Έσβησαν τα φουγάρα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη - Αγωνία για εργαζόμενους, τηλεθέρμανση

Snapshot Ο λιγνιτικός ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη έκλεισε μετά από 42 χρόνια λειτουργίας, προκαλώντας ανησυχία για το ενεργειακό μέλλον και την τοπική οικονομία.

Τα εργατικά σωματεία ζητούν παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα και μέτρα για την προστασία της απασχόλησης και της τηλεθέρμανσης.

Το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης ζητά συνάντηση με τον πρωθυπουργό για επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος απολιγνιτοποίησης και μέτρα προστασίας της περιοχής.

Προτείνεται η θεσμοθέτηση ειδικών μηχανισμών χρηματοδότησης και εισφορών για τη Δυτική Μακεδονία, ώστε να υποστηριχθεί η ενεργειακή, κοινωνική και οικονομική μετάβαση της περιοχής.

Υπάρχει ανάγκη επαναφοράς της Δίκαιης Μετάβασης ως διακριτού χρηματοδοτικού πυλώνα στο νέο ΕΣΠΑ 2028–2034 για να αποφευχθεί χρηματοδοτικό κενό στις λιγνιτικές περιοχές.

ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Ένα όνομα, μια ιστορία, ύστερα από 42 χρόνια το εργοστάσιο ρίχνει αυλαία και προκαλεί θλίψη, και παράλληλα αγωνία για το μέλλον. Ο μεγαλύτερος και πιο ιστορικός λιγνιτικός σταθμός της χώρας στο ομώνυμο χωριό που υπάγεται στο Δήμο Κοζάνης έσβησε σήμερα οριστικά τα φουγάρα του, για να δώσει τη θέση του στη νέα εποχή.

Οι προτάσεις για την αξιοποίηση του χώρου και του υπάρχοντος δικτύου έτσι ώστε να τοποθετηθούν μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες βρίσκονται ακόμα σε στάδιο συζητήσεων και η μονάδα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου είναι μια από τις πιθανές τοποθεσίες.

Την ίδια στιγμή πάντως, στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας επικρατεί θλίψη κι οργή για το οριστικό λουκέτο στον ΑΗΣ. Το εμβληματικό εργοστάσιο της ΔΕΗ περνά στην Ιστορία, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ενεργειακό αποτύπωμα, καθώς και μεγάλο προβληματισμό για το μέλλον της περιοχής.

Αντιδρούν τα συνδικάτα, αγωνία για το μέλλον του τόπου

Τα Εργατικά Κέντρα Κοζάνης και Πτολεμαΐδας-Εορδαίας προκήρυξαν τρίωρη στάση εργασίας από τις 07.00 έως τις 10.00 το πρωί και κάλεσαν εργαζόμενους και πολίτες σε μαζική συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας στην πύλη του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Τα σωματεία ζητούν παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και μέτρα προστασίας της απασχόλησης. Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μετάβασης, καθώς η απολιγνιτοποίηση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς –όπως υποστηρίζουν φορείς και εργαζόμενοι– να έχουν εξασφαλιστεί νέες επενδύσεις, εναλλακτικές θέσεις εργασίας και σταθερές υποδομές για την επόμενη μέρα.

Από τη δεκαετία του '80 ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, τροφοδοτώντας με ηλεκτρική ενέργεια τη χώρα και στηρίζοντας οικονομικά χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, από το 1993 συνδέθηκε άμεσα με την τηλεθέρμανση της Κοζάνης, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες θέρμανσης για την πόλη.

Από το 2019 όταν κι ερρίφθη ο κύβος για απολιγνιτοποίηση, το εργοστάσιο ουσιαστικά υπολειτουργούσε και έμενε ανοιχτό κυρίως για λόγους ενεργειακής επάρκειας και τηλεθέρμανσης.

Ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στην απολιγνιτοποίηση, ζητάει το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης. Στο τραπέζι, θέτει ζητήματα όπως την ανάγκη άμεσης επανεξέτασης του χρονοδιαγράμματος παύσης λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, ενώ ακόμη ζητούνται μέτρα για την ενεργειακή, κοινωνική και οικονομική προστασία των κατοίκων και της περιοχής.

Συγκεκριμένα ζητούν: