουμε δει τα παιδιά να φορέσουν ένα από τα ρούχα που δώσαμε. Η πεθερά μου έτυχε και την έβλεπε τη γυναίκα που κατέβαινε με το καρότσι μια, δυο, τρεις φορές. Την είδε με τα πολλά παιδάκια. Κάποια στιγμή της λέει: 'Σταμάτα ρε κορίτσι μου που σε θέλω'. Και της έδωσε μια τσάντα τρόφιμα, μακαρόνια, ρύζια, σάλτσες, ζάχαρη, τα πάντα. Όταν πήγε όμως η Κοινωική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου στο σπίτι, είπαν ότι βρέθηκε η κουζίνα, αλλά στην οποία κουζίνα δεν έχει μαγειρευτεί ποτέ φαγητό. Ήταν αχρησιμοποίητη τελείως. Το σπίτι ακατάστατο, χωρίς κρεβάτια, κοιμόντουσαν στο πάτωμα. Και τότε είχε πει ότι δεν μαγειρεύουν γιατί ο μπαμπάς δουλεύει σε ξενοδοχείο και παίρνει φαγητό από εκεί. Όσες ώρες τον πετύχαινα τον μπαμπά στον δρόμο, θα τον έβλεπα να τρώει είτε σάντουιτς τυποποιημένο είτε κάνα κρουασάν. Όλα ατημέλητα, βρώμικα, σκισμένα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν όλο το χρόνο με τα ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια. Λες και δεν τα έβγαζαν από πάνω τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και δεν βρωμάγανε. Δηλαδή τα πλένανε με σκέτο νερό και τα ξαναβάζανε. Δηλαδή έρχονταν κοντά σου και δεν σου ερχόταν η μυρωδία αφού ήξερες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως άπλυτος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό».

«Εγώ θέλω να πάρω την επιμέλεια των εγγονίων μου»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η γιαγιά των παιδιών, η μητέρα της μητέρας τους, η οποία ζητά να αναλάβει η ίδια την επιμέλεια των εγγονιών της: «Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουν βρει. Ήξερα που με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δυο μέρες ήτανε να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχαν φύγει ακόμα οι νοικάρηδες που τους είχαν πει και ήθελαν να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι'αυτό δεν μπήκαν μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν να μείνουν, στον δρόμο; Τα είχε ξαναπάρει άλλη μια φορά τα παιδιά. Πάλι σε ένα σπίτι. Ήταν έτοιμο τότε και πάλι να κατέβουν κάτω και είχαν φτιάξει τις κούτες, είχαν κλείσει το σπίτι. Τα είχαν κλείσει όλα. Και πήγαν ξαφνικά και τα πήραν τα παιδιά. Εγώ θέλω να πάρω την επιμέλεια των εγγονίων μου. Δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά να μου τα πάρουν».

