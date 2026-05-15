Γαλάζια σημαία 2026: Αυτές είναι οι παραλίες της Αττικής που βραβεύτηκαν φέτος

Εννιά παραλίες του νομού Αττικής συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τις Γαλάζιες Σημαίες που γνωστοποιήθηκε χθες, και κατέταξε την Ελλάδα δεύτερη παγκοσμίως για μία ακόμα χρονιά.

Η Ισπανία κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε Γαλάζιες Σημαίες για το 2026, φτάνοντας τον αριθμό-ρεκόρ των 794 διακρίσεων (677 παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σκάφη).

Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, οι λουόμενοι θα μπορούν να χαρούν χωρίς φόβο και με όλα τα... κομφόρ τη θάλασσα στις εξής περιοχές:

Δήμος Μαραθώνος

Παραλία Μπρεξίζα

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

Παραλία Διασταύρωση

Παραλία Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Παραλία Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής

Παραλία Σούνιο/Grecotel Cape Sounio

Δήμος Σαρωνικού

Παραλία Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi

Παραλία - Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi

Παραλία Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi

Παραλία Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Παραλία Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis

Παραλία Βούλα Α

Παραλία Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας

Παραλία Γλυφάδα

Παραλία Γλυφάδα Α

Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων

Παραλία Κινέττα/Kinetta Beach Resort & Spa

Δήμος Αίγινας

Παραλία Αγ. Μαρίνα

Ποια είναι τα κριτήρια για τις γαλάζιες σημαίες

Όταν μια παραλία έχει γαλάζια σημαία, σημαίνει ότι έχει βραβευτεί με το διεθνές σύμβολο ποιότητας αειφόρου τουρισμού. Απονέμεται σε ακτές που πληρούν αυστηρά κριτήρια σε 4 βασικούς άξονες

Ποιότητα Νερών: Τα νερά κολύμβησης είναι εξαιρετικής ποιότητας και ελέγχονται τακτικά.

Καθαριότητα & Περιβάλλον: Η παραλία είναι καθαρή και εφαρμόζονται πρακτικές ανακύκλωσης και προστασίας της φύσης.

Ασφάλεια: Διαθέτει νααγοσωστική κάλυψη, εξοπλισμό πρώτων βοηθειών και σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Οργάνωση & Υπηρεσίες: Παρέχονται ανέσεις, όπως ντους, κάδοι απορριμμάτων, πρόσβαση για ΑΜΕΑ και ενημέρωση των επισκεπτών για το οικοσύστημα.

