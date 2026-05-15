Γαλάζια σημαία 2026: Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα - Βραβεύτηκαν 18 ακτές για 35η συνεχή χρονιά

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας.

Η φετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων της ΕΕΠΦ, τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Η ανακοίνωση έγινε χθες, 14 Μαΐου 2026, στο Ploes Floating Venue στο Π. Φάληρο Αττικής.

Δεύτερη στον κόσμο η Ελλάδα

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Βραβεύτηκαν 18 ακτές για 35η συνεχή χρονιά

Μετά την επίσημη ανακοίνωση ακολούθησε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα αναγνώρισης με την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε σημεία με πολυετή συνεχή βράβευση. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν 18 ακτές για τη συμπλήρωση 35 ετών συνεχούς κατάκτησης της Γαλάζιας Σημαίας, 1 μαρίνα για 28 έτη, καθώς και 1 τουριστικό σκάφος για 9 έτη. Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη διαρκή δέσμευση των διαχειριστών στην περιβαλλοντική αριστεία και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

