Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες

Οι γονείς καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, με τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική εξαγορά ύψους 10 ευρώ την ημέρα

Άγγελος Βουράκης

  • Οι γονείς των έξι παιδιών από το Περιστέρι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση δεκαέξι μηνών.
  • Η κατηγορία που τους βάρυνε ήταν πλημμεληματική έκθεση ανηλίκου.
  • Η δίκη έγινε στο αυτόφωρο δικαστήριο.
  • Η ποινή είναι μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα για τον καθένα.
Σε ποινή φυλάκισης δεκαέξι μηνών καταδικάστηκαν οι δύο γονείς από το Περιστέρι, οι οποίοι κατηγορούνταν για πλημμεληματική έκθεση ανηλίκου.

Το ζευγάρι δικάστηκε στο αυτόφωρο και η ποινή που επιβλήθηκε στον καθένα ορίστηκε ως μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα. Η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την έφεση.

Τα έξι ανήλικα παιδιά έμεναν μαζί με τους γονείς τους σε δώμα ταράτσας στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι

Έπειτα από καταγγελία κατοίκου της περιοχής, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο μικρό δωμάτιο όπου ζούσε η οικογένεια, με τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Τρία αγόρια και τρία κορίτσια φέρονται να ζούσαν σε πολύ άσχημες συνθήκες, μέσα σε ακαθαρσίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν να κάνουν μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η οικογένεια ζούσε σε έναν πολύ μικρό χώρο στην ταράτσα του κτιρίου, δίπλα σε θερμοσίφωνες και άλλα αντικείμενα, όπως φαίνεται και σε φωτογραφικό υλικό που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Γείτονας της οικογένειας περιέγραψε στο Newsbomb και τον Χάρη Γκίκα μια εικόνα που, όπως λέει, είχε σχηματίσει τα τελευταία χρόνια για τις συνθήκες ζωής τους και την εμφάνιση των παιδιών.

«Ήταν ατημέλητοι οι γονείς και τα παιδάκια δεν ήξερα αν τα παιδάκια είναι αγόρια ή αν είναι κορίτσια λόγω της εμφάνισης. Όλα τα παιδιά είχαν μακριά μαλλιά και ήταν αδύνατα. Τα ρούχα που φόραγαν ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα δικά τους νούμερα που πρέπει να φοράνε. Τα παπούτσια ήταν πολύ μεγαλύτερα. Φαινόντουσαν ότι δεν κάνουν μπάνιο».

Ο ίδιος αναφέρει ότι είχε δει τα παιδιά ελάχιστες φορές τα προηγούμενα χρόνια, ενώ όπως λέει, είχε την εντύπωση ότι η οικογένεια είχε απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία.

«Εγώ τα είχα δει εδώ τα παιδιά δύο-τρεις φορές πολύ παλιά… ήξερα ότι λείπουν από δω, τους είχαν πει να φύγουν ή να μείνουν κάπου αλλού… για αυτό δεν τους έβλεπα τόσο καιρό. Τώρα μαθαίνω ότι τους συλλάβανε από δω».

Στη συνέχεια, ο γείτονας κάνει λόγο για πληροφορίες που είχε ακούσει σχετικά με το πού διέμενε η οικογένεια το προηγούμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο να τις έχει διαπιστώσει ο ίδιος.

«Μου είπαν ότι έμεναν στην ταράτσα… ότι δεν είχανε νερό για να κάνουνε μπάνιο… είχαν φτιάξει μία κατασκευή».

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες και παλαιότερα προς το «Χαμόγελο του Παιδιού».

